Presidente do Avia Solutions Group Gediminas Ziemelis: 10 grandes desafios para a sustentabilidade da aviação comercial para os próximos 3 anos

DUBLIN, Irlanda, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Garantir operações sustentáveis tornou-se uma das principais motivações das empresas de aviação nos últimos anos. No entanto, esse setor dinâmico enfrenta uma infinidade de desafios que podem impedir os esforços das empresas para aumentar a lucratividade Embora vários fatores contribuam para as dificuldades do setor de aviação, alguns problemas importantes merecem ser destacados como os principais culpados.

As altas taxas de juros de mercado em dólares para companhias aéreas altamente alavancadas e afogadas em dívidas serão ainda mais altas

Nos últimos anos, o setor de aviação experimentou uma queda significativa na demanda por viagens aéreas, resultando em muitas companhias aéreas enfrentando perdas financeiras. Para se manterem à tona durante esse período, as companhias aéreas contraíram mais dívidas. No entanto, esse aumento do endividamento resultou em maior risco para os credores, levando a taxas de juros de mercado mais altas para as companhias aéreas.

Além do impacto da pandemia no setor, outros fatores como o aumento dos custos dos combustíveis e o aumento da concorrência também contribuíram para as dificuldades financeiras de muitas companhias aéreas. Esses fatores tornaram cada vez mais difícil para as companhias aéreas altamente alavancadas gerar lucros e pagar suas dívidas, levando a preocupações sobre a sustentabilidade de seus modelos de negócios.

A combinação destes fatores levou a uma situação em que as companhias aéreas altamente endividadas enfrentam agora taxas de juro de mercado ainda mais elevadas, o que pode agravar as suas dificuldades financeiras.

Custos de seguro muito mais altos – o agravamento dos riscos de guerra pode elevar os prêmios de seguro

O setor de aviação está se debatendo com o aumento dos custos de seguro devido ao agravamento dos riscos geopolíticos. Isso é altamente influenciado pelo fato de que, como declarado pelas principais companhias de seguros, cerca de 500 aeronaves alugadas a operadores russos permanecem presas na Rússia. As seguradoras estão enfrentando possíveis problemas de confiabilidade devido à situação incerta criada pela recusa do governo russo em liberar a aeronave.

Como resultado, as seguradoras estão lutando para avaliar o nível de risco envolvido, levando a uma ampla gama de perdas potenciais estimadas em até US$ 30 bilhões, segundo fontes do setor. Essa incerteza deve elevar os prêmios de seguro para as companhias aéreas, impactando o setor como um todo.

Os passageiros se lembrarão de indenizações por atrasos de voos, e isso afetará os custos não planejados das companhias aéreas

O Regulamento 261/2004 da UE prevê uma indenização para os passageiros que sofram atrasos, cancelamentos, overbooking ou recusa de embarque. Dependendo das circunstâncias específicas e sob certas condições, os passageiros afetados podem ser elegíveis para um pedido de indenização que varia entre € 250 e € 600 por pessoa. Antes da pandemia de COVID-19, a taxa de atrasos de voos na UE que eram objeto de compensação era de 1,5% de todos os voos, com um valor médio de indenização de € 375 por voo atrasado.

Em 2019, as companhias aéreas da UE transportaram um total de 1,12 bilhões de passageiros, com 1,7 milhões de voos sofrendo atrasos e resultando em um pagamento total de € 6,3 bilhões em indenizações. Atualmente, apenas 10% dos passageiros afetados apresentam reclamações diretamente às companhias aéreas ou por meio de empresas de serviços especializados, como Skycop ou Airhelp.

No entanto, espera-se que esse número aumente significativamente, já que após a COVID-19 o setor enfrenta escassez de capacidade e outros desafios. Como resultado, o número de voos reclamáveis que sofrem atrasos pode aumentar de 1,5% para 5%, potencialmente levando a um pagamento total de € 20 bilhões em indenizações.

Os desafios dos motores LEAP terão impacto em mais aeronaves em solo e na escassez de capacidade;

De acordo com nossa pesquisa interna, atualmente, o setor aeronáutico opera uma frota de 1397 aeronaves A320neo com motores LEAP-1A, totalizando 3080 motores com uma média de 2,2 motores por aeronave, e 1043 aeronaves Boeing 737 MAX com motores LEAP-1B, totalizando 2338 motores com uma média de 2,2 motores por aeronave. Para manter esses motores, existem no mundo inteiro 21 locais para revisão e manutenção do LEAP-1A e 22 locais para motores LEAP-1B.

No entanto, a paralisação de 16.000 aeronaves (o equivalente a 60% da frota total) em 2020-2021 levou a um impressionante adiamento de 60% da manutenção do motor LEAP. Consequentemente, há agora uma lacuna de manutenção significativa em 43 locais, resultando em tempos de espera de 9 a 10 meses para manutenção do motor, o que poderia interromper as operações das companhias aéreas.

