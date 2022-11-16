‫‫Vinamilk تستثمر في مصانع الألبان “الضخمة” الجديدة لتسريع قدرة إمدادات التصدير

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 16 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — حققت شركة Vinamilk ، شركة الألبان الرائدة في فيتنام، تقدمًا كبيرًا في ضمان قدرة طاقتها الإنتاجية على تلبية الطلب المحلي والطلب على الصادرات في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة من خلال مشروعين حيويين للبناء.

الأول سيشهد بناء أكبر مصنع لمنتجات الألبان في مقاطعة هونغ ين، والثاني هو مجمع موك تشاو للألبان في الشمال الغربي جنبًا إلى جنب مع نظام المصانع والمزارع الحالي في Vinamilk . عند الانتهاء، سيزيد هذان المشروعان من الطاقة الإنتاجية لشركة Vinamilk بنسبة 20% استعدادًا للمستقبل المنظور وتعزيز مكانة الشركة في السوق.

سيقوم مصنع هونغ ين للألبان بربط مزارع الألبان والمستودعات وأنظمة التوزيع الحالية في Vinamilk لإنشاء نظام بيئي مستدام وتقديم فوائد اقتصادية كبيرة. وسينتج مصنع الألبان الذي تبلغ طاقته الإجمالية 400 مليون لتر سنويًا مجموعة متنوعة من منتجات الألبان لزيادة العرض إلى شمال فيتنام وللتصدير إلى مناطق الآسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

من ناحية أخرى، سيكون مجمع Moc Chau للألبان الذي تبلغ تكلفته 130 مليون دولار أمريكيا نظامًا بيئيا زراعيا حديثا مغلقا يتكون من مزارع الألبان عالية التقنية ومصانع المعالجة التي ستكون بمثابة عامل إضافي للسياحة البيئية. هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين سينتج في نهاية المطاف ما يصل إلى 1000 طن يوميا لتلبية الطلبات العالمية بشكل كاف.

تتبع مرافق إنتاج Vinamilk في فيتنام، بما في ذلك 13 مصنعا و 14 مزرعة، المعايير الدولية، مما يساهم في قيمة علامتها التجارية ونموها السريع على مدار العقد. على مدى السنوات ال 15 الماضية، تم استثمار ما مجموعه 615 مليون دولار أمريكي في مصانعها.

كما تنوعت الشركة في قطاع الحليب المجفف مع مصنعين في فيتنام. واحد منهم – مصنع فيتنام للحليب المجفف – لديه طاقة إنتاجية تبلغ 54000 طن سنويًا، مما يلبي احتياجات ما يقرب من مليون طفل كل عام مع مجموعات منتجات معروفة مثل Dielac و RiDielac و Optimum Gold .

والأهم من ذلك، يتم إنتاج مجموعة متنوعة من عروض الألبان باستخدام أنظمة مؤتمتة للغاية مدعومة بالتكنولوجيا الرائدة لتأمين العناصر الغذائية والذوق الطبيعي، وخاصة ما شوهد في الذهب الأمثل من Vinamilk . تحتوي تركيبة الأطفال الرضع هذه على صندوق المرضى، وهو ثالث أكثر المكونات وفرة في حليب الثدي. يساعد صندوق المرضى إلى جانب 26 من الفيتامينات والمعادن و DHA على منع التصاق مسببات الأمراض ودعم الهضم الصحي وتعزيز جهاز المناعة.

“يتم تصدير منتجات Vinamilk إلى أكثر من 57 دولة ومنطقة على مستوى العالم. ومع زيادة طاقتنا الإنتاجية، أصبحنا في وضع أفضل لتلبية الاحتياجات المختلفة للسوق العالمية”. ولا يزال التزامنا تجاه عملائنا قويًا، حيث يتماشى البحث والتطوير حول صيغ المنتجات الجديدة مع احتياجات السوق، بما في ذلك تصميمنا وتغليفنا المصنوع من مواد معاد تدويرها”.

نبذة عن Vinamilk

تأسست شركة Vinamilk عام 1976، وهي شركة ألبان رائدة في فيتنام، وهي مدرجة ضمن أكبر 40 شركة ألبان في العالم من حيث الإيرادات وأعلى 10 علامات تجارية للألبان قيمة في العالم بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي. قامت Vinamilk الآن بتوسيع نطاقها إلى 46 وحدة تابعة في فيتنام ولاوس وكمبوديا والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا.

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