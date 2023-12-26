‫SCG International تفتتح فرعًا جديدًا في المملكة العربية السعودية بهدف توسيع أمد دورها كرابط عالمي مع حلول سلاسل الإمداد المتجددة متطلعةً إلى الفرص الجديدة التي توفرها المشروعات العملاقة في قطاع التشييد

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 26 ديسمبر 2023 –

تسعى شركة SCG International جاهدةً لتوسيع مجال أعمالها في سوق المملكة العربية السعودية أحد الأسواق الاقتصادية العملاقة. لأن استراتيجيتها تركز على الحلول الشاملة لسلاسل الإمداد ومرونة التعامل مع سلاسل الإمداد العالمية المضطربة.

سوف تفتتح شركة SCG International أول فروعها في الرياض لتوسيع مجال الفرص المتاحة لها في المملكة العربية السعودية التي شهدت نموًا اقتصاديًا فعالًا. يبرز هذا التحوُّل مكانة الشركة كمزود لحلول شركات سلاسل الإمداد العالمية المستعدة للعمل “كرابط دولي” بين حلفائها في جميع أنحاء العالم. يبرز تواجد العلامة التجارية للشركة من خلال استعراض حلول سلاسل الإمداد والإنشاءات والابتكارات في معرض Thailand Mega Fair 2023 في الرياض. وخلال الفاعلية استضافت شركة SCG International مجموعات نقاشية حول موضوع “إماطة اللثام عن فرص النمو المحتملة للملكة العربية السعودية – مرونة سلاسل الإمداد الفاعلة. والتي حظينا فينها نحن وآخرون بشرف مشاركة السيد فهد الهاشم المدير العام للقطاع العقاري والبناء والتشييد في وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA). ضمت الحلقة النقاشية التي افتتحها معالي السيد دارم بونثام سفير تايلاند لدى المملكة العربية السعودية الذي أبرز بوضوح أهمية دور سلاسل الإمداد المرنة في تعزيز الترابط العالمي لضمان نمو أعمال مستدام.

وقد صرح السيد أبيجيت داتا رئيس قسم المشروعات الدولية والمدير الإداري لشركة SCG International قائلًا: أن المملكة العربية السعودية قوة إقليمية لديها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. ولإن مشروع “رؤية السعودية 2030” ينادي بإعادة هيكلة الاقتصاد للحد من الاعتماد على صادرات النفط مع تعزيز الاستثمار في قطاعي التصنيع والإنشاءات الضخمة. فاقتصاد المملكة العربية السعودية الذي تبلغ قيمته 118 مليار دولار منصف السابع عشر عالميًا في الوقت الحالي

ونحن نسعى لتوسيع نطاق نشاطنا في الخارج ليشمل منطقة SAMEA (جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا). يعد تأسيس فرعنا الجديد في الرياض خطوة محورية للاستفادة من فرص الاستثمار المتنامية وخدمة العملاء المشاركين في مشروعات “رؤية السعودية 2030” التحولية وعنصرًا أساسيًا في مبادرتنا لرعاية شراكات الأعمال وتأسيس سلسلة إمداد محلية فعالة.

ثم أردف قائلًا أيضًا: أن شركة SCG International تجهِّز نفسها لدخول السوق الديناميكية لقطاع التشييد في المملكة العربية السعودية. فالشركة تهدف من خلال الارتقاء بخبرة شركة SCG في قطاع التشييد والاستعانة بأفضل الممارسات وأفضل مواد البناء في فئاتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة، مع التركيز على الحلول الشاملة لسلاسل الإمداد وإتاحة نظام مرن مصمم للحلول الدولية التي لا يمكن التنبؤ بها. فالشبكة العالمية لشركاء سلاسل الإمداد الذين يحظون بثقتنا لا تُسهل مبيعات المنتجات والحلول وحسب وإنما تعزز الثقة والمصداقية في تنامي نشاط أعمالها على المدى البعيد.

وقد تأسست شركة SCG الأم بموجب القرار الملكي لجلالة الملك راما السادس. للارتقاء بهذا التراث الثري بالإضافة إلى خبرة شركة SCG International الشاملة على مدار 45 عام في مجال إدارة سلاسل الإمداد كما أن لديها شبكة شركاء دوليين تمتد في أكثر من 45 دولة، لهذا فنحن على يقين بأننا سنكون الشريك الذي تثق به في شبكة الإمداد العالمية.

لمزيد من المعلومات: https://scginternational.com/home-page/international-supply-chain-solutions/

خامونماس (ماي)

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