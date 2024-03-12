مدرسة هارفارد التجارية تطلق توني إلوميلو حالة مؤسسة

الأضواء دور الخيال الأفريقي في تحويل جدول أعمال التنمية في أفريقيا

وفي وقت تجدد المصالح الجيوسياسية المتجددة في أفريقيا، وتكيج متزايد من نماذج المالية للتنمية التقليدية، أصدرت مدرسة هارفارد للأعمال اليوم دراسة حالة دراسة فحصها وتأثير مؤسسة توني إللوميلو، ونهجه الفريد لتحفيز ريادة الأعمال في أفريقيا.

وقد استشرت المؤسسة، الرائدة في جانبي المشاريع الشبابية، إلى اتباع نهج مبتكر للبشريات،والشبكات الشباب أصحاب المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا. الرسم مباشرة من رحلة توني إلوليمو في مجال تنظيم المشاريع، واعترافه بأن الحظ والحد من دوافع لعب دورا هاما في نجاحه، والحكومة الديمقراطية الحظ، ينتشر الفرصة، في نهج أجنوس القطاع، وقد وضعت البنية التحتية للمحلمة التي تصل إلى كل بلد في أفريقيا. المؤسسة هو التعبير المباشر من فلسفة إلوميلو، أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا محوريا في تنمية أفريقيا، وأن الاستثمار يجب أن يسعى إلى عوائد اجتماعية فضائية واقتصادية.

وقد تم إطلاق دراسة الحالة، الأولى من نوعها على العمل الخيري الأفريقي، اليوم الخميس، 29 فبراير / شباط، 2024، قبل فئة من طلاب الدراسات العليا في مدرسة هارفارد للأعمال واستكشفت النهج الفنية المعنية والبرامج التحويلية، مما يعود بالكلاس الخيرية الاستراتيجية التي تقدمها تيف، يقود التغيير الإيجابي والتربية والبلدان المحلية.

وتعترف دراسة الحالة بالتحديات تواجه الأساس، وردودها، كما وضعتها، مع تأسيسها في عام 2010. سجل الحافل مثير للإعجاب، مع أكثر من 20،000 رجال الأعمال تمول، أكثر من مليون متصل رقميا وتطوير قدرة تقييم الأثر. وقد صرف الفريق العامل الإنمائي بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى كل بلد أفريقي. وتؤكد المؤسسة على نحو متزايد نهجا قائم على الشراكة، والعمل مع مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والوكالات الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركة إيك، ومؤسسة ايكيا، وغيرها من تطوير برامج مراقبة تركز على الدول الهشة، والإناثرواد الأعمالوبادرات الاستدامة.

وقال توني إلوميلو، الذي تحدث في هارفارد: “إن تيف خلق الأمل الاقتصادي والفرص للمصدرين الأفريقية. ونحن نعلم أن ريادة الأعمال هو الحل لبطالة الشباب وانعدام الأمن. من خلال تدخل الأساس، نحن تحويل الشباب لدينا، مما يمنحهم الأمل. وبشكل جماعي، يمكن أن تعقد جميعنا التحديات التي نقر عليها القارة.

ومن الجدير أن يكون الفرصة للعمل مع هبس، لإلغاء نجاحاتنا، وتعترف بالتحديات التي لدينا في بعض الأحيان واجهت، وتوفير الفرصة لنشر خبرتنا، لصالح الآخرين “.

وقدمت جلسة مدرسة الأعمال في جامعة هارفارد فرصة للانخراط في مناقشة ذات مغزى عن دور الخيرا الذكور في تشكيل الاقتصادات المستدامة والشاملة. وكما يقول العالم على تحديات معقدة حول المعلومات السكانية والمناخ والاستدامة، فإن نموذج مؤسسة توني إللوميو يقدم نموذجا رائعا عن كيفية أن تكون الأعمال الخيرية الاستراتيجية قوة دافعة للتغيير الإيجابي.

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