‫تعاون إنفيجن إنرجي مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وفيجن إندستريز لإنشاء مشروع جديد في مجال الطاقة المتجددة

الرياض، المملكة العربية السعودية – EQS Newswire – 19 يوليو 2024 – شركة إنفيجن إنرجي، المعروفة باسم “العملاق الأخضر” في “قائمة تايم 100 للشركات الأكثر تأثيرًا في عام 2024″، كشفت النقاب عن إنشاء مشروع استراتيجي مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة فيجن إندستريز، ويهدف هذا المشروع إلى تسريع تطوير استخدام طاقة الرياح في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والالتزام بقيادة مسيرة المنطقة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

سيركز المشروع المشترك على تصنيع وتجميع توربينات الرياح ومكوناتها، بما في ذلك الشفرات والكنات والمحاور. بموجب الاتفاقية، تمتلك إنفيجن إنرجي حصة الأغلبية في المشروع المشترك، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة وفيجن إندستريز الحصص المتبقية، وسيدعم هذا التعاون هدف المملكة العربية السعودية لتوطين 75% من مكونات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي السعودي وأحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، وهو يتبنى مهمة تحول الطاقة في المملكة من خلال إطلاق مبادرات مقبلة تتعلق بالطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وما إلى ذلك. أما شركة فيجن إندستريز فهي تُعد مستثمرًا ومؤسسًا رائدًا للمشاريع الصناعية للطاقة النظيفة وسلاسل التوريد المحلية. على الصعيد العالمي، اختار صندوق الاستثمارات العامة شركة إنفيجن شريكًا له في المشروع المشترك نظرًا لمكانتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والتي تشمل طاقة الرياح الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، وحلول الهيدروجين الأخضر التي تتصدى للتحديات المتعلقة بتغير المناخ، وقد تصدرت الشركة طلبات طاقة الرياح لمدة عامين متتاليين، مما يدل على دورها الرئيسي في مجال تحول الطاقة على مستوى العالم.

يجمع المشروع المشترك لشركة إنفيجن مع كلا الطرفين بين القدرات الاستثمارية القوية لصندوق الاستثمارات العامة وتقنية طاقة الرياح المتطورة من شركة إنفيجن إنرجي، وهو ما يبرز التعاون الدولي العميق والرؤية المشتركة للتحول إلى الطاقة النظيفة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعزيز الجهود العالمية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والاستدامة في المستقبل.

حضر الحفل معالي السيد ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ولي تشانج، رئيس مجلس إدارة شركة إنفيجن، وأعضاء مجلس إدارة شركة فيجن إندستريز، وغيرهم.

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