‫Strategy Analytics: تسريع تطوير الشبكات المستقلة لمواجهة تحديات التشغيل والصيانة على الشبكات الأساسية السحابية

شارك فيل كيندال أيضًا أمثلة على ممارسات AN الناجحة في الصناعة، بما في ذلك ترسيم الأعطال عبر طبقات NFV و DR الذكي، والتي تم ابتكارها بشكل مشترك من قبل China Mobile و Huawei . يوفر ترسيم حدود الأعطال عبر طبقات NFV اكتشافًا استباقيًا وسريعًا للأخطاء وتشخيصًا ذكيًا للأعطال، مما يساعد المشغلين على تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة التلقائية والذكية والسريعة والدقيقة في سيناريوهات NFV . من خلال إمكانات مثل تقييم DR والتصور في الوقت الفعلي لعملية DR ، يساعد DR الذكي المشغلين في إكمال تدريبات DR بشكل فعال وتقليل المخاطر. أثبتت هذه الحلول الرائدة في الصناعة فعاليتها العالية في مساعدة المشغلين على الحفاظ على استقرار عالٍ، ووضع معيار للمشغلين الآخرين أثناء قيامهم بتنفيذ AN . أخيرًا، دعا المشغلين العالميين إلى تسريع نشرهم للشبكات الأساسية المستقلة للتخفيف من زيادة تكاليف التشغيل والصيانة للشبكة الأساسية ومخاطر التشغيل الناتجة عن التقارب السحابي الأصلي والتقارب الكامل؛ واستكمال التحول الرقمي الذكي في أسرع وقت ممكن.

قارن فيل كيندال شبكات الاتصالات التقليدية بشبكات السحابة الأصلية وأشار إلى أنه على الرغم من أن السحابة الأصلية توفر راحة كبيرة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بتقنيتها وستكون AN الحل الأمثل للتخفيف من هذه المخاطر. تقوم الشبكة الأساسية بجدولة وإدارة الموارد الإجمالية على الشبكة، وبمجرد حدوث خطأ، سيكون التأثير هائلًا، وبالتالي يجب أن تكون الشبكة الأساسية مستقرة للغاية. يساعد AN المشغلين على التحول من التشغيل والصيانة السلبي إلى الوقاية الاستباقية ومن العمليات اليدوية إلى التنفيذ التلقائي، مما يضمن الاستقرار والكفاءة العالية للشبكة الأساسية. على وجه التحديد، من حيث الاستقرار العالي، أشار فيل إلى أن المشغلين يجب أن يركزوا على بناء قدرات جديدة مثل التنبؤ الاستباقي بالمخاطر، والكشف التلقائي عن الأخطاء، وتحديد دقيق للحدود، والمحاكاة الذكية للتعافي من الكوارث ( DR) ، ومراقبة الشبكة العالمية والتصور لتوفير المستخدمون الذين لديهم خدمات اتصال دائمة التشغيل. فيما يتعلق بزيادة الكفاءة، أكد على أهمية الجدولة التلقائية، وفصل سحابة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغييرات عنصر الشبكة ( NE ) المحددة، والترقيات القائمة على الأداة لتقليل تعقيد عمليات التشغيل والصيانة الروتينية على الشبكات القائمة على السحابة.

بانكوك, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — ألقى فيل كيندال، المدير التنفيذي لشركة Strategy Analytics، خطابًا رئيسيًا بعنوان اقتراحات البحث والتطوير للشبكات المستقلة (AN) في القمة الأساسية لشبكات الجيل الخامس (5G). بالاعتماد على البحث الشامل لشركة Strategy Analytics حول AN، أشار إلى أن AN أمر لا بد منه للتعامل مع تحديات التشغيل والصيانة (O&M) على الشبكات الأساسية السحابية، وشرع في تقديم الاقتراحات ذات الصلة. استضافت هواوي القمة السابعة 5G Core.

