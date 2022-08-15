‫NuernbergMesse India على وشك استضافة الطبعة الرابعة عشرة من BIOFACH INDIA co – تقع مع معرض EXPO INDIA الطبيعي والطبعة الأولى من MILLETS INDIA

نويدا، الهند, 12 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — BIOFACH INDIA و millets INDIA التي نظمتها NuernbergMesse India بالتعاون مع APEDA (هيئة تطوير تصدير المنتجات الغذائية الزراعية والمصنعة)، من 1 إلى 3 سبتمبر 2022 في معرض الهند (IEML)، نويدا الكبرى، دلهي NCR، جنبًا إلى جنب مع معرض الهند الطبيعي، بدعم من الإدارة المتكاملة للمغذيات، وزارة الزراعة ورعاية المزارعين.

وسيجمع هذا الحدث الثلاثي الشركات الرائدة وكذلك الشركات الناشئة من صناعة المنتجات العضوية والميلات والصناعة الطبيعية معًا.

شهد سوق الأغذية العضوية الهندية طفرة مع حجم سوق يلمس 820 مليون دولار في عام 2020 من المرجح أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 24% خلال 2022-2026. في حين عطل الوباء سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وأزعج المزارعين في جميع أنحاء العالم، إلا أنه دفع الناس أيضًا إلى التحرك نحو الخيارات العضوية.

MILLETS INDIA – أول معرض تجاري مركز للدخن!

أعلنت الأمم المتحدة عام 2023 “السنة الدولية للدخن”. ولتوفير منتدى مناسب للصناعة في الهند، ستقدم نويرنبرغ ميسي الهند الطبعة الأولى من “ MILLETS INDIA “. سيحتوي المعرض على مجموعة واسعة من المواد الخام والمنتجات والخدمات القائمة على الدخن سواء الهندية أو الدولية.

التواصل مع إعادة الخبرة

يمكن للزوار التطلع إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة، وبرنامج معرفي جذاب، جنبًا إلى جنب مع فرص الأعمال والربط الشبكي ذات الصلة.

سونيا براشار، العضو المنتدب ورئيسة مجلس الإدارة، بيوفاش الهندية من نويرنبرغ ميسي، أثبتت أنها أهم منصة في هذا القطاع. يسعدنا هذا العام أن نعلن عن “ MILLETS INDIA “- الطبعة الأولى من الحدث، والتي ستساعد المنظمات على عرض “سوبر فود” على جمهور عالمي. وتسمح المنصة للصناعة بأكملها بالتواصل وتبادل المعلومات والأفكار وتعزيز الحوار والأعمال التجارية “.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع BIOFACH India – www.biofach-india.com

نبذة عن NuernbergMesse India

NuernbergMesse هي واحدة من أكبر 15 شركة معارض تجارية في العالم. ويغطي ملفها نحو 120 معرضًاً ومؤتمرًا تجاريًا وطنيًا ودوليًا في موقع نورنبرغ وفي جميع أنحاء العالم.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

المعرض

Ravi Verma

مساعد مدير – المشاريع

البريد الإلكتروني: ravi.verma@nm-india.com

الهاتف: ‎+91-11-47168844