Music Licensing, Inc. (OTC : SONG) annonce l’acquisition des droits d’auteur de la chanson « Thank God I Got It » de Desiigner, renforçant ainsi son catalogue aussi diversifié que prestigieux

NAPLES, État de Floride, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Music Licensing, Inc. (OTC : SONG), acteur majeur de l’industrie musicale, se réjouit d’annoncer l’acquisition des droits d’auteur du titre « Thank God I Got It » composé par le célèbre rappeur Desiigner. Cette acquisition souligne l’engagement de Music Licensing, Inc. à agrémenter son catalogue de titres lucratifs au top.

Cet achat stratégique prend la suite d’une série de récentes acquisitions pilotées par Music Licensing, Inc., comprenant des œuvres musicales d’artistes phares comme Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey, et bien d’autres encore. Ces acquisitions font écho à la stratégie de l’entreprise, visant à investir dans un large portefeuille de talents et de genres pour dynamiser son offre et renforcer son attractivité auprès d’un public mondial.

Jake P. Noch, PDG de Music Licensing, Inc., s’est exprimé à ce sujet : « Réussir l’obtention des droits de “Thank God I Got It” et l’annexer à notre catalogue aux côtés d’œuvres d’autres stars de l’industrie musicale renforce nettement notre gamme et joue en faveur d’une croissance continue. Tous ces artistes apportent à la fois leur signature propre et leur public, ce qui relève le plafond de nos recettes perçues par les droits d’auteur et enrichit nos actifs. »

Inclure « Thank God I Got It » au catalogue de Music Licensing, Inc. s’intègre à la stratégie de l’entreprise au sens large, reposant sur le principe de tirer parti d’œuvres musicales à fort impact, sources de revenus durables et synonymes d’un intérêt culturel. En investissant dans une large gamme de droits musicaux, l’entreprise garantit le dynamisme de son portefeuille et répond aux tendances hétéroclites des fans de musique tout en asseyant sa position de leader du marché de l’industrie musicale.

Pour écouter « Thank God I Got It » de Desiigner, cliquez ici.

À propos de Music Licensing, Inc. (OTC : SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC : SONG), également connue sous le nom de Pro Music Rights, est une société holding diversifiée et la cinquième société de droits d’auteur établie aux États-Unis. Ses licences se rapportent à des entreprises renommées comme TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo, entre autres. Aux États-Unis, la part de marché de Pro Music Rights est estimée à 7,4 %, et représente plus de 2 500 000 titres mettant en vedette des artistes aussi célèbres qu’A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert, et une myriade d’autres stars, sans oublier la musique générée par l’intelligence artificielle (IA).

Music Licensing, Inc. (OTC : SONG) détient par ailleurs les droits du bain de bouche antiseptique de Listerine, ainsi que d’œuvres musicales d’artistes comme The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna, et bien d’autres encore.

