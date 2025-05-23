‫أسواق Wildberries تبدأ في إتاحة منتجات من متاجر دولة الإمارات العربية المتحدة

الإلكترونية الرائدة في أوراسيا، توسِّع قاعدة المنتجات التي تتيحها لتشمل منتجات من متاجر من دولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح عدد

الدول التي تعمل فيها الأسواق عشر دول.من المتوقع أن تُثري متاجر دولة الإمارات العربية المتحدة تنوع مجموعة المنتجات الحالية على المنصة لأكثر من ثمانية مليون وحدة مخزون تشمل إتاحة الهواتف الذكية والسلع الإلكترونية الأخرى بأسعار مغرية.

التجارة الإلكترونية العابرة للحدود هي أحد أنشط مجالات التجارة لدى Wildberries وعامل جذب لرئيسي للتجار على المنصة، لأنها تُمكِّن المشروعات الصغيرة ورجال الأعمال من دولة واحدة من الارتقاء ببنية Wildberries التحتية لكي يبيعوا منتجاتهم في الأسواق المجاورة. تستضيف المنصة في الوقت الحالي أكثر من مليون تاجر أكثر من 85% منهم هم شركات صغيرة ومتوسطة (SMEs).

وبالتوازي مع التزامها براحة العملاء عملائها عملت Wildberries على أتمتتة عملية سداد مدفوعات الجمارك بالكامل بحيث لا تحتاج إلى إجراءات أخرى من العميل. وسوف تظهر قيمة مبلغ الجمارك بجوار سعر المنتج لأغراض تعريفية. يمكن جمع الطلبات من أي محطة تسليم مناسبة.

وسوف تستغرق عملية التسليم ستة أيام بحسب توافر المنتج وسرعة التخليص الجمركي. تخطط Wildberries لتوسيع مجموعة منتجاتها وخفض مدد التوصيل مع زيادة الشحنات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة عاشر دولة في المناطق الجغرافية التي تطئها قدم الشركة. في الوقت الحالي تمارس شركة نشاطها في روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغستان وطاجيكستان وأوزباكستان وتعمل مع تجار من الصين كذلك أيضًا.

نبذة عن Wildberries

تأسست شركة Wildberries في روسيا كمنصة تجارة إلكترونية تمارس نشاطها في أرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا وطاجيكستان وأوزباكستان ولديها في نفس الوقت شراكات مع تجار من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. توفر شركة Wildberries بنية تكنولوجيا معلومات تحتية حديثة لدعم العملاء والتجار بالإضافة إلى شبكة لوجستيات متطورة تمتد لتشمل أكثر من 130 منشأة وسبعين ألف محطة استلام في كافة أسواقها. مع مستهل عام 2025 أصبحت Wildberries تخدم أكثر من 79 عميل وتتعامل في أكثر من عشرين مليون طلب يوميًا.