‫Vinamilk تجلب رحلة بناء حب العلامة التجارية إلى المؤتمر العالمي لمنتجات الألبان في آسيا 2022

مدينة هو تشي منه، فيتنام, 6 ديسمبر 2022 — /PRNewswire/ Vinamilk ، شاركت مؤخرا العلامة التجارية الرائدة في مجال الألبان في فيتنام والعلامة التجارية السادسة الأكثر قيمة في العالم في مجال الألبان، في المؤتمر العالمي لمنتجات الألبان في آسيا 2022 الذي عقد في سنغافورة. تمت دعوة Vinamilk لمشاركة رؤاها وخبراتها في بناء علامتها التجارية المحبوبة، Dielac، وهي علامة تجارية لحليب الأطفال رافقت أجيالًا من المستهلكين الفيتناميين لمدة 33 عامًا.

حضر المؤتمر العالمي للألبان في آسيا 2022 أكثر من 250 ضيفًا من المنظمات والشركات في صناعة الألبان في أكثر من 10 دول آسيوية، مع التركيز على أحدث الاتجاهات في صناعة الألبان ونماذج الأعمال الجديدة والتقنيات المتقدمة وما إلى ذلك.

من أجل تلبية احتياجات المستهلكين وبناء الثقة، تغلبت Vinamilk على العديد من التحديات، مثل معدات الإنتاج المحدودة بالإضافة إلى عدم ثقة المستهلكين في العلامات التجارية المحلية للألبان لتشكيل استراتيجية فعالة لشركة Dielac تم إطلاقها قبل 33 عامًا بناءً على ثلاث ركائز: جودة المنتج والابتكار والحب.

للتنافس إلى حد ما مع علامات الألبان الأجنبية الراسخة، تركز Vinamilk على التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في تطبيق المغذيات الدقيقة وعلم الأحياء الدقيقة لتطوير منتجات جديدة، وتنويع محفظة المنتجات نحو تلبية الطلبات المتزايدة للمستهلكين. كما تُستكمل منتجات Dielac بأنواع مختلفة من المغذيات التي تشبه لبن الأم وتناسب الاحتياجات المادية والتغذوية للأطفال الفييتناميين.

لتلبية الطلب المتزايد على المستهلكين، أنشأت Vinamilk مصنعًا حديثًا للحليب المجفف في بينه دوونغ في عام 2013، بسعة تصل إلى 54000 طن من المنتجات سنويًا، مما يعزز مكانة Dielac المحترمة في أذهان المستهلكين.

قال نغوين كوانغ تري، المدير التنفيذي للتسويق في Vinamilk : “يتطلب بناء حب العلامة التجارية في صناعة الألبان قدرًا كبيرًا من الاهتمام لأن المنتجات الغذائية للأطفال يجب أن تلتزم بسلامة الغذاء وتفي بالمعايير الدولية “.

تم بناء “حب العلامة التجارية Dielac ” من الحب – من قلوب الآباء الفيتناميين الراغبين في الأفضل لأطفالهم؛ من قلوب مطوري المنتجات وصانعي العلامات التجارية كشعب فييتنامي مع الرغبة في دعم الأجيال الفيتنامية التي تقف جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الأجنبية؛ ومن قلب Vinamilk – رجل أعمال يقرر بناء صناعة الألبان الفيتنامية للوصول إلى المستوى الدولي.

“إن أهمية بناء علاقة بين المستهلك ومعالج الألبان هي من خلال علامته التجارية. نعلم أن لدينا تسويقًا فعالًا يبني اهتمام المستهلك وفهمًا لقيمة منتجات الألبان وفوائدها الصحية. ولكن في نهاية المطاف، سيشتري المستهلكون منتجًا، ولهذا السبب من المهم جدًا أن يكون لديهم علامة تجارية قوية ومعروفة ولكن موثوقة.” أضافت كارولين إيموند، المديرة العامة للاتحاد العالمي للألبان.

تسير رحلة Vinamilk Dielac ، أول علامة تجارية لحليب الأطفال تنتجها شركة فيتنامية، جنبًا إلى جنب مع النمو المثير للإعجاب للشركة. منذ إطلاقها في عام 1989، أصبحت علامة Dielac التجارية حلًا غذائيًا موثوقًا به من قبل المستهلكين الفيتناميين. كانت هذه المنتجات أول من تم تصديرها وظلت وحدة حفظ مخزون مهمة في محفظة صادرات الشركة.

نبذة عن Vinamilk

تأسست Vinamilk في عام 1976، وهي شركة الألبان الرائدة في فيتنام المدرجة بين أكبر 40 شركة تغذية في العالم من حيث الإيرادات وفي قائمة أفضل 10 من العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم. بعد أن نمت لتصبح طاغية في صناعة الألبان في السنوات الـ 46 الماضية، تقدر قيمة Vinamilk الآن بأكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي.