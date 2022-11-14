Olymp Trade تُطلق فعالية الاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة

كينجستاون ، سانت فنسنت والقريندينز– 14 نوفمبر 2022 – Media OutReach–

في أكتوبر 2022، احتفلت منصة التجارة الدولية Olymp Trade بالذكرى السنوية الثامنة. وسعيًا لإضفاء طابعًا مميزًا على هذه الفعالية، قدمت الشركة لمستخدميها العديد من أنشطة وهدايا الذكرى السنوية.

استمرت فعاليات الذكرى السنوية لمدة أسبوع من 24 حتى 30 أكتوبر، بما في ذلك أنشطة المنصة للمتداولين وألعاب على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعي العلامة التجارية. كان هناك احتفال ضخم بالذكرى السنوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث منحت المنصة مكافآت لجميع المشاركين بينما منحت الفائزين منتجات ذات علامات تجارية وهواتف ذكية. لا يقتصر الاحتفال بالذكرى السنوية لـ Olymp Trade على جمهورها فحسب ولكن احتفل به أيضًا لاعب كرة القدم رونالدينيو جاوتشو ولاعب الكريكت الهندي شيخار داوان واليوتيوبر إلفيش ياداف.

احتفلت Olymp Trade بذكراها السنوية الثامنة تحت شعار “اكتشف حريتك”. تعد الحرية بالنسبة لمستخدميها ليست فكرة مجردة ولكنها فرصة تمنحها المنصة. ومع وجود 200 أصل تقريبًا وثلاثة أوضاع للتداول ومواد تدريب حديثة، توفر Olymp Trade مساحة تسمح للمتداولين بإطلاق العنان لإمكانياتهم أثناء استكشاف تداولهم وتطويره.

أثناء الاحتفال أيضًا تشكل لدى جمهور التداول فكرة إيجابية عن المنصة.

قال سوميت كاديان من الهند: “لقد مررت بعدة تجارب سيئة على منصات أخرى تقدم نفس النوع من الخدمات، ولكن مع Olymp Trade لم أواجه أبدًا مثل هذه المشكلات مما منحني الاطمئنان وساعدني على الثقة بهذه المنصة.”

واتفق معه إسماعيل جاكو من مصر، قائلاً: “لقد دخلت عالم التداول وصار لي أصدقاء بالفعل. فنحن نتداول سويًا وأشارك قصصي مع مستخدمي Olymp Trade الآخرين. وأتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو.”

المنصة الإلكترونية لديها اليوم حوالي 88 مليون مستخدم مع أكثر من 1 مليون عملية تداول تتم يوميًا. Olymp Trade متاحة على مستوى العالم بـ 14 لغة. ويشترك أكثر من 2 مليون متابع في أخبار وتحديثات الوسيط التجاري على شبكات التواصل الاجتماعي مما يشكل مجموعة من الأشخاص تجمعهم فلسفة التداول الحر.

دائمًا ما ينطوي التداول على خطر الخسارة؛ ومن ثم يصنع القراء جميع قرارات التداول والاستثمار على مسئوليتهم الخاصة وعن طريق تقديرهم الشخصي.

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