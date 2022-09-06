‫SoftIron تقدم HyperCloud، وهو نظام Intelligent Cloud Fabric™ الجاهز والمتكامل تمامًا

حيثُ تمكن من نشر وتشغيل السحابة الخاصة والمختلطة ببساطة جذرية

لندن، 6 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت SoftIron ، الشركة الرائدة في مجال حلول مراكز بيانات الأداء المُحسن والمصممة خصيصًا لهذا الغرض، اليوم عن أحدث عروضها الرائدة، HyperCloud ، وهو أول نظام متكام ومدعوم وجاهز تمامًا في العالم، Intelligent Cloud Fabric . صُمم نظام HyperCloud وصُنع من الألف إلى الياء بواسطة شركة SoftIron في مصانعها الخاصة، وهي منصة متكاملة تمامًا تقضي على تعقيدات دمج العديد من طبقات الأجهزة والبرامج المستقلة اللازمة لإنشاء وتشغيل سحابة موحدة خاصة أو مختلطة. يعمل نظام HyperCloud على أتمتة توفير خدمات التخزين والحساب والشبكات والبنية التحتية بشكل كامل وذلك باستخدام وحدات البناء المدمجة مسبقًا، مما يوفر سحابة تعمل بكامل طاقتها ومتعددة البرامج، حيث يمكن نشرها في أقل من نصف يوم وبجهد ومقياس أقل من النصف تقريبًا.

حيث يتمثل الهدف من البنية السحابية الذكية في تقليل تعقيد تشغيل سحابة مختلطة مرنة ومتعددة المواقع بشكل كبير من خلال توفير وحدات بناء عديمة الحالة مصممة بصورة شاملة ومتكاملة مسبقًا للدمج بواسطة لوحة تحكم تزامن سحابة موزع. ويُصبح إضافة المزيد من موارد التخزين و / أو حساب الموارد ببساطة “التوصيل والتشغيل” وذلك باستخدام وحدات البناء هذه. وينتج عن ذلك تبسيط الحوسبة السحابية بشكل جذري، مما يسمح لفرق العمليات تمكين مالكي التطبيقات ومستخدمي البيانات بسرعة لاستهلاك الخدمات وإدارتها بسلاسة عبر الموارد الخاصة والعامة.

يُمكّن نظام HyperCloud ، بشكل مستقل عن جميع بائعي السحابة العامة، خبراء تكنولوجيا المعلومات من بناء بنى تحتية مختلطة و / أو متعددة السحابة شديدة التعقيد وتشغيلها لكي تعمل بمستوى من الموثوقية والتوافر والمرونة والصلاحية التشغيلية التي كانت متاحة سابقًا فقط لمنشئي السحابة الفائقين ذوي المهارات المتخصصة والوصول لفرق هندسية كبيرة. يُمكن للطبيعة المعيارية لنظام HyperCloud ، جنبًا إلى جنب مع البساطة، إضافة موارد الحوسبة والتخزين الجديدة، وتعني الإمكانات متعددة البرامج الآمنة غير التقليدية أنه يمكن زيادة حجم البنية السحابية أو تقليلها في الوقت المناسب، مما يلغي الحاجة إلى الإفراط في التوفير وتقليل النفقات المالية.

صرح كيني فان ألستين، كبير موظفي التكنولوجيا في SoftIron ، قائلًا “يُعد بناء السحب اليوم وتشغيلها أمرًا معقدًا للغاية حيث يكافح المهندسون لدمج طبقات متباينة من التكنولوجيا كحل مرن وفعال وقابل للتطوير”. “لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة للوراء وتصميم منصة كاملة، من الألف إلى الياء، مع مهمة واحدة وهي جعل السحابة قابلة للاستهلاك. حيث يقضي نظام HyperCloud على تعقيدات دمج العديد من طبقات الأجهزة والبرامج المستقلة اللازمة لإنشاء بنية موحدة مُخصصة لهذا الغرض. ويمكنك، باستخدام نظام HyperCloud ، نشر أعباء عمل افتراضية ومنقولة في حاويات عبر مناطق العمل الموحدة والسحابات العامة، مع دعم البرامج المتعددة الآمنة، وإمكانية البرمجة الكاملة، وأتمتة كاملة لدورة الحياة، ويكون كل ذلك “خارج الإطار التقليدي”. كما أننا نمنح المؤسسات تحكمًا متطورًا في بنية السحابة الخاصة بهم، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل معقدة بين العديد من البائعين والتقنيات مع توفير القدرة على التوسع بلا حدود حسب متطلبات أعباء العمل، وإضافة خدمات الموارد بشكل متزايد حسب الاقتضاء”.

