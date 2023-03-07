‫OST تحافظ على فصلها لمدة 3 سنوات في أفريقيا مع نمو أفريقيا

تثق Africa Grow في Open Startup وتدعم فصلها التالي لمدة 3 سنوات في التوسع في إفريقيا

– بدءا من أسبوع الغمر العالمي ومعسكر تدريب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كأول الأنشطة

– مارس 2023 7 – African Media Agency – تونس حصلت Open Startup (OST) – International ، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا ، على منحة من أحدث شريك لها ، مرفق المساعدة الفنية AfricaGrow الممول من وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية. ستمكن هذه الشراكة التي مدتها ثلاث سنوات OST من توسيع أنشطتها في إفريقيا ، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بالموارد والشبكات والخبرات لمساعدتهم على النجاح.

يعد دعم AfricaGrow ل OST علامة فارقة للمنظمة غير الربحية ، حيث يظهر التزامها بتعزيز نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة في إفريقيا وخارجها. تتمثل مهمة OST في ربط النظم البيئية المختلفة وخلق فرص لرواد الأعمال ، وستمكنها هذه الشراكة الجديدة من مواصلة السعي لتحقيق هذا الهدف.

كجزء من فصلها الجديد ، تخطط OST لتعزيز مجتمعها عبر الحدود من الشركات الناشئة والتركيز على الاستعداد للاستثمار بمساعدة شركاء مثل BPI France و Go Ventures و AfricInvest. ستواصل المنظمة أيضا بناء وتعزيز التكنولوجيا العميقة في إفريقيا من خلال برنامج Brain ، بدعم من شركاء مثل IFC و AfrInvest والسفارة الأمريكية في تونس ، بالشراكة مع مركز Legatum للتنمية وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إفريقيا ، و Instadeep.

لبدء هذا الفصل الجديد ، يسر OST الإعلان عن أول نشاطين لها ، (1) النسخة الثانية من “أسبوع الغمر العالمي OST” (OST GIW) – وهو حدث إقليمي سيجمع الخبراء والمستثمرين وبناة النظام البيئي والشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين من المغرب،الأردن ،السنغال، تونس و هذا العام الجزائر. تم تصميم هذا الأسبوع لتعزيز التعاون بين المناطق وتقديم لمحة عن النظام البيئي للشركات الناشئة في المنطقة. الحدث ، الذي سيقام في الفترة من 13 مارس إلى 17 مارس 2023.

(2) Brain MIT Bootcamp – برنامج تدريبي مدته خمسة أيام يهدف إلى دعم 30 باحثا وعلماء يتم تقديمه من قبل ممثلين وخبراء من

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). الهدف من هذا النشاط هو المساهمة في تأسيس DeepTech في إفريقيا. الحدث ، الذي سيقام في الفترة من 18 مارس إلى 22 مارس 2023.

جدول أعمال GIW

13 مارس: الترحيب واللقاءات

14 مارس: يوم بناء الشراكات وليلة التكنولوجيا

15 مارس: اليوم الإقليمي للنظم الإيكولوجية & نقاش: النظم الإيكولوجية في أفريقيا

16 مارس: يوم المستثمر مع Africinvest و Panel: الاستثمار في إفريقيا

17 مارس: حفل GIW – احتفال وتعمق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أفريكا جرو

AfricaGro هو صندوق للصناديق ، تديره Allianz Global Investors وتنصح به DEG Impact ، ويستثمر في صناديق الأسهم الخاصة والرساميل الاستثمارية الإقليمية والجهوية لعموم إفريقيا. وذلك بمرافقة من صندوق للمساعدة التقنية تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني. بتوفير التمويل والمساعدة الفنية لصناديق المحافظ والشركات المستثمر فيها والجهات الفاعلة في النظام البيئي لرأس المال الاستثماري الأفريقي ، تهدف AfricaGrow إلى مساعدة الشركات على النمو وتوسيع عملياتها وخلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

على هذا النحو ، تعمل AfricaGrow مع الشركاء المحليين والجمعيات والمسرعات لتقديم برامج تدريبية وورش عمل وأحداث للتواصل في جميع أنحاء القارة الأفريقية. كجزء من جهودها لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في تونس والمغرب والسنغال ، تتعاون AfricaGrow مع OST.

حول OST

Open Startup (OST) هي منظمة غير ربحية تعمل كمركز إقليمي للشركات الناشئة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تتمثل مهمة OST في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير الوصول إلى الموارد والشبكات والإرشاد عبر القارات. ومن خلال برامجها المختلفة، تدعم OST الشركات الناشئة ورواد الأعمال في بناء أعمالهم وتوسيع نطاقها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة.

OST في شراكة مع كولومبيا للهندسة ، كلية كولومبيا للأعمال ، السفارة الأمريكية في تونس ، أفريكا جرو ، مجموعة أفريك إنفست ، مراكز كولومبيا العالمية في تونس ، مراكز كولومبيا العالمية في عمان ، مؤسسة دروسوس ، Innov’i – EU4Innovation ، الاتحاد الأوروبي في تونس ، فرانس إكسبيرينس ، وذا دوت.