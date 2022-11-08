‫KLEVV تطلق الذواكر الجديدة 5600MT/s DDR5 لأجهزة الحاسب الشخصي و المحمول

صُممت لدعم أحدث معالجات سلسلة Intel 13th Gen Raptor Lake و AMD Ryzen 7000

هونج كونج – 8 نوفمبر, 2022 – Media OutReach –

كشفت KLEVV، وهي علامة تجارية ناشئة لشرائح الذاكرة من Essencore، عن أحدث ذاكرة DDR5 قياسية U-DIMM وSO-DIMM بسرعة 5600MT/s. صُممت لدعم أحدث معالجات AMD من سلسلة RYZEN 7000 ونظام AM5 الأساسي بالإضافة إلى معالجات Intel من الجيل الثالث عشر Raptor Lake واللوحات الأم Z790 (ملاحظة*)، والتي تتميز بسرعة فائقة مع نسبة عالية من الكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالأداء الفائق.

أداء فائق السرعة مع توافق مذهل

لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة عالية السرعة لمجموعة المنتجات متعددة الاستخدامات تقدم KLEVV إصدارًا جديدًا بسرعة 5600MT/s إلى تشكيلة شرائح ذاكرة DDR5 لأجهزة الحاسب الشخصي و الكمبيوتر المحمول القياسية. تعد ذاكرة DDR5 الجديدة بسرعة 5600MT/s والمتوافقة تمامًا مع معايير JEDEC أحدث إضافة إلى مجموعة DDR5 U-DIMM وSO-DIMM من KLEVV مع ذاكرة 4800 MT/s الموجودة مسبقًا.

تتوفر ذاكرة DDR5 القياسية الجديدة من KLEVV بسعة 16 جيجابايت لكل وحدة مع خيارات حزم فردية (16 جيجابايت × 1) ومزدوجة (16 جيجابايت × 2) ، وقد تم اختبارها واعتمادها من قبل أفضل العلامات التجارية للوحات الأم ومنها ASUS وASROCK وGIGABYTE وMSI، والمستخدمة في مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها الأعمال أو التعلم أو الترفيه على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

انطلق إلى المستقبل مع تقنية DDR5

تتميز الذاكرة القياسية الجديدة DDR5 من KLEVV بأفضل شرائح الذاكرة في فئتها مع معدلات نطاق نقل بيانات مذهلة تصل إلى 44.8 جيجابايت/ثانية مع إمكانيات لا تشوبها شائبة في تعدد المهام.

تعمل ذاكرة DDR5 الجديدة من KLEVV بجهد منخفض لا يتعدى 1.1 فولت، وتقدم ضعف أداء DDR4 بكفاءة غير مسبوقة. مثل الدارة المتكاملة لإدارة الطاقة على DIMM وتقنية كود تصحيح ODECC تتيح تقنية DDR5 المتطورة للذاكرة الاستفادة من الكفاءة المحسنة في استهلاك الطاقة والاستقرار الأفضل.

تعرض مجموعة KLEVV االموثوقة جودة منتجات فائقة وبراعة تقنية غير مسبوقة مع شريحة ذاكرة 5600MT/s الجديدة.

توافر المنتج ومكان الشراء

من المتوقع أن تعرض ذاكرة 5600MT/s في متاجر البيع في الربع الأخير من عام 2022. موزع منتجات KLEVV هي للمزيد من المعلومات حول الموزعين المحليين، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy.

معلومات إضافية

صفحة منتج ذاكرة KLEVV DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_U_DIMM.php

https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_SO_DIMM.php

ملاحظة*: اعتبارًا من تاريخ إصدار النشرة الصحفية تدعم الأنظمة الأساسية Intel وAMD ذاكرة سطح المكتب 5600MT/s فقط، وليس ذاكرة الكمبيوتر المحمول.

حول ESSENCORE

تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، و تسعى لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: “تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات”. تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.

حول KLEVV

KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

www.klevv.com

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