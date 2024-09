JMGO s’apprête à révolutionner la projection laser à l’IFA 2024 grâce à son triple laser MALC™ 2.0

Établir de nouvelles normes pour l’industrie des projecteurs avec une luminosité, un contraste et une reproduction des couleurs parfaits, en même temps

BERLIN, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Pionnier de la technologie optique, JMGO présentera son triple laser MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 développé en interne, à l’IFA 2024, à Berlin. Cette innovation devrait redéfinir la projection laser en surmontant l’éternel défi de l’industrie : obtenir simultanément une luminosité, un contraste et des couleurs élevés.

La technologie laser est réputée offrir une luminosité et des couleurs incomparables par rapport aux systèmes à LED et à lampes. Cependant, le compromis entre luminosité, contraste et couleur constitue un obstacle important pour les projecteurs laser et hybrides laser/LED. Généralement, l’augmentation de la luminosité réduit le contraste et sursature les couleurs, tandis que la priorité accordée à la couleur entraîne souvent une luminosité plus faible, altérant l’expérience visuelle globale.

Le triple laser MALC 2.0 de JMGO élimine ces obstacles en permettant aux projecteurs de la série N1S de fournir jusqu’à 3 500 lumens ANSI de luminosité tout en conservant simultanément un impressionnant rapport de contraste FOFO de 1 600:1 et en couvrant 110 % de BT.2020 avec une précision des couleurs de Δ<1. Les spectateurs peuvent ainsi profiter d’images réalistes avec une luminosité exceptionnelle, un contraste profond et une reproduction précise des couleurs, sans aucun compromis sur la qualité d’image.

Doté de neuf technologies brevetées, le moteur laser MALC 2.0 améliore également l’uniformité de la luminosité, réduit les taches laser et améliore l’efficacité optique, tout en réduisant considérablement les coûts de production. Ces innovations seront détaillées lors de la conférence de presse du 7 septembre à 14 h.

« Le triple laser MALC 2.0 incarne notre volonté farouche de surmonter les défis les plus difficiles de l’industrie », a déclaré Forrest Li, PDG de JMGO. « En tant qu’experts de la projection laser, nous sommes toujours à l’avant-garde des avancées en matière de R&D et établissons de nouvelles normes en offrant des expériences visuelles haut de gamme avec une qualité d’image sans compromis. »

Au stand H20-104 du Messe Berlin, JMGO présentera également ses nouveaux projecteurs alimentés par le MALC 2.0, tels que son produit phare, le N1S Ultimate 4K. Les visiteurs pourront découvrir ces innovations et participer à des activités interactives telles que le 120S Color Challenge et Space of Imagination, pensés pour mettre en avant les atouts uniques du MALC 2.0.

Depuis 2011, JMGO s’attache à proposer des expériences immersives sur grand écran alliant portabilité et polyvalence. En misant sur une conception fonctionnelle et un divertissement de haute qualité, JMGO ambitionne de créer un écosystème de divertissement à domicile tout-en-un, le premier du secteur qui englobe le terminal, le contenu, la plate-forme et les logiciels à destination d’un marché mondial.

