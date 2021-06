Lantronix annonce les lauréats des SmartEdge Partner Program Awards

Les lauréats du programme de partenariat SmartEdge sont Tech Data, SHI, Presidio, Atlantik, Arki, Data Equipment, Acromax, Rahi System India et Enthu Technology Sdn. Bhd.

IRVINE, Californie, 24 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l’Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d’ingénierie et des solutions matérielles intelligentes, a dévoilé aujourd’hui les noms des lauréats de son programme de partenariat SmartEdge™ . Les prix ont été décernés lors du Sommet 2021 des Partenaires SmartEdge de Lantronix, qui s’est tenu virtuellement le 23 juin 2021.

Les prix du programme de partenariat SmartEdge de Lantronix ont été décernés aux lauréats dans trois catégories : partenaire Distribution, partenaire StrategicEdge et partenaire Edge, couvrant trois régions : Amérique du Nord, Europe/Moyen-Orient/Afrique et Asie-Pacifique.

Les lauréats sont :

Amérique du Nord

Partenaire Distribution de l’année pour l’Amérique du Nord : Tech Data

Partenaire StrategicEdge de l’année pour l’Amérique du Nord : SHI

Partenaire Edge de l’année pour l’Amérique du Nord : Presidio

Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA)

Partenaire Distribution de l’année pour l’EMEA : Atlantik Elektronik

Partenaire StrategicEdge de l’année pour l’EMEA : Arki Technology

Partenaire Edge de l’année pour l’EMEA : Data Equipment

Asie-Pacifique (APAC)

Partenaire Distribution de l’année pour l’APAC : Acromax

Partenaire StrategicEdge de l’année pour l’APAC : Rahi Systems, Inde

Partenaire Edge de l’année pour l’APAC : Enthu Technology Sdn. Bhd.

« Nous sommes heureux de mettre à l’honneur les lauréats du programme de partenariat SmartEdge, qui ont tous stimulé les ventes et établi des relations à long terme avec nos clients mutuels en dépassant les exigences et les attentes de notre programme », a déclaré Roger Holliday, vice-président des ventes mondiales chez Lantronix.

Premier anniversaire du programme de partenariat SmartEdge

Lantronix a célébré le premier anniversaire de son nouveau programme de partenariat SmartEdge en avril 2021. « Le programme Lantronix de partenariat SmartEdge a attiré les principaux partenaires de distribution du secteur », a déclaré Jonathan Shipman, vice-président de la stratégie chez Lantronix. « Grâce à notre programme SmartEdge, nos partenaires de distribution proposent l’offre intégrée de solutions logicielles, matérielles et de services de Lantronix, fournissant ainsi à leurs clients tout ce dont ils ont besoin pour construire des solutions robustes et sécurisées basées sur la connectivité. »

Lantronix entre dans le Guide CRN des programmes de partenariat

Le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix a été retenu dans le guide des programmes de partenariat le plus en vue du secteur, le Guide CRN des programmes de partenariat. Publié par CRN ®, une marque de The Channel Company , ce guide annuel fournit une liste concluante des programmes de partenariat les plus prestigieux provenant de sociétés technologiques de premier plan qui fournissent des produits et des services via le canal informatique. Le Guide des programmes de partenariat 2021 est disponible en ligne à l’adresse www.CRN.com/PPG .

À propos du programme de partenariat SmartEdge

Le programme de partenariat SmartEdge™ de Lantronix a été conçu pour aider les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les intégrateurs de systèmes (SI) à générer des revenus en différenciant leurs offres grâce à l’Internet des Objets (IdO) industriel innovant, la gestion des environnements distants (REM), la gestion hors bande (OOBM) et les solutions de mobilité/connectivité de Lantronix.

Pour tout complément d’information sur le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix, veuillez consulter la page www.lantronix.com/ partners .

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l’Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d’ingénierie et des solutions matérielles intelligentes. Lantronix permet à ses clients de fournir des solutions fiables et sécurisées, tout en raccourcissant leurs délais de mise sur le marché. Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement les opérations via la création, la mise au point, le déploiement et la gestion des projets des clients à l’échelle, tout en garantissant la qualité, la fiabilité et la sécurité.

Fort de trois décennies d’expérience éprouvée dans la création de solutions robustes pour les technologies IdO et l’OOBM, Lantronix est un innovateur qui permet à ses clients de construire de nouveaux modèles commerciaux, de tirer parti d’une plus grande efficacité et de réaliser les possibilités offertes par l’Internet des Objets. Les solutions de Lantronix sont déployées à l’intérieur de millions de machines équipant des datacenters, bureaux et sites distants pour le compte d’une large gamme de secteurs, parmi lesquels l’énergie, l’agriculture, la médecine, la sécurité, la fabrication, la distribution, le transport, le commerce de détail, la finance, l’environnement et les services publics.

Lantronix a son siège à Irvine, en Californie. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.lantronix.com . Vous en apprendrez davantage sur le blog de Lantronix, www.lantronix.com/ blog , où vous trouverez les discussions et les actualités du secteur. Pour suivre Lantronix sur Twitter, veuillez vous rendre sur la page www.twitter.com/Lantronix . Visionnez notre vidéothèque sur YouTube à l’adresse www.youtube.com/ user/LantronixInc ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn à l’adresse www.linkedin.com/ company/lantronix .

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature entièrement historique et factuelle, y compris, à titre non limitatif, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire que nos résultats, nos activités, notre situation financière ou nos performances réels diffèrent sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou l’aggravation de la situation économique régionale et mondiale ou l’instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d’achat de nos clients ; l’impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, les chaînes d’approvisionnement et de distribution, et l’économie mondiale ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications des lois, réglementations et tarifications gouvernementales américaines et étrangères en vigueur ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et coûts liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d’endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 septembre 2020, y compris dans la section concernant les « Facteurs de risque » sous l’alinéa 1A de la première partie de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d’être identifiés occasionnellement dans nos futurs dépôts. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l’intention de refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

