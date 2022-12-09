‫توسع Hisense نفوذها العالمي من خلال أحدث التقنيات

جودة المنتج تساعد Hisense على التفوق بين المنافسين العالميين

على مدى العقود الماضية، تزامن تطوير Hisense مع نمو القدرة التصنيعية الصينية. في بداية القرن الحادي والعشرين، أدركت Hisense انخفاض الربحية لـصانع المعدات الأصلية “ OEM ” وضرورة بناء سلسلة بحث وتطوير مستقلة لدفع تطور قدرتها التصنيعية.

لتحقيق جدول الأعمال هذا، استثمرت Hisense بشكل كبير في ممارسات البحث والتطوير الخاصة بها. في عام 2007، كانت شركة Hisense واحدة من أولى الشركات في العالم التي طورت تقنية تلفزيون الليزر Laser TV ، وكانت تحاول إعادة تعريف سوق أجهزة التلفزيون الملون من خلال شاشات الليزر. بحلول نهاية شهر نونبر/تشرين الثاني 2022، تقدمت Hisense بطلب للحصول على 1969 براءة اختراع فيما يتعلق بتقنية عرض الليزر، لتصبح أكبر حامل لبراءات اختراع في صناعة تلفزيون الليزر في جميع أنحاء العالم. في يوليوز/تموز 2022، تم تقديم جهاز Laser TV 100L9G من Hisense إلى مقر FIFA . ستوفر منتجات Hisense الجذابة والتكنولوجيا المتطورة لمشجعي كرة القدم تجربة مشاهدة مذهلة.

كما أطلقت Hisense بالاعتماد على خبرتها القوية في تكنولوجيا معالجة الصور، تقنية ULED المطورة ذاتيًا في عام 2012، والتي شكلت طفرة ثورية في جودة الصورة. شهد عقد من الزمان ارتفاع دقة تلفزيون Hisense ULED من 1080 بكسل إلى 8 كيلو بايت، وبسبب استكشاف الشركة المستمر والابتكار التكنولوجي، ارتفعت حصة حجم شحن أجهزة تلفزيون Hisense من أقل من 5٪ إلى أكثر من 12٪ في السنوات الـ 12 الماضية.

اليوم، جعلت تكنولوجيا Hisense عالية المستوى وتصميمها الشامل من جميع أنحاء العالم علامة تجارية دولية معترف بها للغاية بين العملاء في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، ستلتزم Hisense بجهودها البحثية والتطويرية المستقلة، وستواصل تزويد المستهلكين العالميين بالمنتجات والخدمات والخبرة المتميزة.

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