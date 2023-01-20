‫تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): شي يؤكد على الجهود المبذولة لضمان عيد ربيع سعيد وسلمي

بكين 20 يناير 2023 / PRNewswire / — شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء على الجهود المبذولة لضمان رأس السنة القمرية الجديدة بسعادة وسلام عندما أجرى محادثات افتراضية مع عامة الناس من جميع أنحاء البلاد قبل عيد الربيع.

وتحدث شي، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، مع العاملين في المجال الطبي في مستشفى، وكبار السن في دار لرعاية المسنين، والعاملين في حقل نفط بعيد، والمسافرين والموظفين في محطة للسكك الحديدية عالية السرعة، والباعة والعملاء في سوق الجملة، والناس في قرية أقلية عرقية عبر وصلة فيديو في بكين.

وفي كلمته أمام عامة الناس بعد ذلك، قدم شي تحياته لجميع الصينيين وخاصة أولئك الذين يتمسكون بمناصبهم خلال العطلة.

وقال إن أكبر أمنياته هي أن يحظى الجميع بسنة قمرية جديدة سعيدة.

ودعا اللجان الحزبية والحكومات على جميع المستويات إلى ضمان توفير الكهرباء والغاز والتدفئة خلال العطلة، وتشديد الرقابة على سلامة الأغذية، وتنفيذ تدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها لمنع جميع أنواع الطوارئ وحوادث السلامة، وذلك للتأكد من أن الناس من جميع الفئات العرقية في البلاد يمكن أن يكون عيد الربيع بهيجة وسلمية.

كما أشاد شي بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات في العام الماضي وشجع الجميع على جني المزيد من النتائج المثمرة في العام الجديد.

عيد الربيع لهذا العام، أو السنة القمرية الصينية الجديدة، يقع في 22 يناير.

الرابط: https://www.youtube.com/watch? v=ASJvBEmKGh4