‫XOOX، أول خدمة تواصل شبكي للحيوانات الأليفة (PNS) تلفت الأنظار لدى تدشينها

– تشتهر الخدمة بتحديات المحتوى المختصر وموسيقى الحيوانات الأليفة وتطبيق مجموعة تشخيص الأمراض، وغيرها.

– توفير خدمة جديدة مع تسجيل مُعرف الهوية باستخدام أعين الحيوانات الأليفة

نيويورك، 21 نوفمبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — يشتمل تطبيق خدمة التواصل الشبكي للحيوانات الأليفة، XOOX، على تحديات المحتوى المختصر، وقد تم تدشين التطبيق هذا الشهر واستقطب ملاك الحيوانات الأليفة على مستوى العالم. بدأ تطبيق XOOX تقديم خدماته من خلال إعلان في ميدان نيويورك تايمز، يؤكد على تركيزه الحصري على أصدقائنا من الحيوانات الأليفة ذات الأربعة أرجل.

يعمل تطبيق XOOX بشكل فريد بموجب حسابات حيوانات أليفة من خلال عملية تسجيل معرفات الحيوانات الأليفة التي ابتكرتها فرق الأبحاث والذكاء الاصطناعي العالمية لدى XOOX، بما في ذلك الخبراء البيطريين على مستوى العالم، باستخدام أساليب بيومترية للتعرف على الهوية، مثل أنماط الجفون وتجعدات العيون. وبهذه المناسبة، قال فريق أبحاث XOOX “من خلال مُعرف هوية الحيوانات الأليفة، يتم التعرف على الحيوانات الأليفة باعتبارها مستخدمة للحسابات على XOOX، مما يسمح لها بالانخراط في العديد من الأنشطة، مثل تسجيل الحيوانات الأليفة والتأمين وإدارة الصحة وتكوين الصداقات”، وأضاف “ومن أجل تعزيز دقة التسجيل البيومتري، قمنا باعتماد طريقة متقدمة بخطوة على طباعة الأنف والمسح الضوئي للحدقية”.

ومن خلال تطبيق XOOX، تصبح الحيوانات الأليفة مؤثرة من خلال معرفات الهوية الخاصة بكل منها، مما يعزز المعرفة بها عبر مشاركة حياتها اليومية واستقطاب المتابعين والمشاركة في تحديات المحتوى المختصر. وهي تكسب نقاطًا من خلال مختلف الأنشطة، قابلة للاستخدام في التطبيقات المتصلة، من أجل إنشاء الأفاتار ومشتريات المنتجات. يعمل ملاك الحيوانات الأليفة، والمعروفون كذلك باسم البتلر، على إدارة معرفات هوية حيواناتهم الأليفة ودعمها في أنشطتها. يرحب تطبيق XOOX بالأفراد الذين لا يملكون حيوانات أليفة ويشجعهم على الانضمام كذلك، مما يعمل على تعزيز التحول الإيجابي تجاه الحيوانات الأليفة. غير أن نشر المحتوى ليس خاصية متاحة لهم في هذا الوقت. وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Peter Kim المستشار الفني في XOOX “يهدف تطبيق XOOX إلى إيجاد مساحة إيجابية حيث يستطيع الأشخاص المعاصرون الهروب من الواقع المعقد والتواصل مع حيواناتهم الأليفة”. وأضاف Kim “سوف يسمح XOOX للحيوانات الأليفة بإيجاد المزيد من الذكريات مع ملاك الحيوانات الأليفة عبر استخدام مناهج السرد والخدمات الفريدة والتعريفية”.

يشتمل عالم XOOX على الكثير من المحتوى الحصري للحيوانات الأليفة. ويتيح تطبيق الموسيقى الأكثر شعبية (XOOX M) لملاك الحيوانات الأليفة اختيار الموسيقى المناسبة لتفضيلات الحيوانات الأليفة. وقد تم تصميم هذا التطبيق، الذي تم قامت على تطويره شركة تطوير المحتوى الموسيقي التابعة لـXOOX وهي Jo studios (ورئيسها التنفيذي: Woojin Cho)، للحيوانات الأليفة التي تنتظر ملاكها ويستضيف حاليًا أكثر من 3,000 أغنية. يمكن لملاك الحيوانات الأليفة كذلك إنشاء محتوى الموسيقى الخاص بهم وتحميله وكسب النقاط مقابل الشهرة، ويمكنهم إنفاق تلك النقاط على حيواناتهم الأليفة. يضمن XOOX M تجربة استماع صديقة للحيوانات الأليفة مع مستوى ديسيبل مريح.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا العمل على تطوير منتج بواسطة شركة Push Pull System (ورئيسها التنفيذي: Sungmyon Song). ومن خلال تحليل أساليب التعلم العميق والاستفادة منها، فإن ذلك سيحدد ما إذا كانت الحيوانات الأليفة تستمتع حقًا بالموسيقى ولا تعتبرها ضوضاءً. سوف ينسجم المنتج بشكل سلس مع كاميرات وميكرفونات الحيوانات الأليفة، مما يوفر توصيات موسيقية مخصصة لحيواناتك الأليفة.

وبصفتك مالك حيوانات أليفة، يستحق الأمر أن تبدي الاهتمام بالحملة الحالية للترويج للتطبيق. وفي سبيل الاحتفاء بالتدشين، توزع XOOX نحو 10,000 مجموعة اختبار بول مجانية على مالكي الحسابات على مستوى العالم. توفر مجموعات الاختبار هذه طريقة سهلة لاكتشاف الأمراض من خلال بول الحيوانات، مما يجعلها مثالية للحيوانات الأليفة في المناطق ذات إمكانية الوصول المحدودة للرعاية البيطرية، مما يساعد في الحفاظ على رفاهية حيواناتك الأليفة المحبوبة.

وعلاوة على ذلك، واستنادًا إلى تدشين تطبيق مجموعات تشخيص أمراض الحيوانات الأليفة عن طريق البول باستخدام Medi Cloud، وهي شركة تحليلات جينية عالمية تعتمد على تقنية NGS، سوف تدشن XOOX كذلك تطبيقات تربط بين الحمض النووي للحيوانات الأليفة DNA واختبار تحليل الشخصية MBTI.

يتم التبرع بسنت واحد تلقائيًا إلى مؤسسة XOOX لدى التسجيل. وسوف يتم توجيه هذه المساهمات إلى الحملات على مستوى العالم التي تهدف إلى التأثير إيجابيًا على التشريعات المرتبطة بالحيوانات الأليفة. ومن خلال قيام XOOX بتمكين الحيوانات الأليفة للنهوض بدور محوري في عالمنا، ثمة إيمان قوي بأنه سيسهم بقوة في إيجاد بيئة أكثر دعمًا وملاءمة للحيوانات الأليفة.

مسؤول جهة الاتصال:

XOOX LAB, INC

www.xoox.pet

Kristen Kim

الهاتف: ‎+1 (213) 944-2679

البريد الإلكتروني: press@xoox.pet

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