Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre chef de file de la transformation du secteur de la santé en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Université de Harvard — Huit ans après le lancement du projet « Vision 2030 », l’Arabie saoudite a réalisé des pas de géant en termes d’innovation numérique et d’amélioration de l’accès à des soins de qualité. Des investissements stratégiques dans l’infrastructure hospitalière du pays, le recours à la technologie et l’embauche de personnel de talent ont conduit à des avancées révolutionnant les soins aux patients, tout en relevant les normes applicables aux soins de santé à l’échelle nationale. Ces efforts ont permis d’augmenter sensiblement l’espérance de vie moyenne, de réduire la mortalité et d’améliorer le bien-être général sur l’ensemble du royaume.

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, ci-après « KFSH&RC », soit l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, se trouve au cœur de toutes ces réalisations. L’établissement doit son excellente réputation à ses soins et traitements thérapeutiques spécialisés dans des disciplines médicales majeures, à savoir l’oncologie, la cardiologie, la transplantation d’organes et la génétique. Il s’est imposé comme le leader des soins médicaux spécialisés, et contribue nettement à la construction d’un lendemain plus radieux et plus sain pour le royaume. À l’appui de son engagement envers des initiatives de santé reposant sur l’innovation numérique, des programmes éducatifs complets et des projets de recherche novateurs, il remodèle l’écosystème sanitaire local et en établit les nouvelles normes d’efficacité et d’accessibilité aux soins.

À l’heure où le monde avance au gré des avancées technologiques, et sous l’essor de la numérisation dans le royaume, le KFSH&RC se place à l’avant-garde de l’intégration de la santé numérique par rapport à ses homologues locaux. Pour ce faire, il s’appuie sur des pratiques de télémédecine de pointe, des consultations virtuelles et des outils alimentés par l’IA tels que le moteur d’IA ANFAL qui transforme la vie des patients au moyen d’informations prédictives et de soins personnalisés visant à leur apporter une satisfaction optimale.

Les initiatives de santé reposant sur l’innovation numérique à la main du KFSH&RC s’étendent à la lutte contre les menaces sanitaires d’envergure supérieure grâce à des technologies comme le séquençage du génome entier, ou SGE, ou la radiothérapie avancée. L’hôpital s’est également distingué à l’avant-garde de la transplantation d’organes en réalisant la toute première greffe de foie entièrement robotisée du monde. Il a par ailleurs introduit dans la région des innovations comme la valve pulmonaire transcathéter (VPT) Harmony pour améliorer la récupération et l’expérience des patients. Ces technologies induisent des protocoles de traitement personnalisés et améliorent tant la précision que la rapidité des diagnostics, tout en contribuant de manière significative au relèvement des normes de soins et à l’établissement d’une infrastructure sanitaire résiliente et durable, inscrite dans la conformité aux objectifs visés par le programme saoudien de transformation du secteur de la santé.

Le KFSH&RC continue de repousser les limites de la recherche médicale en s’attachant à relever les enjeux sanitaires sous tension et en contribuant à l’écosystème de la santé publique en Arabie saoudite par des découvertes telles que le gène PfAP2-MRP et son rôle critique dans le traitement du paludisme, ou l’identification de la nouvelle souche bactérienne Riyadhensis. Si ces découvertes ont amélioré la précision du diagnostic, elles ont également encouragé les interventions précoces, garantissant de fait un accompagnement efficace et pertinent aux patients, conformément aux objectifs nationaux ciblés sur la réduction de la prévalence des maladies chroniques.

Tous ces efforts sont étayés par les robustes projets éducatifs du KFSH&RC, qui formattent la prochaine génération de professionnels de la santé au moyen de programmes de formation et d’opportunités de coopération internationale.

Brand Finance a distingué le capital de marque de l’hôpital en tête des établissements d’Arabie saoudite et du Moyen-Orient à deux reprises, le plaçant respectivement à la 9e et 28e position régionale. De plus, le KFSH&RC se distingue comme le seul hôpital du monde à se hisser au rang des dix marques les plus valorisées du pays.

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) est un établissement de soins de santé de premier plan au Moyen-Orient, conçu pour être le choix idéal de tout patient en quête de soins de santé spécialisés. L’hôpital s’enorgueillit d’une riche histoire dans le traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, des transplantations d’organes, des neurosciences et de la génétique.

En 2024, « Brand Finance » l’a classé en tête des centres médicaux universitaires de la région MENA, et parmi les 20 premiers au niveau mondial pour la deuxième année de suite. En outre, en 2024, le magazine Newsweek l’a reconnu comme l’un des principaux fournisseurs de soins de santé dans le monde.

Dans le cadre du projet « Saudi Vision 2030 », un décret royal a été publié le 21 décembre 2021, visant la transformation de l’hôpital en une structure indépendante à but non lucratif sous la tutelle du gouvernement. Cette initiative a ouvert la voie à un programme de transformation complet visant à atteindre un leadership mondial dans le domaine des soins de santé grâce à l’excellence et à l’innovation.

