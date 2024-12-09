‫الإعلان عن أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 9 ديسمبر 2024 – كشف البرنامج المرموق والمخصص لاعتماد أفضل أماكن للعمل عن تصنيفاته لعام 2024، حيث كرم المؤسسات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تتفوق في إنشاء أماكن عمل متميزة تركز على نيل رضا الموظفين ومشاركتهم ورفاهيتهم. وتنقسم التصنيفات إلى ثلاث فئات بناءً على حجم الشركة: كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم.

في فئة الشركات كبيرة الحجم (التي توظف أكثر من 1,000 موظف)، حصلت شركة روشن على المركز الأول لالتزامها بتعزيز ثقافة عمل شاملة وجذابة. وتبعتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المكرسة للحفاظ على التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية، والصناعات البحرية الدولية، الرائدة في القطاع البحري. وتشمل الشركات الأخرى في المراكز العشرة الأولى كلاً من بنده، وخدمات الملاحة الجوية السعودية، وإكسترا، وجانا إم إس، وبن داوود، وجاسكو، والسعودية التقنية.

وفي فئة الشركات متوسطة الحجم (التي توظف من 101-1,000 موظف)، كانت شركة المطاحن الأولى هي المتصدرة للتصنيفات، وذلك تقديرًا لدورها في قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية. وشغلت شركة فايزر السعودية، الشركة الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وشركة مطارات القابضة، التي تركز على عمليات الطيران والمطارات، المركزين الثاني والثالث على التوالي. واستكملت شركتا زيروكس السعودية والرقيب القابضة المراكز الخمسة الأولى، مع إدراج شركات إضافية مثل البنك الإسلامي للتنمية، وبداية للتمويل، والسعودية للشحن ضمن أفضل 18 شركة.

وبالنسبة لفئة الشركات صغيرة الحجم (التي توظف أقل من 100 موظف)، شغل مكتب عائلة النهدي المرتبة الأولى، تلاه شركة داون تاون السعودية وشركة الرمز. واستكملت شركة فلك للاستثمار، التي تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وشركة أكسيس، الرائدة في مجال استشارات تقنية المعلومات، المراكز الخمسة الأولى. ومن بين الشركات الأخرى المعترف بها شركة إمكان التعليمية، ومدار، وعسير للاستثمار.

مُنحت جوائز خاصة للمؤسسات التي أظهرت التميز في مجالات مثل التنوع، ورفاهية الموظفين، وممارسات الموارد البشرية. وجرى تكريم شركة رسال لمبادراتها في مجال الرفاهية، في حين حصلت شركة قادة البناء الحديث على تقدير لممارساتها الاستثنائية في مجال الموارد البشرية.

أظهر استطلاع رأي هذا العام أن 80% من الموظفين في المؤسسات المعتمدة يشعرون بالفخر بعملهم، ويستمدون الإلهام من القيادة، ويشعرون بالإيجابية تجاه مساهمات شركتهم في المجتمع. كما أبرزت الدراسة أن الجيل الجديد من المواهب السعودية يقدر فرص النمو والمساواة والتنوع والشمول والفردية.

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