Fortrea Assina Contrato Definitivo de Transferência das Unidades Endpoint Clinical e Patient Access para a Arsenal Capital Partners

A proposta da transferência das unidades Endpoint Clinical e Fortrea Patient Access agiliza ainda mais o foco estratégico da Fortrea como uma organização de pesquisa sob contrato

Ela cria as melhores soluções independentes de Randomização e Gestão de Fornecimento de Ensaios e Acesso do Paciente posicionadas para diferenciação e crescimento

DURHAM, N.C., March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje que assinou um contrato definitivo de transferência dos ativos relacionados ao seu segmento Enabling Services, ou seja, suas unidades Endpoint Clinical (“Endpoint”) e Fortrea Patient Access, para a Arsenal Capital Partners (“Arsenal”), uma empresa líder de private equity especializada na criação de empresas de saúde líderes de mercado e ricas em tecnologia.

Com a transferência dessas unidades, a Fortrea visa promover a estratégia de crescimento e soluções da Endpoint e da Fortrea Patient Access, posicionando-as para aumentar o investimento para acelerar o roteiro de tecnologia e aprimorar ainda mais as operações para apoiar as melhores soluções e entregas aos clientes. As outras unidades da Fortrea irão fortalecer seu foco nas fases de desenvolvimento clínico 1 a 4. A conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2024, estando sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, bem como às partes que celebram certos serviços e contratos operacionais.

“Hoje é um marco significativo na jornada contínua da Fortrea, à medida que aprimoramos nosso foco em crescer organicamente como uma CRO pura, com flexibilidade financeira adicional”, disse o presidente e CEO da Fortrea, Tom Pike. “Depois de uma revisão estratégica de nossos negócios, concluímos que a transferência das unidades Endpoint e Fortrea Patient Access se alinha aos interesses dos nossos clientes. A Arsenal tem uma vasta experiência na criação de empresas que criam melhorias sistemáticas nos resultados de saúde, e estou confiante de que a Endpoint e a Fortrea Patient Access poderão fortalecer suas posições no mercado, cultivar talentos de primeira linha e investir em novas capacidades e recursos, ao mesmo tempo, oferecer soluções que melhoram a vida dos pacientes.”

“Estou muito entusiasmado com este próximo capítulo da Endpoint e a Fortrea Patient Access”, disse Sam Osman, presidente da Enabling Services da Fortrea, que atuará como CEO dessas empresas com a Arsenal. “Essas empresas estarão distintamente posicionadas para gerenciar efetivamente a jornada do paciente nos ensaios clínicos e na comercialização, impulsionando o acesso e a adesão do paciente às terapias aprovadas. Com a união da profunda perspicácia de investimento da Arsenal com a experiência operacional líder do setor, estou confiante de que as empresas Endpoint e Fortrea Patient Access estão bem posicionadas para o crescimento e a entrega de recursos aprimorados para pacientes e patrocinadores farmacêuticos. Quero dar continuidade ao impacto positivo no cuidado da saúde.”

“A Endpoint e a Fortrea Patient Access têm um histórico orgulhoso de décadas de liderança no mercado no apoio à pesquisa clínica e comercialização de terapias inovadoras. A Arsenal tem orgulho em criar organizações que melhoram significativamente os cuidados da saúde. Estamos entusiasmados com a parceria com a administração e os funcionários para acelerar o crescimento desses dois negócios”, disse Gene Gorbach, um Parceiro de Investimento da Arsenal.

Dimitris Agrafiotis, Ph.D., Diretor de Digital, Análise e IA da Arsenal, disse: “A Endpoint e a Fortrea Patient Access fornecem soluções essenciais que permitem a participação dos pacientes em ensaios clínicos e acesso a terapias. Tenho o prazer de apoiar a equipe talentosa da Endpoint e da Fortrea Patient Access. Juntos, aumentaremos ainda mais a sofisticação das capacidades tecnológicas que sustentam o compromisso dessas empresas em fornecer serviços da mais alta qualidade para a indústria farmacêutica.”

Endpoint Clinical

A Endpoint opera no mercado eClinical de alto crescimento como provedora líder de soluções de Randomização e Gerenciamento de Fornecimento de Ensaios (RTSM) para clientes biofarmacêuticos e CRO, com experiência no atendimento de ensaios clínicos complexos e em estágio avançado. Com mais de 15 anos, a Endpoint já apoiou com sucesso mais de 1.750 ensaios clínicos envolvendo 875.000 pacientes em 90 países e cultivou uma base de clientes de primeira linha e relacionamentos estratégicos de longa data.

