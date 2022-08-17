‫Mainz Biomed وDante Genomics يعلنان عن طرح اختبار ColoAlert بشكل تجاري كامل في كلٍ من إيطاليا والإمارات العربية المتحدة

– سيتم تسويق ColoAlert من خلال قاعدة بيانات Dante الشاملة وبيعه عبر مواقع التجارة الإلكترونية في بعض المناطق المحددة –

بيركلي، كاليفورنيا وماينز، ألمانيا ونيويورك، 16 أغسطس 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم Mainz Biomed N.V.‎ (المسجلة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MYNZ) (والمشار إليها بلفظ (“Mainz” أو “الشركة”)، وهي شركة تعمل في مجال تشخيص الجزيئات الجينية ومتخصصة في الكشف المبكر عن مرض السرطان، بالإضافة إلى شركة Dante Genomics، الشركة العالمية الرائدة في علم الجينوم والطب الدقيق، عن البدء الرسمي للبرنامج التجاري الاستهلاكي الخاص باختبار ColoAlert في كلٍ من إيطاليا والإمارات العربية المتحدة. ColoAlert هو أحد المنتجات الرئيسية لشركة Mainz، وهو اختبار فعال للغاية وسهل الاستخدام للكشف عن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (CRC) بالمنزل حيث يتم تسويقه حاليًا في جميع أنحاء أوروبا وبعض الأسواق الدولية المحددة. ومن خلال اختبار ColoAlert المعتمد من قبل CE-IVD ومجموعة أدوات المرضى التي تحمل علامة CE إلى أحدث متطلبات IVDR، سيتم الآن تسويق ColoAlert من خلال قاعدة بيانات Dante الشاملة وبيعه عبر مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة من جانب Dante.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، أشار السيد Guido Baechler، الرئيس التنفيذي لشركة Mainz Biomed قائلاً “يعد هذا الأمر إنجازًا هامًا للشركة لكونه يضفي المزيد من الريادة للشركة على الصعيد الدولي مع توفير إمكانية الوصول فيما يتعلق بهؤلاء الذين يمكنهم الاستفادة من اختبار سرطان القولون والمستقيم المتطور للكشف المبكر في هذه المناطق الرئيسية الإضافية على الصعيد الدولي”. “لقد اتسمت شراكتنا مع Dante بالتميز، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن كثب أثناء قيامهم بتسويق وبيع ColoAlert بفاعلية وأثناء انتقالهم من معالجة العينات في مرافق Mainz الداخلية، إلى مختبرات التسلسل الجيني المؤتمتة الخاصة بهم المملوكة لهم بالكامل إيطاليا (أوروبا) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) حيث سيقدمون الخدمة والدعم على المستوى المحلي”.

Dante Genomics هي إحدى الشركات الرائدة على الصعيد العالمي في مجال تسلسل الجينوم الكامل علاوةً على كونها تمتلك قاعدة بيانات قائمة لعشرات الآلاف من الجينومات الكاملة. تعكف الشركة على تطوير المنتجات كما تحظى بامتياز تجاري ينصب تركيزه على توفير حلول رعاية صحية وقائية مخصصة. وتعمل الشركة على تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من قواعد البيانات القوية ومنصة البرامج الخاصة بها لتقديم أدوات تشخيص متطورة للعملاء والمتخصصين في الرعاية الصحية بشكل مباشر.

وفي معرض حديثه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics، السيد Andrea Riposati قائلاً “من وجهة نظرنا، يمثل ColoAlert الخطوة الحقيقية الأولى نحو الطب الشخصي فيما يتعلق بسرطان القولون والمستقيم، ونحن متحمسون للاستفادة من خبرتنا في البيانات الجينومية من خلال الشراكة مع Mainz في تسويق هذه الأداة التشخيصية المهمة”. “ومن خلال شراكتنا مع Mainz، سوف نتخذ قرارات رعاية صحية أكثر استنارة كما سنعمل على تمكين المرضى من خلال بياناتهم الجينومية.”

نبذة عن ColoAlert

يعمل ColoAlert على الكشف عن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم من خلال اختبار سهل مع درجة حساسية وخصوصية عالية مثل تنظير القولون الجراحي*. ويستخدم الاختبار طرقًا مسجلة الملكية لتحليل الحمض النووي للخلية للوقوف على بعض علامات الورم المحددة وكذلك اختبار البراز المناعي الكيميائي وهو مصمم لاكتشاف الحمض النووي للورم وحالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في المراحل الأولى. يحمل المنتج علامة CE-IVD (يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي للسلامة والصحة والبيئة) وبصدد الامتثال لمتطلبات IVDR. ويتاح المنتج تجاريًا عبر مجموعة محددة من دول الاتحاد الأوروبي. وتقوم Mainz Biomed حاليًا بتوزيع ColoAlert من خلال عدد من المواقع السريرية التابعة لها. وبمجرد الموافقة عليه في الولايات المتحدة، سيتم تنفيذ الاستراتيجية التجارية للشركة التي تتمثل في إنشاء خطة توزيع قابلة للتطوير من خلال برنامج شركاء تعاوني مع مزودي خدمات المختبرات على الصعيدين الإقليمي والوطني في جميع أنحاء البلاد.

