‫Sungrow تسلم 13 مشروعًا من مشاريع Microgrid في لبنان مع C&I ESS الرائدة، مما يتيح الخروج من التلوث ونقص الطاقة

بيروت، لبنان، 22 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، تقوم شركة Sungrow ، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال المحولات والموردة لنظام تخزين الطاقة لمصادر الطاقة المتجددة، بتقديم 13 مشروعًا microgrid في لبنان مع نظام تخزين الطاقة الرئيسي للشركة، ST129CP-50 HV . وسيؤدي تشغيلها إلى التغلب على نقص الكهرباء الناجم عن ضعف مرافق المدينة وعدم كفايتها والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مولدات الديزل التقليدية.

ولا تزال أزمة الكهرباء في لبنان تتصاعد. وبما أن لبنان يعتمد على مولدات الديزل لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء، فإن هذا البلد يعاني من نقص في إمدادات الطاقة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري. إن قضية الطاقة تشل التنمية الاقتصادية للبنان وتشل الحياة الطبيعية لمواطنيه حيث يعاني اللبنانيون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم وأكثر تكرارًا والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 22 ساعة مستمرة. ويحفز هذا الوضع إلى الحاجة إلى منشآت الطاقة المتجددة.

يوفر مشروع الشبكة الدقيقة ( Microgrid ) الذي يقوم باستخدام كل من أنظمة تخزين الطاقة و أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية إمكانات كبيرة لحل مشكلات الطاقة. هذا يفسر سبب اتخاذ 13 شركة للهندسة والإنشاءات في لبنان قرار بناء المزيد من محطات الشبكة الدقيقة. قامت Sungrow بتزويد هذا المشاريع بحلول أنظمة تخزين الطاقة الخاص به، سلسلة ST129CP-50 HV . هذا الحل متكامل للغاية مع كل من نظام تحويل الطاقة والبطاريات، مما يوفر المساحة وتبسيط لعملية التثبيت و التركيب. يتيح التصميم المعياري أيضًا تكوينًا أكثر مرونة للبطاريات حتى يتمكن العملاء من اختيار الأفضل لاحتياجاتهم. يمكن للنظام تشغيل الأحمال خلال أوقات ذروة الاستهلاك دون استخدام الكهرباء الثمينة من الشبكة مما سيقلل من نقص الطاقة الناجم عن عدم كفاية القدرة التوليدية للشبكة.

وتوضح هذه المشاريع أن الشبكة الدقيقة يمكن أن تزود الممارسات اليومية بالطاقة اللازمة لها، وقد تجذب شركات أخرى لتركيب شبكات مدعومة بالطاقة المتجددة. كما أن تسليمها الناجح يسلط الضوء على التخفيف من حالة نقص الطاقة على المستوى الوطني من خلال استخدام الطاقة الكهروضوئية وحلول التخزين باستخدام البطاريات. والأهم من ذلك، بما أن لبنان يواجه أيضا قضايا بيئية حرجة ناجمة عن حرق كمية هائلة من الوقود الأحفوري، فإن التحول إلى مصادر متجددة هو وسيلة مجدية للحد من التلوث.

“توفر حلول Sungrow لتخزين الطاقة المقدمة في هذه الشبكة الدقيقة إمدادًا على مدار 24 ساعة لهذه المشاريع وتجعلها مستقلة عن توليد الكهرباء باستخدام الديزل المسبب للتلوث. هذا يقود الشركة وحتى الشركات الأخرى في هذا البلد نحو التنمية منخفضة الكربون”، هاذ ما قاله السيد ألفين شي، المدير الإداري في Sungrow لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكمل: “لبنان هو مكان مثالي لتركيب مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية و ذلك لتوفر أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس في العام الواحد، يُعتبر لبنان سوق محتمل لتحقيق لامركزية إمدادات الكهرباء مع حلول أكثر ابتكارًا. وأضاف أن شركة Sungrow مستعدة للمساهمة في رحلتها الانتقالية من خلال حلول تخزين الطاقة الشاملة بالإضافة إلى حلول التخزين في المستقبل”.

نبذة عن شركة سنغرو Sungrow

شركة Sungrow المحدودة لإمدادات الطاقة (“ Sungrow “) هي شركة رائدة عالميًا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في قطاع محوّلات الطاقة؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 269 جيجاواط في يونيو 2022. تأسست Sungrow في 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian ، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول العاكس الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع وتجاري و التطبيقات الصناعية والسكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة المعترف بها دوليًا، وحلول القيادة NEV ، وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 25 عامًا في مجال الطاقة الكهروضوئية، تتمتع منتجات Sungrow بالطاقة في أكثر من 150 دولة حول العالم.