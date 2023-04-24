‫Olymp Trade تطلق حملة رمضان الخيرية

الهدف هو توفير الغذاء لـ 3,00 أسرة محتاجة

تطلق Olymp Trade، وهي منصة تداول تضم أكثر من 80 مليون حساب مستخدم، حملة خيرية رمضانية تحت شعار كل فرد مهم. يتماشى هذا الحدث مع إيمان Olymp Trade بأن التداول يمكن أن يتجاوز مجرد تحقيق الربح الشخصي. بين 13 مارس و 22 أبريل، سيتداول المشاركون في الحملة الخيرية لتجميع سلال الطعام للعائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. القواعد بسيطة: مقابل كل 100 صفقة يتم إجراؤها خلال الحملة، ستوفر Olymp Trade سلة طعام واحدة تحتوي على أكثر من 10 كجم من الأطعمة الجافة، مثل الأرز والسكر والتوابل والتمر.

تهدف الحملة إلى جمع الأموال لتوفير 3,000 سلة طعام وتزويد الأسر المحتاجة بوجبات لذيذة ومغذية. صفقة واحدة، عمل واحد، شخص واحد أكثر مشترك — من هذه الأرقام البسيطة تأتي المساهمة الضخمة في الهدف المشترك.

سيتم تنظيم “كل فرد مهم” بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير (MEK)، وهي منظمة غير ربحية مصرية مشهورة. منذ عام 2007، تعمل هذه المنظمة غير الحكومية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة. ومن بين مجالات اهتماماتها الرئيسية الصحة والتعليم والتضامن الإنساني. تتمثل مهمة مؤسسة “مصر الخير” في الحد من الفقر والأمية والمرض والبطالة.

بمجرد انتهاء الحملة الخيرية، سيتم إرسال التبرع إلى مؤسسة مصر الخير، التي ستستخدم الأموال بعد ذلك لتجميع سلال الطعام. سيتم توزيع المساعدات على المستحقين خلال حدث خاص خارج الإنترنت.

وفقًا لممثل Olymp Trade، فإن “كل فرد مهم” تسعى إلى تحقيق أكثر من هدف واحد

:”هدفنا الرئيسي هو توفير الطعام المغذي للمحتاجين. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن وجبات رمضان لها أيضًا وظيفة اجتماعية مهمة، ألا وهي تجميع العائلات معًا وتعزيز الروابط الاجتماعية”.

ولهذا السبب، فإن حملات مثل “كل فرد مهم” تفيد المجتمعات ليس فقط بطرق عملية، ولكن أيضًا اجتماعيًا. إنها فرصة ممتازة لمتداولي Olymp Trade لتقديم المزيد من الخير خلال هذا الشهر الفضيل.