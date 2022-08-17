‫JOYSBIO طورت اختبارات سريعة جديدة لجدري القرود

طورت JOYSBIO ، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع مجموعات الاختبار السريع، اختبارين جديدين لجدري القرود يحققان نتائج في 15 دقيقة

تيانجين، الصين، 17 أغسطس 2022 / PRNewswire / — تفخر JOYSBIO ، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع مجموعات الاختبار السريع للتدفق الجانبي، بالإعلان عن تطوير اختبارين جدري القردة، وكلاهما يقدم نتائج في غضون 15 دقيقة أو أقل. أطلقت JOYSBIO مؤخرًا اختبارًا سريعًا لمستضد جدري القرود واختبارًا سريعًا للأجسام المضادة IgM/IgG لجدري القرود، وكلاهما يحمل علامة CE-IVD . يختبر اختبار المستضد عينات من المصل البشري أو البلازما أو الدم الكامل أو مسحة الحلق أو اللعاب أو إفرازات الآفة لتحديد ما إذا كانت هناك مستضدات لفيروس جدري القردة. يستخدم اختبار الأجسام المضادة IgM/IgG بضع قطرات من الدم للعثور على الأجسام المضادة التي أنشأها جسم الشخص بعد عدوى جدري القردة. يخضع كلا الاختبارين حاليًا للتقييم السريري في أوروبا وأظهرا نتائج موثوقة مع المرضى المصابين. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على https://en.joysbio.com/ monkeypox-rapid-test-kit/ .

“في أعقاب COVID-19 ، يظهر مصدر قلق صحي عالمي آخر، جدري القردة”هذا ما قاله ريك تشانغ، مدير تطوير الأعمال في JOYSBIO . “لحسن الحظ، لدينا علاجات لجدري القرود يمكن أن تقلل من الآفات المؤلمة واحتمال الوفاة. لدينا أيضًا لقاح لهذا المرض لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة جدًا. ومع ذلك، قبل أن يتم علاج المرضى، يجب تشخيصهم بشكل صحيح. جدري القرود يشبه العديد من أمراض الجدري الأخرى. ستكون اختباراتنا أداة رائعة لأخصائيي الرعاية الصحية، خاصة عندما يكون لديهم وصول محدود إلى اختبارات PCR “.

كان لجدري القرود معدل وفيات تاريخي يتراوح بين 0.1% و 11% في عموم السكان، ولكن الأمر أكثر إثارة للقلق بين الأطفال حيث يمكن أن يرتفع معدل الوفيات بشكل كبير. معرفة ما هو الشخص المصاب بالمرض هو دائمًا الخطوة الأولى للبقاء على قيد الحياة. مع مستضد جدري القرود من JOYSBIO والاختبارات السريعة للأجسام المضادة، سيكون الحصول على هذه الإجابات أسرع بكثير ويسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحماية أنفسهم والجمهور بشكل أفضل.

قال تشانغ: “في JOYSBIO “نحن ملتزمون بمواكبة جميع التهديدات المعدية للبشرية. وسنواصل تحسين اختباراتنا الحالية وتطوير اختبارات جديدة حسب الحاجة. فكلما سارع الشخص بمعرفة إذا ما كان مصابًا بالعدوى، تمكن من اتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة في أسرع وقت ممكن لمنع انتشار العدوى والحفاظ على صحته.”

نبذة عن شركة JOYSBIO

شركة JOYSBIO (ومقرها في تيانجين) للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، هي شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتُركِّز على البحث والتطوير، وتعمل على تطوير وتصنيع وتزويد مجموعات الاختبار السريع للتشخيص الطبي في المختبر ( IVD ) عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعات الكاشف الكيميائي الثورية المخصصة لجميع أجزاء العالم. وقد تأسست JOYSBIO من قِبَل فريق من المحترفين يتميز بسنوات عديدة من الخبرة التقنية والتسويقية/وخبرة في المبيعات والتشغيل والتصنيع في هذا المجال. JOYSBIO هي شركة مطورة ومصنعة لمجموعة أدوات اختبار التدفق الجانبي الرائدة عالميًا والتي زودت أكثر من 200 مليون وحدة من مجموعات اختبار SARS-COV-2 السريع أثناء تفشي COVID-19 .

إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، فيرجى الاتصال بريك تشانغ على +86-130-7204-9899 أو إرسال بريد إلكتروني على bd@joysbio.com .