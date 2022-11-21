‫‫Toshiba TV يصيب الهدف بشكل واعد مع تلفزيون M550L المذهل

هونغ كونغ، 21 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تم الإعلان عن تلفزيون Toshiba TV باعتباره التلفزيون الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022. يحتل تلفزيون M550L المذهل من Toshiba ، من مجموعة المنتجات الرائعة للحرفيين التي تم إعدادها لاقتحام السوق، مكانة عالية في قائمة الترقب، ولأسباب وجيهة.

يرفع تلفزيون M550L بجودة عرضه الرائعة وميزاته الغنية الأخرى مستوى التكنولوجيا في التلفزيون ويلخص التزام Toshiba TV بالجودة الحرفية. يعد M550L ، الرفيع والنحيف والمشذب جيدا حول الحواف لمشاهدة بلا حدود، بإصدار بيان آسر من النظرة الأولى بدون عناء.

من خلال الخوض في إمكانياته المرئية، يعرض تلفاز M550L من Toshiba TV الصور الأكثر سطوعًا ووضوحًا وأكثرها ألوانًا للحصول على وقت مشاهدة مثير للإعجاب. ترى تقنية Quantum Dot المدمجة في هذا الأمر، المصممة بأكثر من مليار لون، كل واحدة رائعة بشكل واضح للحصول على عرض مثالي. تضيف ميزة التعتيم المحلي للصفيف الكامل ثراءً وعمقًا إلى المشاهد المظلمة على M550L ، مما يوفر تباينًا ملحوظًا وتفاصيل الظل. مدعومًا بمحرك REGZA 4k Pro ذي المستوى الاحترافي، يتم عرض كل صورة على تلفزيون M550L بأعلى جودة.

لا يتنازل M550L عن جودة الصوت لمرئياتها الرائعة. مدعومًا بتقنية دولبي أتموس Dolby Atmos الأنيقة و REGZA Power Audio PRO المتقدمة، يغمر تلفاز M550L من Toshiba TV المشاهدين في كل صوت ينبعث من مكبرات الصوت الجهير ويقدم كل تفاصيل الصوت بوضوح لا مثيل له لتجربة سينمائية قياسية.

يعمل VIDAA على تتويج بكفاءة الأداء العالي لتلفزيون M550L من Toshiba TV ، وهو نظام تشغيل فائق يجمع بين مجموعة من الميزات الذكية سهلة الاستخدام التي توفر تجربة متميزة ومريحة.

يجمع تلفزيون M550L من Toshiba TV بين الجمال النابض بالحياة والرؤية الواقعية الغامرة والصوت المميز الذي يهز القلب، وهو مصمم لقيمة عالية من قبل أشخاص يعرفون ويخزنون من خلال الترفيه المنزلي الممتاز.

مع اقتراب حدث كرة قدم آسر، وحرص العالم على احتساب الأيام حتى وصوله، ارتقى تلفزيون Toshiba إلى مستوى المناسبة باعتباره التلفزيون الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022. يضمن تلفزيون M550L متعدد الوظائف المصمم بشكل رائع مصدرًا موثوقًا للمشاهدة الأصلية لمحبي كرة القدم والأصدقاء والعائلات.

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