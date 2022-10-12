‫Translumina تعزز القيادة العليا لدفع المرحلة التالية من النمو

نيودلهي12 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — عينت Translumina – وهي شركة عالمية مطورة ومصنعة للأجهزة الطبية المبتكرة للقلب والأوعية الدموية والغرسات ومنتجات الوصول – إندرانيل موخرجي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وأرمين كيزر في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعمليات في عمليات الشركة في أوروبا.

إندرانيل هو مخضرم في صناعة الرعاية الصحية. في منصبه الأخير كمدير إداري في مجموعة B. Braun Group في الهند، استدار وحقق نموا مربحًا مستدامًا، حيث أدار العديد من خطوط الإنتاج (عبر ثلاثة مصانع إنتاج) وفريقًا من أكثر من 2000 زميل في الهند.

“تقدم Translumina فرصة فريدة لبناء شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية تتمتع بثقافة ابتكار قوية وجذور عميقة الجذور في كل من الهند وألمانيا. وأتطلع إلى قيادة الفصل التالي من نمو الأعمال الذي سيتضمن تقديم مجموعة أخرى من التقنيات المتقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع فريق متحمس وملتزم في Translumina والمؤسسين والمساهمين الداعمين”.

يتمتع أرمين بخبرة تقنية عميقة في صناعة التكنولوجيا المتوسطية التي تشمل ستة سيجما والتصنيع الهزيل وأفضل ممارسات إدارة التغيير. شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في Biedermann Motech ، وهي شركة مطورة ومصنعة للغرسات والأدوات المبتكرة لجراحة العمود الفقري والأطراف. وقبل ذلك، كان أرمين قائد موقع منشأة إدوارد للتصنيع في سويسرا.

“تقدم Translumina فرصة رائعة وتحديات معقدة. إن ثقافة الشركة الجريئة وعقلية النمو والفريق الملتزم تتناسب بشكل كبير مع قيمي وتطلعاتي وأتطلع إلى البناء على أساس البحث والتطوير والتصنيع القوي في ألمانيا”.

“من المدهش أن نرى كيف حققت Translumina ، التي شاركت في تأسيسها مع Punita Sharma في عام 2010، مكانة بارزة في مجال أجهزة القلب والأوعية الدموية التداخلية في الهند والأسواق الدولية. بالإضافة إلى ابتكار تقنيات الدعامة الدوائية التي تمثل أعلى معايير الأدلة السريرية، فإننا ندخل الآن شرائح أحدث من البالونات المتخصصة والقلب الهيكلي مع حلول مبتكرة عبر القسطرة للصمامات التاجية والأبهرية وثلاثية الشرف. مع استكمال إندرانيل وأرمين للقيادة الحالية لباريتوش أرورا، العضو المنتدب الهندي وكيوال جندال، المدير المالي للمجموعة، نحن جميعًا على استعداد لتوسيع نطاق وتأسيس Translumina عالميا كمعيار صناعي في الابتكار والجودة والأدلة السريرية في مجال الرعاية الصحية في غضون السنوات 2 المقبلة”، ها ما قاله جورميت سينغ تشوغ، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Translumina

وقال أرجون أوبروي، العضو المنتدب لشركة إيفرستون كابيتال: “تتمتع Translumina بوضع جيد للغاية يسمح لها بالدخول في المرحلة التالية من النمو، وستجلب القيادة الجديدة الكثير من القيمة في استيعاب محفظة منتجات أوسع وبناء استراتيجيات قوية للذهاب إلى السوق في المناطق الجغرافية الرئيسية”.

نبذة عن Translumina

تأسست Translumina في عام 2010، وهي شركة أجهزة القلب والأوعية الدموية التداخلية التي تقدم منتجات وخدمات عالمية المستوى. وهي شركة متكاملة تماما لتطوير المنتجات والتصنيع مع مرافق التصنيع في ألمانيا والهند. على مر السنين، أنشأنا شراكات استراتيجية مع المستشفيات الرائدة والمعاهد الهندسية والشركات التكنولوجية العالمية وأطباء القلب التدخليين المشهورين. تجمع Translumina بين أفضل ما في الهندسة الألمانية والملكية الفكرية ومعايير الجودة العالية مع ثقافة ريادة الأعمال في الهند والقدرات القوية في تصنيع المنتجات المبتكرة بأسعار معقولة.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.translumina.com

نبذة عن Everstone Capital

تعد شركة Everstone Capital التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وهي ذراع الأسهم الخاصة لمجموعة Everstone ( everstonegroup.com )، شركة عالمية ملتزمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة. مع سبعة مكاتب على مستوى العالم (سنغافورة ومومباي ودلهي وبنغالورو ونيويورك ودبي وموريشيوس)، تركز Everstone Capital على السوق المتوسطة مع عقلية التحكم والتحيز للنمو. تضم أفضل ما في الاستثمار والعمليات والموارد الاستراتيجية ذات الخبرة والمهارات الكبيرة.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة everstonecapital.com و https://www.linkedin.com/ company/everstonecapital/