Fortrea Patient Access

A Fortrea Patient Access é uma líder em escala no mercado de serviços de HUB e acesso do paciente, atendendo à indústria biofarmacêutica com suporte abrangente ao paciente, acesso ao produto, acessibilidade e soluções de adesão há mais de 30 anos. Avançando ainda mais com sua especializada farmácia não comercial recentemente expandida, a FortreaRx , para apoiar a distribuição aprimorada de produtos de cadeia fria e sem ambiente, a Fortrea Patient Access está comprometida em impulsionar os resultados dos pacientes e aprimorar a acessibilidade aos cuidados da saúde por meio da sua ampla experiência, oferecendo suporte a mais de 2,5 milhões de pacientes e mais de 100 marcas exclusivas para mais de 25 indicações de doenças.

Arsenal Capital Partners

A Arsenal Capital Partners é uma empresa líder em investimentos em patrimônio privado especializada na criação de empresas líderes de mercado em crescimento industrial e saúde. Desde a sua criação em 2000, o Arsenal levantou fundos de investimento de capital institucional com um total de mais de US$ 10 bilhões, concluiu mais de 290 aquisições de plataformas e complementos, e alcançou mais de 35 realizações. A empresa trabalha com equipes de gestão para criar empresas estrategicamente importantes com posições de liderança no mercado, alto crescimento e alto valor agregado. Para mais informação, visite www.arsenalcapital.com .

Consultores

Barclays está atuando como consultor financeiro exclusivo da Fortrea, e Smith Anderson como consultor jurídico. A Sidley Austin LLP atuou como consultora jurídica da Arsenal.

Chamada e Replay de Ganhos

A Fortrea discutirá o anúncio da transferência na sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2023, que será realizada hoje às 9h ET. A conferência pode ser acessada no site Investor Relations da Fortrea (Relacionamento com o Investidor) ou no seguinte link earnings webcast (Webcast de ganhos). Para evitar possíveis atrasos, acesse pelo menos 10 minutos antes do início da chamada. Um replay da teleconferência ao vivo estará disponível logo após a conclusão do evento e acessível na seção events and presentationts (eventos e apresentações) do site da Fortrea. Uma apresentação de slides suplementar também estará disponível no site Investor Relations da Fortrea antes do início da chamada.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico e acesso ao paciente para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica, serviços de consultoria, soluções de testes com tecnologia diferenciada e serviços pós-aprovação. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada de aproximadamente 18.000 pessoas que trabalham em mais de 90 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para paciente na Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn e X (antigo Twitter) @Fortrea.

Advertência a Respeito de Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act). As declarações de previsão, por sua natureza, abordam questões que são, em diferentes graus, incertas, como as declarações sobre os benefícios previstos da transação, incluindo o desempenho financeiro e operacional futuro, e o prazo previsto para a conclusão da transação. Neste contexto, as declarações de previsão geralmente abordam o desempenho futuro esperado e o desempenho financeiro e a condição financeira, e muitas vezes contêm palavras como “orientação”, “esperar”, “supor”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “prever”, “acreditar”, “buscar”, “ver”, “irá”, “faria”, “alvo”, expressões semelhantes e variações ou negativos dessas palavras que se destinam a identificar declarações de previsão, embora nem todas as declarações de previsão contenham essas palavras de identificação. Os resultados reais podem diferir materialmente dessas declarações de previsão devido a uma série de fatores, incluindo, mas não se limitando a: satisfação das condições precedentes à consumação da transferência proposta da transação das unidades Endpoint Clinical e Fortrea Patient Access, incluindo a capacidade de garantir aprovações regulatórias e a capacidade da Empresa de concluir a transação em tempo hábil ou de alguma forma; a possibilidade de que a transação possa ser mais cara do que o previsto, inclusive como resultado de fatores ou eventos inesperados; a capacidade das partes de atender às expectativas em relação aos tratamentos contábeis e fiscais da transação proposta; e outros fatores descritos ocasionalmente nos documentos que a Empresa arquiva junto à SEC. Para uma discussão mais aprofundada dos riscos relacionados aos negócios da Empresa, consulte a Seção “Fatores de Risco” da Declaração de Registro da Empresa no Formulário 10, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”), pois tais fatores podem ser alterados ou atualizados ocasionalmente nos registros periódicos e outros registros subsequentes da Empresa na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com as outras declarações de advertência incluídas ou incorporadas por referência neste relatório e nos registros da Empresa na SEC. As declarações de previsão incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações de previsão para indicar eventos ou acontecimentos subsequentes.

