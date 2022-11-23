‫KLEVV تطرح ثلاث M.2 NVMe SSDS جديدة في الأسواق

تهدف المتحمسين إلى الدخول إلى الأسواق الرئيسية

– Media OutReach -هونغ كونج، 23 نوفمبر 2022

KLEVV، علامة تجارية ناشئة لشرائح الذاكرة طرحتها Essencore، تعلن بحماسة شديدة عن ثلاثة M.2 NVMe SSD جديدة للمستهلكين: CRAS C930 وC910 وC730.

تهدف مجموعة CRAS M.2 NVME SSD الجديدة إلى خدمة قدر كبير من المستخدمين، مما يمكن المتحمسين من كافة المستويات من استخدام تقنية التخزين الرائدة في الصناعة.

تأتي CRAS 930 و C910 مزودة بمبدد حرارة إضافي اختياري للمستخدمين لتوسيع حرية الإعداد.

CRAS C930 – زيادة السرعة حتى في المنحنيات

بفضل دورة حياة التحمل الرائعة التي تبلغ 1500 تيرابايت والتركيز الكبير على ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرة DRAM تم تصميم CRAS C930 لتحمل المهام الصعبة. باستخدام أحدث واجهة PCIe Gen4 x4 المدعومة من NVMe 1.4 يتم توفير سرعة قراءة/كتابة متسلسلة تصل إلى 7400/6800 (ميجابايت/ثانية) بسعة 2 تيرابايت كحد أقصى و4 K قراءة/كتابة عشوائية تصل إلى 1000K IOPS.

جدير بالذكر أن العناصر الهندسية والتصميمية الاستثنائية تجعل CRAS C930 جوهرة التاج لمجموعة M.2 NVME SSD الجديدة من KLEVV، بما لديها من قارة على العمل على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب والأجهزة المحمولة ، وحتى وحدات تحكم PS5. بالإضافة إلى ذلك، يعد ملحق المبدد الحراري ذو الزعانف المسطحة عنصرًا مدمجًا رائعًا بما يوفره من خفض لدرجة الحرارة بنسبة تصل إلى 20٪، مما يمنح المستخدمين مرونة كاملة في اختيارهم.

CRAS C910 – مدرعة بالقوة مع مستوى غير مسبوق من البرودة

باستخدام واجهة PCIe Gen4 x4 مع NVMe 1.4 تعد CRAS C910 الجديدة الحل الأمثل للألعاب وإنشاء المحتوى.

بالاعتماد على رقائق 3D TLC NAND فلاش المختارة بدقة فإن أطباق CRAS C910 تصل إلى 5000/4800 ميجابايت/ثانية بسرعة قراءة/كتابة متسلسلة تصل إلى 1 تيرابايت.

علاوة على ذلك ، فالمبدد الحراري المصنع من الألومنيوم المصقول بالأبيض والأسود والمدمج في الوحدة يوفر وسيلة شاملة قادرة على تبديد الحرارة السلبية بنسبة تصل إلى 10٪.

CRAS C730 – تخطي الجميع

تم تصميم CRAS C730 على واجهة PCIe Gen 3×4 المدعومة بتقنية NVMe 1.3، وهو مقبس مناسب لجميع العلامات التجارية. تستهدف اللوحة المستخدمين العاديين، وتتفوق على العلامات التجارية المنافسة بما بها من مميزات ووظائف عالية الجودة أكثر من ثمنها بكثير.

يعد التخزين المؤقت لذاكرة DRAM والرصد الذاتي والتحليل وتقنية إعداد التقارير (S.M.A.R.T.) وخوارزمية الخنق الحراري بعض النقاط البارزة الجديرة بالذكر هنا، والتي تجعل CRAS C730 أفضل حل تخزين قوي الأداء ومنخفض التكلفة في الأسواق.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مساحات تخزين 512 جيجابايت و1 تيرابايت و 2 تيرابايت مع معدلات قراءة تسلسلية مذهلة تصل إلى 3700 ميجابايت/ثانية بسعة 2 تيرابايت.

توافر المنتج ومكان الشراء

تطرح محركات الأقراص CRAS C930 وC910 وC730 M.2 NVMe في الربع الرابع من عام 2022، وتوزع XXX منتجات KLEVV المعلومات حول الموزعين المحليين، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy.

معلومات إضافية

صفحة المنتج

CRAS C930: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C930

CRAS C910: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C910

CRAS C730: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C730

فيديو المنتج

CRAS C930: https://youtu.be/7FwlapDvVgU

CRAS C910: https://youtu.be/txMgfmsMeuE

CRAS C730: https://youtu.be/Eof1lV4-Cjg

حول ESSENCORE

تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترمي لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: “تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات”. تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.

حول KLEVV

KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.

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