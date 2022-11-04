‫‫MIR M تبدأ التسجيل المسبق بلعبة MMORPG من Wemade التي تشهد إقبالا ضخما

يبدأ التسجيل المسبق في 3 نونبر/تشرين الثاني

سيتم إطلاقها في 170 دولة باستخدام تقنية البلوكتشين المطبقة في اللعبة

إنشاء اقتصاد بين الألعاب من خلال استخدام رمز الحوكمة ورمز اللعبة

سيول، كوريا الجنوبية، 4 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — بدأت Wemade التسجيل المسبق اليوم في MIR M لعبة MMORPG : Vanguard and Vagabond (MIR M).

أضافت MIR M تطورًا حديثًا إلى IP الأصلي، The Legend of Mir 2 ، وهي تكملة لـ MIR4 ، لعبة البلوكتشين الأكثر شعبية في العالم. تم إطلاقها في كوريا في يونيو/حزيران وتم تصنيفها في قائمة أفضل الألعاب وأفضل المخططات الإجمالية على Google Play و Apple App Store .

اتبعت عرض 8 شبكات وربع العرض للعبة الأصلية واستخدمت تقنية متقدمة لتطبيق رسومات عالية الجودة.

يحرر نظام النمو الجديد المسمى ماندالا Mandala اللاعبين من اللعب التقليدي الموجه نحو المعركة/النمو ويسمح بمستوى جديد من لعب MMORPG .

سيتم إطلاق MIR M Global باسم فرعي وهو ‘ MIR M : Vanguard and Vagabond’. يمكن للاعبين أن يختاروا أن يصبحوا طليعة أو شخصية صديقة للمعركة تركز على السلطة والسياسة أو الرحالة، يركز على مغامرات الأبراج المحصنة والتجمع والتعدين وصيد الأسماك.

سيتم إطلاق MIR M Global في 170 دولة غير كوريا والصين. ستستخدم النسخة العالمية DOGMA ورمز الحوكمة و DRONE ورمز اللعبة وإنشاء اقتصاد بين الألعاب باستخدام HYDRA .

رابط MIR M للتسجيل المسبق https://mirmglobal.com/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1937183/MIR_M_Pre_ registration.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1937182/MirM_vanguard_ vagabond_Logo.jpg