*Dollinger MM et al. (2018)

نبذة عن سرطان القولون والمستقيم

يعد سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر أنواع السرطانات فتكًا في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي الوقت نفسه أيضًا يأتي من بين أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها من خلال الكشف المبكر الذي يوفر معدلات نجاة تبلغ أكثر من 90%. تتسم تكاليف الاختبار السنوية لكل مريض بكونها ضئيلة، لا سيما عند مقارنتها بالعلاجات المستخدمة في المراحل المتأخرة من الإصابة بالسرطان والتي تبلغ تكلفتها السنوية للمرضى نحو 38,469 دولارًا أمريكيًا سنويًا في المتوسط. ووفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية فإنه خلال عام 2021 كان هناك ما يقرب من 149,500 حالة جديدة من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة بجانب وفاة 52,980 حالة. وتشير قرارات إدارة الغذاء والدواء الأخيرة إلى أنه يجب إجراء الفحص باستخدام اختبارات الحمض النووي للبراز مثل ColoAlert في الولايات المتحدة بواقع مرة كل ثلاث سنوات بدءًا من سن 45 عامًا. وهناك حاليًا 112 مليون شخص أمريكي تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي العدد إلى 157 مليونًا في غضون 10 سنوات. ويعادل الاختبار المناسب لهؤلاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا في الولايات المتحدة كل ثلاث سنوات فرصة سوق أمريكية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار سنويًا وذلك كما هو موضح.

نبذة عن Mainz Biomed N.V.‎

تعمل Mainz Biomed على تطوير حلول التشخيص الجيني الجزيئي الجاهزة للطرح في الأسواق للحالات المهددة للحياة. ويأتي اختبار ColoAlert كأحد المنتجات الرئيسية للشركة، وهو عبارة عن اختبار تشخيصي دقيق وغير جراحي يسهل استخدامه للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ويتم تسويق ColoAlert حاليًا في جميع أنحاء أوروبا من خلال الدراسة السريرية وعملية التقديم من قِبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) والذي من المقرر طرحه خلال النصف الأول من عام 2022 للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية. تشتمل مجموعة المنتجات المرشحة لمنتج Mainz Biomed على PancAlert، وهو اختبار لفحص سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة استنادًا إلى اكتشاف متعدد قائم على تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الحقيقي للعلامات الحيوية الجزيئية الجينية في عينات البراز، وتقنية GenoStick، وهي منصة يتم تطويرها للكشف عن مسببات الأمراض على أساس جيني جزيئي.

للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mainzbiomed.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press@mainzbiomed.com

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل عبر ir@mainzbiomed.com

نبذة عن شركة Dante Genomics

إنَّ Dante Genomics هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج من خلال أصول تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد السلسلة الجينومية.

بيانات استشرافية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي “بيانات استشرافية” بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” لقانون إصلاح التقاضي الأمريكي للأوراق المالية الخاصة لسنة 1995. ويمكن تحديد البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل “توقع” و “تعتقد” و “توقع” و “تقدير” و “خطة” و “توقعات” و “مشروع” وغيرها من التعبيرات المماثلة التي تتوقع أو الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي تشير إليها أو التي ليست هي بمثابة بيانات تتعلق بأمور تاريخية. وتعكس هذه البيانات الاستشرافية التحليل الحالي للمعلومات القائمة كما أنها تخضع لمخاطر وشكوك مختلفة. ونتيجة لذلك، يجب توخي الحذر عند الاعتماد على البيانات الاستشرافية. وقد تختلف النتائج الفعلية عن توقعات الشركة أو تطلعاتها من الناحية المادية، ويرجع السبب في ذلك إلى المخاطر المعروفة وغير المعروفة. وقد تتسبب العوامل التالية، من بين عوامل أخرى، في تباين النتائج الفعلية من الناحية المادية عن تلك الموضحة في هذه البيانات الاستشرافية: (1) الإخفاق في تحقيق التطور المتوقع والأهداف ذات الصلة؛ (2) التغييرات الطارئة على القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (3) تأثير جائحة كوفيد-19 على الشركة وأسواقها الحالية أو المقصودة؛ و (4) المخاطر والشكوك الأخرى الواردة هنا، بالإضافة إلى تلك المخاطر والشكوك التي تمت مناقشتها من وقت لآخر في تقارير أخرى وغيرها من الملفات العامة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات من جانب الشركة. ويمكن العثور على معلومات إضافية بشأن هذه العوامل وغيرها التي قد تؤثر على توقعات الشركة وتطلعاتها في الملفات الأولية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك النشرة المقدمة في 12 أكتوبر 2021 والمعدلة في 25 أكتوبر 2021 و 1 نوفمبر 2021 وكذلك النشرة المقدمة في 21 يناير 2022. تتاح ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالشركة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات www.sec.gov. يعتمد أي بيان استشرافي تم تقديمه من جانبنا في هذا البيان الصحفي على المعلومات المتاحة حاليًا لـ Mainz Biomed كما أنه يتعلق بتاريخ إصداره فقط. لا تتحمل Mainz Biomed أي التزام بإجراء تحديثات علنية لأي بيان استشرافي قد يتم إجراؤه من وقت لآخر، كتابيًا كان أو شفهيًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

جهات اتصال Dante Genomics:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 0862 191 39+

www.dantegenomics.com