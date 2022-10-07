‫Miami International Holdings وبورصة برمودا تعلنان عن مشاركتهما في حفل أسبوع المستثمر العالمي قرع الجرس من أجل محو الأمية المالية 2022

مبادرة قرع الجرس لمحو الأمية المالية تدعم أسبوع المستثمر العالمي ( WIW ) الخاص بمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO ) الذي سيقام في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر 2022. IOSCO WIW هي حملة عالمية مدتها أسبوع تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم. تستند الرسائل الرئيسية لحملة IOSCO WIW في عام 2022 حول موضوعين: مرونة المستثمرين والتمويل المستدام.

قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة MIH : “تعد المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) مجالًا مهمًا للتركيز على المجتمع المالي العالمي ويسعدنا دعم حملة IOSCO 2022 WIW للمساعدة في تعزيز تثقيف المستثمرين حول العالم” “تتمثل إحدى ركائزنا الرئيسية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الترويج لمحو الأمية المالية بشكل أكبر، ونحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الاستثمار في مجتمعاتنا المحلية لتوفير التعليم والموارد التجارية المسؤولة سيساعد المستثمرين على التخطيط لرفاههم المالي في المستقبل.”

قال جريج ووجيتشوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة BSX : “يسر BSX أن تشارك مرة أخرى في IOSCO WIW ، مع هدفنا هذا العام لتعزيز التفاعل والتواصل بين المُصدرين المُدرجين وأعضاء التداول والمساهمين والبورصة”. “تعتبر سياسات ESG من العوامل المهمة التي تزيد من قيمة المساهمين، وكجزء من جهودنا لتعزيز الاستدامة المالية، نحن نعمل مع أعضائنا والشركات المدرجة لتعزيز استخدام الاتصالات الإلكترونية مع المساهمين بشكل أكبر.”

تتوفر تفاصيل ومعلومات إضافية حول حملة IOSCO WIW لعام 2022 على موقع WIW الإلكتروني www.worldinvestorweek.org . معلومات عن WFE Ring the Bell for Financial Literacy 2022 متاحة على https://www.world-exchanges. org/ring-bell-financial- literacy-2022 .

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc (MIH) . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX ‎ ®‎ ‎ )، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl ® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎ MIAX Emerald ® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE ) وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

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