صرح فيل سترو، الرئيس التنفيذي لشركة SoftIron قائلًا، “تحظى السحابة العامة بشعبية لأنها تخلق تجربة قائمة على الاستهلاك، وتقضي على تعقيد تشغيل بنية تحتية مرنة، والقوة الغاشمة للهندسة اللازمة لإنجازها – تاريخيًا، ولم يكن هذا ممكنًا إلا في النطاق الفائق”. “وينتج عن ذلك فائدة مهمة في حزام أدوات تكنولوجيا المعلومات لديك، لكن تريد معظم المؤسسات اليوم نموذجًا مختلطًا. حيث يتطلب إنشاء اختراق في التعقيد نهجًا جديدًا تمامًا لتقديم التقنية الأولى والوحيدة لاستخدامها خصيصًا لبناء السحب. أدرك نظام HyperCloud هذا الهدف، بعد عقد من الابتكار، وسيغير التوقعات إلى الأبد حول كيفية بناء السحب”.

صرح دانيال نيومان، المحلل الرئيسي والرئيس التنفيذي لشركة Futurum Research ، قائلًا “يُطور الفريق في SoftIron ويقدم حلولًا مبتكرة، في سوق البنية التحتية شديدة التنافسية اليوم، لحل التعقيدات السحابية عبر المكدس”. “إننا نرى مسار نمو قوي طويل الأمد لشركة SoftIron حيث تركز على تلبية متطلبات التحول السريع لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات وذلك من خلال الاستفادة من نموذج الأجهزة الموثوق به لسلسلة التوريد، جنبًا إلى جنب مع عروضها الشاملة القائمة على الاستهلاك”.

علق ديف تياجي، كبير موظفي وسائل التواصل الاجتماعي في شركة Boston Limited ، وهي شريك قناة شركة SoftIron ، قائلًا “إننا نرى العديد من عملائنا الكبار يشرعون في مشاريع إعادة البيانات إلى الوطن، وقد سئمنا من رسوم الخروج غير المتوقعة التي يتم تحصيلها نتيجة استضافة تطبيقاتهم وبياناتهم في السحابة العامة. “وإننا متحمسون لنظام HyperCloud من SoftIron وقدرتها على جعل هذه السحب المختلطة حقيقة، كما يعد بأن يكون جزءًا صغيرًا من الوقت وجزء بسيط من المهارات المطلوبة”.

يتوفر نظام HyperCloud على الفور من SoftIron وشركائها في برنامج قناة شركة SoftIron . ويُسلم جاهزًا تمامًا دون الحاجة إلى ترخيص إضافي للوصول إلى أي ميزات أو حساب أو سعة تخزين. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.softiron.com أو hypercloud/intelligent-cloud- fabric.

نبذة عن SoftIron®

تصنع شركة SoftIron المنتجات التي تدعم التطور التالي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ويُعد مخططنا شيئًا جذريًا. تقلل منتجاتنا المتكاملة للغاية من آثار المساحة والطاقة مع تقديم أداء استثنائي، وذلك من خلال التحكم الكامل في تصميم المنصات المحسّنة وتصنيعها لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. لقد طورنا نموذج يمكّننا من إنشاء أعمال أكثر مرونة وترابطًا للعملاء الذين نخدمهم، لتحدي التصنيع التقليدي لتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية التنظيمية. يساعد الالتزام بالانفتاح والشفافية والبساطة في معالجة التهديدات الناشئة متعددة الأوجه مع التخلص من “تقييد” البائع الشائع جدًا في أماكن أخرى. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.SoftIron.com .

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