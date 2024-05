Le KFSH&RC s’efforce d’être un pionnier dans la valorisation optimale des dépenses de santé

Le Dr Al Fayyadh à l’Université de Harvard : « Nous nous reposons sur la technologie pour relever les enjeux de santé à l’échelle mondiale »

RIYAD, Arabie saoudite, 12 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Dr Majid Al Fayyadh, directeur de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, ou KFSH&RC pour King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, a rejoint la conférence Gulf Creatives 2024, organisée à Harvard. L’organisation de cet événement est assurée par The Diwan, un collectif dirigé par des étudiants diplômés de la célèbre université. Dans son discours, le Dr Al Fayyadh a présenté la trajectoire du KFSH&RC depuis sa création à Riyad il y a presque cinquante ans, mettant en avant comment il est parvenu à réduire considérablement la nécessité de se rendre à l’étranger pour les patients en quête de soins médicaux. L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal est aujourd’hui un prestataire de santé de premier ordre qui propose des solutions de pointe pour le traitement des maladies cardiaques, des tumeurs, des greffes d’organes et des troubles génétiques.

Le Dr Al Fayyadh a également évoqué la transformation de l’établissement en une fondation indépendante à but non lucratif. Cette démarche, a-t-il indiqué, s’inscrit dans la vision stratégique de l’hôpital à devenir un leader mondial de l’innovation au service de la santé, en focalisant les efforts sur l’excellence, l’innovation et les investissements dans la technologie de pointe pour relever les enjeux de santé à l’échelle mondiale.

« Les instances leader du royaume ont établi un objectif clair pour le KFSH&RC, sous mandat d’un décret royal faisant converger l’hôpital en une fondation indépendante en genre propre, et à but non lucratif » explique Son Excellence le Dr Al Fayyadh.

A souligné par ailleurs que cette transformation vise à relever les normes internationales applicables aux soins de santé au profit de plus d’indépendance et de flexibilité. Cette évolution statutaire permettra au KFSH&RC d’optimiser les services existants, de poursuivre de nouvelles opportunités et d’axer ses ressources sur des initiatives jouant en faveur de la santé et du bien-être humain au sein du royaume et à l’échelle internationale. En fin de compte, cette initiative renforce l’engagement du KFSH&RC envers l’excellence centrée sur le patient.

Le Dr Al Fayyadh a observé que le KFSH&RC se considère comme un leader de la valorisation optimale des dépenses de santé, en adoptant des pratiques fondées sur des preuves aux fins de garantir les meilleurs résultats pour les patients. Il cherche à rester à l’avant-garde de l’innovation mondiale en matière de santé en pilotant des initiatives conçues pour accroître l’équité en matière de santé et l’accès aux soins dans le monde entier. À cet effet, l’hôpital poursuivra ses investissements dans des installations médicales de pointe, des outils de diagnostic avancés et des technologies de traitement de pointe. En s’appuyant sur les progrès réalisés dans des domaines tels que la thérapie cellulaire CAR T, les opérations chirurgicales robotisées, les greffes d’organes et la médecine personnalisée, l’institution aspire atteindre une compétitivité mondiale. Elle y parviendra d’autant mieux en privilégiant l’embauche d’un personnel exceptionnel, en poursuivant des percées dignes d’un prix Nobel et en renforçant les collaborations internationales stratégiques.

Le Dr Al Fayyadh a participé à une table ronde et y a souligné l’évolution du paysage de la santé et les résultats positifs issus de la transformation permanente des soins aux patients apportés par le KFSH&RC. Il a également abordé les enjeux actuels et les développements de demain qui se dessinent au sein du secteur de la santé, en insistant sur les effets prononcés des innovations de l’hôpital sur l’évolution de la santé mondiale. Enfin, le Dr Al Fayyadh a mis en lumière l’efficacité propre aux desseins de transformation de l’hôpital au double regard des objectifs du programme royal de transformation du secteur de la santé et du projet « Saudi Vision 2030 ».

Le KFSH&RC est reconnu parmi les principales institutions du monde à fournir des soins de santé spécialisés, à incarner l’innovation et à faire acte de centre de recherche médicale et d’éducation avancé. L’hôpital se consacre au développement de technologies médicales et au relèvement du niveau des soins de santé dans le monde entier, en forgeant des partenariats avec des institutions locales, régionales et internationales de premier plan pour atteindre les meilleures pratiques dans les domaines cliniques, de recherche et d’éducation.

Pour la deuxième année consécutive, le KFSH&RC a été consacré au titre de la première institution du royaume et se classe à la 20e position du classement mondial distinguant les 250 principaux centres médicaux universitaires du monde. Son empreinte est également reconnue au titre de la marque de santé la plus valorisée du royaume et du Moyen-Orient en 2024, selon Brand Finance, et le magazine Newsweek l’a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

À propos de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal :

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fait partie des leaders mondiaux en matière de soins de santé spécialisés, et d’innovation, servant de centre de formation et de recherche médicale avancée. Grâce à des partenariats stratégiques avec d’éminents établissements locaux, régionaux et internationaux, l’hôpital se consacre à l’avancement des technologies médicales et à l’élévation des normes de soins de santé dans le monde entier.

L’hôpital a conforté sa position de leader du secteur de la santé en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, en se voyant décerner pour la deuxième année consécutive le titre de marque de santé la plus valorisée. Il se classe 9e du royaume et 28e au Moyen-Orient. L’hôpital se distingue en étant le seul hôpital du monde à figurer au top 10 des marques de son pays, comme le soulignent deux rapports de « Brand Finance » consacrés aux 50 meilleures marques d’Arabie saoudite et aux 150 meilleures marques du Moyen-Orient en 2024, respectivement.

En raison des programmes de transformation et du projet royal « Saudi Vision 2030 » initié par Son Altesse Royale le Prince Héritier et Premier Ministre – que Dieu le préserve – pour renforcer le leadership du royaume dans le secteur de la santé mondiale, le KFSH&RC est devenu un centre médical universitaire de première importance dans la région MENA. En 2024, il s’est classé au 20e rang mondial pour la deuxième année consécutive selon « Brand Finance », et s’est également distingué parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde selon le magazine américain « Newsweek » cette même année.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

M. Essam AlZahrani, Responsable des affaires médiatiques, 0555254429

M. Abdullah Alown, Coordinateur médias, 0556294232

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d9d0ed27-fa87-49ac-b72b- ccf5b5843637

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 682fadee-20a5-4328-bf00- e036bc3350fd

GlobeNewswire Distribution ID 9115946