A produção de OEM e a cadeia de suprimentos interrompidas durante 2023-2025 causarão uma escassez de capacidade de aeronaves;

A pandemia de COVID-19 teve um impacto profundo no setor aeroespacial. Os Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), como Boeing e Airbus, experimentaram interrupções significativas em suas cadeias de produção e suprimentos. Em resposta à desaceleração econômica global e à redução da demanda por viagens aéreas, os OEMs reduziram seus níveis de produção aproximadamente pela metade em comparação com os níveis pré-COVID. Contudo, isso levou a uma escassez de capacidade de aeronaves, o que está dificultando os esforços de recuperação do setor.

Os cortes de produção afetaram mais de 5.000 fornecedores da cadeia de suprimentos, que tiveram que reduzir seus volumes durante a pandemia. Consequentemente, a recuperação do setor aeroespacial deve levar de 2,5 a 4 anos para retornar aos níveis de produção pré-COVID. Este período prolongado de interrupção provavelmente terá consequências significativas para o setor e seus participantes.

Em 2020-2021, o cancelamento de programas de cadetes aviadores e aposentadorias planejadas causaram uma escassez de pilotos em 2023-2024 e um rápido aumento nos custos para as companhias aéreas;

O setor aeronáutico enfrenta uma demanda constante por novos pilotos, já que aproximadamente 3% deles se aposentam anualmente. No entanto, a pandemia de COVID-19 causou um grande revés no setor, com todos os programas de cadetes sendo adiados ou cancelados.

Consequentemente, há agora um problema significativo de escassez de pilotos, levando a rápidos aumentos de custos. Estima-se que o setor experimentará uma escassez de 300.000 pilotos dentro de uma década. Espera-se que essa escassez crie desafios significativos, particularmente na Índia, que deve ter a maior escassez de pilotos

Desafios para reservar vagas de MRO após a COVID-19, já que eventos de manutenção programados foram adiados

Outro problema causado pela pandemia de COVID-19 é um acúmulo significativo de serviços de MRO para aeronaves em todo o mundo. Como resultado da redução sem precedentes nas viagens aéreas e da paralisação de muitas aeronaves, a manutenção programada foi atrasada ou adiada.

No entanto, à medida que a demanda de viagens aéreas começa a se recuperar e as companhias aéreas retornam à operação plena, surgiu o desafio de reservar vagas de MRO para realizar a manutenção necessária nessas aeronaves. Muitas companhias aéreas estão descobrindo que as instalações de MRO já estão operando a plena capacidade, resultando em longos tempos de espera e possíveis interrupções nas operações das companhias aéreas Espera-se que esse acúmulo de manutenção persista por algum tempo, criando obstáculos aos esforços de recuperação do setor aéreo.

Desafio para encontrar vagas de manutenção de motores V2500 e RR devido à manutenção adiada

As companhias aéreas que operam aeronaves com motores V2500 e RR também estão encontrando dificuldades para programar a manutenção de seus motores devido à alta demanda e disponibilidade limitada. Isso criou uma situação desafiadora, especialmente para as companhias aéreas com grandes frotas de aeronaves desse tipo.

A falta de vagas de manutenção disponíveis forçou as companhias aéreas a paralisar algumas de suas aeronaves, levando a interrupções operacionais e perdas de receita. Além do impacto financeiro, a situação também levanta preocupações de segurança, pois o atraso na manutenção pode comprometer a segurança e a confiabilidade dos motores, podendo levar a problemas mais significativos no futuro.

Os requisitos ESG para uma aviação mais ecológica não desapareceram no médio prazo

A 41ª Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), realizada em Montreal em outubro de 2022, foi um marco significativo para o compromisso do setor da aviação com a sustentabilidade. A assembleia se comprometeu com uma Meta Ambiciosa de Longo Prazo (LTAG) para alcançar emissões líquidas zero de CO2 até 2050, o que trouxe as questões de Meio Ambiente, Sociedade e Governança (ESG) para a vanguarda da conversa sobre aviação sustentável.

A meta ambiciosa do LTAG é desafiadora, mas tem o potencial de incentivar as companhias aéreas a acelerar o desenvolvimento e a adoção de combustíveis de aviação mais ecológicos e outras melhorias técnicas para reduzir as emissões de carbono dos voos. Isso exigirá uma mudança significativa na mentalidade de todo o setor, investimento em pesquisa e desenvolvimento e colaboração entre companhias aéreas, fabricantes e governos para alcançar o objetivo de longo prazo.

Após a COVID-19, dívidas com peças de reposição, serviços de MRO e leasing de aeronaves farão com que algumas aeronaves ainda fiquem paradas, o que causará demanda de capacidade

A situação complexa no setor levou as companhias aéreas a contraírem mais dívidas para financiar vários aspectos de suas operações, como peças de reposição, serviços de MRO e leasing de aeronaves. No entanto, o aumento da dívida pendente para o setor pode ter implicações significativas, com algumas companhias aéreas potencialmente lutando para pagar suas dívidas, o que pode resultar em uma redução na capacidade, já que as companhias aéreas são forçadas a paralisar algumas de suas aeronaves ou cortar rotas para minimizar os custos.

Dados internos mostram que a dívida pendente do setor saltou mais de 20% desde 2020, chegando a mais de US$ 300 bilhões. Para levantar capital, as transportadoras aéreas globais venderam US$ 63 bilhões em títulos e empréstimos até agora neste ano.

