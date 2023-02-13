‫Olymp Trade وRonaldinho يُطلقان حملة خيرية مشتركة

سانت فنسنت وجزر غرينادين 13 فبراير 2023-Media OutReach – أطلقت منصة التداول الدولية Olymp Trade وسفيرها – نجم كرة القدم العالمي الشهير Ronaldinho – حملة خيرية عبارة عن حدث بعنوان “التعاون من أجل التغيير”، والذي يمنح كل شخص فرصة لتحقيق حلم الغير.

سيستمر هذا الماراثون الخيري من 6 إلى 26 فبراير على قنوات التواصل الاجتماعي، والذي يمنح Olymp Traders الفرصة لمساعدة أي منظمة أو مكان أو شخص. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مليونا من متابعي Olymp Trade، وهو ما يعني تقديم مليوني فكرة عن كيفية جعل العالم مكانًا أفضل. يمكن للمشاركين إنشاء منشور على Facebook أو Instagram أو Twitter أو Telegram يشاركون من خلاله قصة المستفيد الذي وقع اختيارهم عليه، والسبب الذي يكمن وراء أهمية مساعدته، وطريقة إجراء ذلك.

سيتم تحديد ثلاثة متسابقين نهائيين من قبل الوسيط وRonaldinho. وستحقق Olymp Trade بعد ذلك رغبات المشاركين. على سبيل المثال، إذا كان المقهى المفضل لدى متداول ما يمر بأوقات صعبة، أو إذا كان ملجأ الحيوانات الوحيد في المدينة على وشك الإغلاق – فيمكن حل مثل هذه المشكلات. فإن ما يهمنا هو الرغبة الصادقة في تقديم المساعدة. وستعتني Olymp Trade بباقي التفاصيل. يمكن العثور على المزيد من المعلومات التفصيلية على صفحة Facebook الرسمية.

لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة لمعظم الأشخاص. فقد أثرت الأزمات الاقتصادية وكذلك الجائحة على العائلات والشركات في جميع أنحاء العالم. يرى فريق Olymp Trade وRonaldinho مدى رغبة مجتمع التداول في تغيير العالم نحو الأفضل – ومن هنا بزغت فكرة التعاون من أجل التغيير.

كانت Olymp Trade تدعم المجتمعات المحلية والمبادرات الخيرية طوال تاريخها. وتعكس هذه الحملة مهمة الشركة؛ ألا وهي السماح للأشخاص بتحقيق أهدافهم المالية من خلال التواصل والتعاون والمساعدة المتبادلة.

في أكتوبر 2022، احتفلت Olymp Trade بالذكرى السنوية الثامنة على تأسيسها. وقد اكتسبت على مر السنين جمهورًا متنوعًا يتكون من 88 مليون مستخدم يعتمدون على الوسيط الدولي لتلقي المشورة من أجل تحقيق الحرية المالية. وجدير بالذكر أن المنصة تدعم 14 لغة وتوفر الموارد التعليمية للمبتدئين، وهي واحدة من المنصات الأكثر سهولة في الوصول إليها في العالم.

تقدم Olymp Trade الدعوة إلى مستخدميها للتعاون من أجل التغيير. وها هو موسم العجائب يبدأ الآن.

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