‫Lynk & Co 01 تصبح سيارة مخصصة رسميًا للمجلس الأولمبي الآسيوي

مدينة الكويت، الكويت، 28 سبتمبر، 2022 –/PRNewswire/ شهد يوم 23 سبتمبر 2022، وهو يوم يصادف العد التنازلي لمدة عام واحد لبطولة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستعقد في هانغتشو في عام 2023، وثمة لحظة مهمة أخرى، وهي التسليم الرسمي لسيارة Lynk & Co 01 إلى المجلس الأولمبي الآسيوي ( OCA) ، والتي تمثل المرة الأولى التي تصبح فيها Lynk & Co 01 السيارة المخصصة رسميًا لمنظمة رياضية دولية. تمثل العلامة التجارية الصينية Lynk & Co ومنتجاتها الحيوية والشغف بالرياضة، وتتناسب تمامًا مع موضوع هذه الألعاب الآسيوية – من القلب إلى القلب، في المستقبل من خلال تعريفها الجديد للسيارات الفاخرة المستقبلية.

حضر سعادة الدكتور حسين عبد العزيز المسلم، المدير العام للمجلس الأوليمبي الآسيوي، وتشانغ جيان وي، السفير الصيني لدى الكويت، حفل التسليم الذي أقيم في صالة عرض Lynk & Co Kuwait ، أول وكيل لـ Lynk & Co في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب السفير تشانغ جيان وي عن تقديره لشركة Lynk & Co ومنتجاتها وتوقعه لخدمات أفضل من هذه العلامة التجارية الفاخرة للسيارات.

وبدمج الأداء والتكنولوجيا والخبرة والأمان، تم تصميم Lynk & Co 01 كسيارة دفع رباعي في المدينة قادرة على تلبية متطلبات التنقل المختلفة للحياة الحضرية وأعادت تعريف معايير التنقل المتميز، والتي تمكنها من التميز عن السيارات الأخرى من نفس الطراز.

وتتميز Lynk & Co 01 ، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة ذات الخمسة أبواب والتي تم تسليمها إلى المجلس الأوليمبي الآسيوي، بأداء استثنائي أكثر من سيارات الدفع الرباعي المدعومة من مجموعة نقل الحركة القوية، بقوة 218/160 حصان ومحرك 2.0 T4 EVO-8AT ، والشاسيه المضبوط جيدًا، وتجربة السفر المجدد جلبت من خلال نظام المعلومات والترفيه الرائد والاتصال الذكي السلس بالعالم، والسلامة الشاملة مع حصولها على تصنيف 5 نجوم في اختبار E-NCAP لعام 2021. ستخلق هذه الميزات تجربة تنقل فائقة لموظفي المجلس الأوليمبي الآسيوي.

أطلقت عام 2021، أنشأت Lynk & Co أول ظهور لها في الشرق الأوسط – الكويت. فمع الإنجاز الجديد المتمثل في كونها شريكًا رسميًا في خدمة التنقل للمجلس الأوليمبي الآسيوي، ستشهد Lynk & Co تقدمًا متسارعًا في وجودها في بلدان أخرى في هذه المنطقة.

يُرجى متابعة صفحة الـ Facebook الخاصة بـ Lynk & Co @ Lynk & Co Middle East and وزيارة الموقع الرسمي Lynk & Co Middle East me.lynkco.com for more updates on Lynk & Co 01 in the Middle East.

