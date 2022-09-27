‫KLEVV تزيح الستار عن الذواكر المخصصة لأجهزة الألعاب CRAS XR5 RGB DDR5

أداء مذهل وثبات مثالي

هونغ كونج، 27سبتمبر 2022 – تسعد – Media OutReach –

KLEVV، وهي علامة تجارية ناشئة لحلول الذاكرة من Essencore، بإزالة الستار عن أحدث أداء فائق لرفع تردد التشغيل / ذاكرة الألعاب DDR5، وهي مجموعة ذاكرة CRAS XR5 RGB.

تم تصميم ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 لتتكامل بكفاءة مع أحدث معالجات أجهزة سطح المكتب من Intel® Core من الجيل الثاني عشر واللوحات الأم لمجموعة شرائح Intel® Z690، فهي تقوم على تقنية DDR5 الرائدة مع تصميم فائق وبراعة هندسية مقدمة من KLEVV إلى أجهزة سطح المكتب.

أداء بسرعة البرق مع توافق مذهل

من خلال عملية مكثفة للبحث والتطوير الشاق والمصممة بمكونات متميزة ودقيقة تقدم ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 سرعات نقل بيانات لا مثيل لها مع إمكانية رفع سرعة التشغيل إلى أقصى سرعة ممكنة.

الحزم متوفرة في أطقم 32 جيجابايت (16 جيجابايت × 2، حزمة ثنائية القناة)، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين خيارات سرعة 6000MT/ثانية أو 6200MT/ثانية، حسب تفضيلاتهم.

توفر ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 أداءً منقطع النظير، وهي مصممة لتمكين محبي السرعات وعشاق الكمبيوتر واللاعبين وصانعي المحتوى المحترفين.

وحدات الذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 الجديدة المدمجة في PMIC وOn-die ECC و10 طبقات من لوحة PCB لتحسين إدارة الطاقة والثبات والتكامل، وتم اختبارها على QVL والتأكد من توافقها مع أي لوحة رئيسية موجودة بالأسواق. علاوة على ذلك، ينتج عن دعم تقنية Intel® XMP (Extreme Memory Profile) 3.0 قدر أقل من المتاعب التي قد تصحب زيادة سرعة التشغيل / التحسين بنقرة واحدة.

تصميم فريد من نوعه وتخصيص لا حدود له

بدمج عناصر التصميم لسلسلة CARS XR المميزة من KLEVV والمعترف بها من قبل Red Dot Award تم تصميم ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 بشريط مشتت ضوئي دائري فريد، ومبدد للحرارة من الألمنيوم الأبيض النقي للحصول على مظهر متجدد. يؤكد التصميم المنتقى على شكل مرئي لا مثيل له في أي إصدار.

ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 متوافقة مع برامج التحكم RGB في اللوحة الرئيسية وعلامات الطرفيات التجارية للألعاب، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في تأثيرات RGB غير المحدودة للحصول على تجربة رائعة حقًا.

جودة مثالية و متانة يرتاح لها البال

تجعل الموثوقية المضبوطة بدقة واختيار المكونات بعناية وعناصر التصميم الذكية المركزة على الأداء والمتانة ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 غير قابلة للكسر تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح الضمان مدى الحياة المريح المستخدمين درجة أخرى من الحماية، لضمان أن الذاكرة الجديدة قد تعمل بشكل جيد مع نظامهم طوال عمرها الافتراضي، وتفي بالترقيات المستقبلية المحتملة.

توافر المنتج ومكان الشراء

من المتوقع أن تعرض ذاكرة CRAS XR5 RGB DDR5 في متاجر البيع في الربع الأخير من عام 2022. موزع منتجات KLEVV هي للمزيد من المعلومات حول الموزعين المحليين، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy.

معلومات إضافية

صفحة ويب KLEVV CRAS XR5 RGB:

https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasXR5RGB

فيديو KLEVV CRAS XR5 RGB: https://youtu.be/UcIa-ldNdNA

حول ESSENCORE

تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، و تسعى لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: “تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات”. تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.

حول KLEVV

KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

www.klevv.com

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