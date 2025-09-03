تتعاون شركة Synopsis مع Telnyx لطرح تقنيات اتصالات قابلة للتوسع وVoice AI في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

AUSTIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت ‎Telnyx، المنصة المتكاملة للذكاء الاصطناعي الحواري التي تدعم الاتصالات العالمية، عن عقد شراكة جديدة مع ‎Synopsis، الموزع الرائد للتكنولوجيا في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. سيفتح هذا التعاون آفاقًا جديدةً لطرح حلول صوت واتصالات قابلة للتوسع وعالية الأداء بما يتناسب مع وتيرة النمو المتسارع للسوق الرقمية في المنطقة.

تساهم Synopsis، كونها واحدةً من أوائل المنضمين إلى برنامج الشركاء الجديد الذي أطلقته Telnyx، بخبرتها الإقليمية العميقة وشبكة توزيع قوية لدعم نجاح Telnyx في دخول السوق. في إطار هذا التعاون، ستقدم الشركتان حلول اتصالات متقدمة، تشمل خدمات SIP Trunking، وVoice AI، واتصال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى عمليات دمج مع Zoom Phone وMicrosoft Teams، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حلول الاتصال القابلة للتوسع والموثوقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صرّح Nima Saraf، نائب رئيس Synopsis، “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الاتصالات من الجيل القادم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”. من خلال شراكتنا مع Telnyx، نتيح للمؤسسات والموزعين ومُقدمي حلول الدمج نشر تقنيات الاتصالات الحديثة بسرعةٍ وثقةٍ. بدءًا من Voice AI ووصولًا إلى الربط مع Teams وZoom، يتمثل هدفنا في تبسيط عملية التبني وتقديم أعلى قيمةً لشركائنا وعملائنا”.

صرّح Anwar Karzazi، نائب رئيس الشراكات لدى Telnyx: “يسرنا التعاون مع Synopsis بينما نوسع وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”. “ستمثل معرفتهم بالسوق وخدماتهم الإضافية عاملًا أساسيًا في مساعدة Telnyx على اعتماد حلول الاتصالات فائقة السرعة وعالية الجودة في مختلف الصناعات الرئيسية”.

صُممت Telnyx لتحقيق الانتشار العالمي وإحداث التأثير المحلي، وتتميز بشبكة IP عالمية خاصة، وموارد حوسبة مخصصة، وبنية متكاملة للذكاء الاصطناعي الصوتي تتيح للشركات إطلاق تطبيقات صوتية فائقة السرعة بجودة صوت نقية، حتى في أصعب الظروف.

تسهل Telnyx، بصفتها شركة اتصالات عالمية مرخصة ولديها موارد ترقيم في أكثر من 140 دولة، التوسع العالمي وذلك من خلال تزويد الشركات بمزود واحد موثوق للاتصالات عالية الجودة والمتوافقة مع المعايير في جميع أنحاء العالم. يضمن هذا النهج الموحد الامتثال، ويسرّع عملية التنفيذ، ويزيل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بالتعامل مع مزودين متعددين.

تعكس هذه الشراكة التزام Telnyx بالابتكار الموجه نحو المستقبل والنمو الذي يضع الشركاء في المقام الأول. تستعد الشركتان لتقديم حلول صوتية موثوقة وقابلة للتوسع تدعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال دمج البنية التحتية للاتصالات لدى Telnyx وخبرتها، والحضور المحلي الموثوق لشركة Synopsis.

لمزيد من المعلومات عن الشراكة والخدمات المقدمة، تفضل بزيارة: ‎https://www.synopsis-tech.net/telnyx

للتواصل الإعلامي: ‎Elsa Giraudineau

البريد الإلكتروني: [email protected]

