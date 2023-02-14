‫MYRTLE رمز المعجبين الأول من WEMIX PLAY يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي في القيمة السوقية

يدير منشئ المحتوى سك الرموز المميزة واستخدامها مثل توزيع الأرباح وأحداث المعجبين وما إلى ذلك.

تربط طريقة علامة المياه العالية ارتفاع قيمة رمز المعجبين بتوسيع مجتمع المعجبين

سيول، كوريا الجنوبية, 14 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — تجاوز MYRTLE، أول رمز المعجبين على WEMIX PLAY، مائة مليون دولار أمريكي في القيمة السوقية بعد يوم واحد فقط من سكه.

تم سكه من قبل ميرتل ساروزا، الممثلة الفلبينية الشهيرة/تبث محتوى ألعاب البلوكتشين على منصة ألعاب البلوكتشين العالمية الأولى WEMIX PLAY ، كان سعرها الأولي 1WEMIX دولارًا، وبلغت القيمة السوقية 1000 WEMIX دولارًا في 27 يناير/كانون الثاني.

اعتبارًا من 1 فبراير/شباط، تم تداوله بسعر 13.6 WEMIX دولارًا أمريكيًا ونمت القيمة السوقية إلى 109 مليون WEMIX دولار أمريكي.

رمز المعجبين هو طريقة جديدة للمعجبين لدعم منشئو المحتوى الذين يستخدمون تقنية البلوكتشين. تربط الرموز المميزة القائمة على الأداء بين شعبية منشئي المحتوى وارتفاع قيمة الرموز المميزة الخاصة بهم، ويمكن لكل من منشئي المحتوى والمعجبين الاستفادة من النتيجة.

يمكن للمستخدمين شراء رمز المعجبين والاحتفاظ به لدعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم. ويحصل منشئو المحتوى على إدارة رموز المعجبين الخاصة بهم، والتي يتم سكها بطريقة علامة المياه العالية. يمكنهم تحقيق الدخل منه ومشاركته مع المعجبين عبر الإنزال الجوي أو استخدامه في العديد من الأنشطة بما في ذلك اجتماعات المعجبين والدعم المباشر للمجتمعات.

طريقة علامة المياه العالية، على عكس الرموز المميزة المعتادة التي تقوم تلقائيًا بصنع الرموز الجديدة بانتظام، لا تسك رموزًا جديدة إلا عندما يتجاوز متوسط سعرها على مدار 24 ساعة متوسط السعر السابق.

سيستمر WEMIX في التعاون مع منشئي محتوى آخرين لتوسيع النظام البيئي لمجتمع المعجبين بالاقتصاد الرقمي المستند إلى رمز المعجبين.

‫ ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن WEMIX PLAY على موقع الشركة: https://wemixplay.com/fan- token

حول WEMIX

WEMIX هي منصة ألعاب بلوكتشين تم تطويرها بواسطة WEMIX Pte. Ltd ، وهي توفر الخدمات التي تشمل محفظة عملات مشفرة، التبادل اللامركزية، سوق الـ NFT ، برنامج تخزين عملة WEMIX وبوابة اللعبة. WEMIX Pte. Ltd . هي شركة تابعة لشركة Wemade ، المطور والمالك لـ “ The Legend of Mir” IP ، وهي لعبة ناجحة للغاية تضم أكثر من 500 مليون مستخدم. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.WEMIXnetwork.com

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