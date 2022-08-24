‫Wemade تعقد حدث الذكرى السنوية الأولى لـ MIR4 Global Service!

ابتداء من اليوم (23)، سيتم عقد فعاليات الصيد والحضور “ Divine Dragon’s Blessing “

توسيع نطاق التواصل مع المستخدمين من خلال فعاليات MIR4 المجتمعية الرسمية

تقديم خوادم جديدة للرموز الـ NFT فقط لإدخالها لتوفير بيئة لعب ممتعة

سيول، كوريا الجنوبية، 23 أغسطس 2022 / PRNewswire / — تحفة WEMAD لألعاب MMORPG MIR4 ستعقد فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لخدمتها العالمية.

يستمر حدث “ Divine Dragon’s Blessing ” لمدة شهر واحد بدءًا من اليوم (الثالث والعشرون )، وسيُمنح جميع المستخدمين الذين فشلوا في الجمع بين عناصر مثل مواد التنين وحجارة الروح وقبائل المهارة فرصة للمحاولة مرة أخرى.

يمكن للمشاركين في حدث الحضور الحصول على تذكرتين بحد أقصى. يمكن للمستخدمين اختيار مربع عنصر واحد من أعلى الدرجات من العناصر التي فشلوا في دمجها والمحاولة مرة أخرى.

سيتم عقد حدث صيد لمدة أسبوعين. يمكن للمستخدمين اصطياد الوحوش وجمع عناصر التبادل “أحجار سينتاماني”، والتي يمكن استبدالها بـ “خزانة مير الذهبية” من خلال NPCs الموجودة في كل منطقة.

عندما يحصل المشاركون على “خزانة مير الذهبية”، سيحصلون على مواد التنين الملحمية، وإكسسوارات الدرجة الملحمية، وتذاكر استدعاء مختلفة، وصندوق التحدي، الذي يحتوي على كنوز الروح الأسطورية والأحجار السحرية.

اعتبارًا من 6 سبتمبر (الثلاثاء )، سيتلقى المستخدمون الذين يشاركون في حدث الحضور لمدة أسبوعين “صندوق دعم النمو السريع” كل يوم، والذي يمكن استخدامه لزيادة سرعة رفع المستوى.

ستكون العديد من الفعاليات متاحة في المجتمع الرسمي لـ MIR4 . يتيح حدث “ماجستير التخصيص” للمشاركين إنشاء أي صورة يريدون باستخدام ميزة التخصيص في اللعبة. سيتم إجراء مسابقة لأفضل 4 صور، ولكن سيتم منح مكافآت لجميع المستخدمين الذين يصوتون.

سيقدم الحدث المفاجئ مكافآت سخية وفقًا للعدد التراكمي للمشاركة. يجب على اللاعبين ببساطة التقاط لقطة شاشة لإعلان الذكرى السنوية الأولى التي سيتم عرضها عشوائيًا لمدة 3 أيام.

يحتوي MIR4 الآن على ستة خوادم جديدة لا يمكن إدخالها سوى NFTs ذات الأحرف. ستخلق هذه الخوادم الجديدة بيئة لعب أكثر متعة للمستخدمين وتزيد من قيمة NFTs الشخصية.