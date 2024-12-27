دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 27 ديسمبر 2024 – أعلنت منظمة أفضل أماكن العمل رسميًا عن أفضل 50 مكان عمل في الشرق الأوسط لعام 2024، وذكرت أسماء الشركات التي تفوقت من حيث مستويات رضاء موظفيها وارتباطهم بأماكن عملهم وثقافة مكان العمل. أبرزت تصنيفات هذا العام المنظمات التي أظهرت التزامًا استثنائيًا بتهيئة بيئات عمل إيجابية وتعزيز تطور الموظفين واتباع ممارسات مبتكرة في مجال الموارد البشرية.

تتصدر قائمة عام 2024 شركة إي آند، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات، وتعتمد على الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية متطورة لملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. في مراتب مقاربة تأتي شركة أسترازينيكا وشركة روشن وشركة المطاحن الأولى، والتي حققت جميعها تقدمًا ملحوظًا من حيث ارتباط الموظفين بأماكن عملهم والثقافة المؤسسية. تضم القائمة أيضًا مجموعة متنوعة من المؤسسات من مختلف المجالات، والتي تجتمع على الالتزام بتهيئة أماكن عمل هادفة ومحفزة.

تُمنح شهادات أفضل أماكن العمل تكريمًا لأفضل مؤسسات الأعمال أداءً بناءً على تقييم شامل لممارسات الموارد البشرية وتجارب الموظفين فيها. في هذا العام، تم تقييم أكثر من 500 شركة من جميع أنحاء المنطقة في عدة جوانب رئيسية مثل فعالية القيادة، واستراتيجية شؤون العاملين، وارتباط الموظفين بأماكن عملهم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوازن بين الحياة الشخصية والعمل.

أفضل 50 مكان عمل في الشرق الأوسط لعام 2024:

1.‎ إي آند

‎2. أسترازينيكا

‎3. روشن

‎4.‎ شركة المطاحن الأولى

‎5. نوفو نورديسك

‎6. مكتب النهدي

‎7. نوفارتس

‎8. الهيئة الملكية لمحافظة العلا

‎9. فايزر

‎10. الرمز

‎11. مطرات القابضة

‎12. بي إس إتش

‎13. بي إيه تي

‎14. شنايدر إلكتريك

‎15. فياتريس

‎16. زيروكس السعودية

‎17. الصناعات البحرية الدولية

‎18. مركز فلك للاستثمار

‎19. أيه إكس إس

‎20. فنادق ومنتجعات بيكالباتروس

‎21. جيه تي آي

‎22. البنك الأهلي الأردني

‎23. أسينو

‎24. مغربي

‎25. طاقة لحلول المياه

‎26. إستارتا

‎27. الرقيب القابضة

‎28. البنك الإسلامي للتنمية

‎29. بداية للتمويل

‎30. يوتك

‎31. الصقر

‎32. عبدالله هاشم

‎33. ريمات

‎34. الخطوط السعودية للشحن

‎35. المال للتمويل

‎36. رواء

‎37. بنك مسقط

‎38. إمكان للتعليم

‎39. إيه بي سي لخدمات حقول النفط

‎40. الرياض للحديد

‎41. جاهز

‎42. بنده

‎43. خدمات الملاحة الجوية السعودية

‎44. إكسترا

‎45. البير

‎46. مدار

‎47. جنى للخدمات البحرية

‎48. سفانا

‎49. باك ياردكس

‎50. بن داود

تسلط رؤى برنامج هذا العام الضوء على المنظمات الناجحة التي تعطي الأولوية لرعاية الموظفين ومرونة أوقات العمل والمساواة، والتي تميزت في عام 2024 بتغلبها على التحديات إلى جانب حفاظها على قوة انتماء موظفيها لها.

البرنامج العالمي لشهادات أفضل أماكن العمل يكرم الشركات المتميزة من حيث ثقافة العمل وتجارب الموظفين، ويقدم رؤى لتعزيز ممارسات الموارد البشرية والتحفيز على النجاح.

بالشراكة مع أكثر من 500 شركة في الشرق الأوسط، يساعد هذا البرنامج المؤسسات على تحسين استراتيجيات شؤون العاملين وتعزيز النجاح في أماكن العمل.

لمعرفة مزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البرنامج الإلكتروني:

www.bestplacestoworkfor.org.