‫ SpaceChain تفتتح مكتبًا في الإمارات العربية المتحدة لتسريع تبني الفضاء كخدمة في الشرق الأوسط

SpaceChain MENA تخطط للعمل عن كثب مع الشركات الناشئة والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة لإيجاد فرص جديدة في اقتصاد الفضاء الجديد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2022 /PRNewswire / — أعلنت SpaceChain اليوم عن افتتاح مكتبها في الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بمناسبة دخولها قطاع الفضاء المزدهر في الشرق الأوسط. تم تأسيس المكتب الجديد وتشغيله تحت الكيان القانوني لـ SpaceChain MENA Ltd ، ويقع المكتب الجديد في Hub71، النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا في أبوظبي، حيث ستقود الشركة تخطيط وتطوير مشاريع ومبادرات بلوك تشين الفضائية المتكاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة الشرق الأوسط.

يعد إنشاء مكتب SpaceChain في الإمارات علامة فارقة في تطوير البنية التحتية للأقمار الصناعية اللامركزية ( DSI ) لـ SpaceChain من أجل تطبيقات الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتوسيع قدرات الفضاء كخدمة للمؤسسات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنشاء جيل جديد. البنية التحتية لصناعة البلوكتشين في الفضاء الخارجي.

وحتى الآن، أطلقت SpaceChain بنجاح ستة حمولات أقمار صناعية مدعومة بتقنية بلوك تشين في الفضاء لتحقيق رؤية تطوير البنية التحتية للأقمار الصناعية اللامركزية الخاصة بها.

صرح زي تشينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceChain ، قائلًا: “كونك جزءًا من مجتمع Hub71 ، يضع SpaceChain في بوابة صناعة الفضاء المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن وجودنا جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الأخرى عالية النمو سيسمح لنا بتبادل الخبرات والتعاون مع كبار اللاعبين المؤثرين في النظام الإيكولوجي للابتكار المتنامي في أبو ظبي المهتمين بالاستفادة من اقتصاد الفضاء الجديد. كما تشهد صناعة الفضاء في الشرق الأوسط نموًا سريعًا بدعم قوي من حكومة الإمارات العربية المتحدة وتنويعها الاقتصادي المخطط له من النفط. نحن متحمسون جدًا للمساهمة في نمو الصناعة من خلال مساعدة الشركات الإقليمية على الانتقال إلى الأعمال القائمة على الفضاء من خلال دمج تكنولوجيا بلوكتشين الفضائية واللامركزية”.

سوف تتعاون SpaceChain MENA بشكل وثيق مع الشركات الناشئة والمؤسسات في مجالات الفضاء و البلوكتشين والتكنولوجيا المالية داخل المنطقة للكشف عن فرص الأعمال والنمو عبر عروض الخدمات المتعددة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، وتبادل السلع الفضائية، والخدمات الجغرافية الدقيقة التي تربط خدمة مراقبة الأرض مقدمي مع مجتمعات المستخدمين، وتطبيقات التمويل اللامركزي ( DeFi).

قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة دعماً قوياً في تطوير صناعة فضائية نابضة بالحياة في جميع أنحاء المنطقة. تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 إلى تعزيز مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني وتعزيز التواجد الإقليمي والدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة الفضاء. كما يضع الإطار العام لقطاع وأنشطة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات التي سبقت عام 2030، بما في ذلك الأنشطة الحكومية المتعلقة بالفضاء والأنشطة التجارية؛ الأنشطة العلمية التي يقوم بها القطاعان العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير.

كما كانت الإمارات العربية المتحدة من بين أوائل الدول التي أطلقت مهمة إلى المريخ. تم إطلاق مسبار الأمل في يوليو 2020، وكان أول مهمة استكشاف فضاء غير مأهولة إلى المريخ لدراسة أحداث الطقس في الغلاف الجوي السفلي للكوكب الأحمر.

سيكون نيك ترودجن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمؤسس المشارك لـ SpaceChain MENA ، مسؤولاً عن رسم نمو الشركة الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة. انضم إلى SpaceChain في عام 2017 ويترأس حاليًا مكاتب SpaceChain في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وصرح نيك ترودجن: “لقد أرست دولة الإمارات العربية المتحدة أساسًا قويًا في ترسيخ صناعتها الفضائية كمحرك اقتصادي مستدام يستفيد منه الأجيال القادمة، وتقوم بتنفيذ خطة عمل شاملة لتطوير القدرات المتخصصة في هذا المجال”. تفخر SpaceChain بالمساهمة في نمو قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم النمو في الأنشطة التجارية، والعمل بالتعاون مع المنظمات والشركات الناشئة على تسخير الفضاء كخدمة كمنصة للابتكار”.

وفقًا لتقرير استخبارات السوق لـ Euroconsult حول برامج الفضاء الحكومية، تضاعف الإنفاق على الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبًا خلال العقد الماضي، من 755 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

نبذة عن SpaceChain