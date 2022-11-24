‫Integra لخدمات البرمجيات تفتتح مبناها الأخضر

خطوة مهمة نحو هدف Integra لحياد الكربون بحلول عام 2030

ملتزمون ببناء المواهب التكنولوجية من المجتمع الريفي

إقامة عمليات صديقة للبيئة في مزرعة

بونديشيري، الهند 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Integra Software Services ، وهي مؤسسة معرفية وحلول للتحول الرقمي مقرها في الهند، عن افتتاح أول مبنى أخضر لها، مما يعزز تاريخ Integra الطويل في الريادة في مجال الاستدامة.

افتتحت أولغا تشيفيكوفا، مديرة العمليات، قسم خدمات الباحثين، Taylor & Francis ، مبنى المكاتب الخضراء الجديد لشركة Integra في مزرعة عضوية لِـ Integra في قرية كنيبت بالقرب من في تاميل نادو بالهند، بحضور مؤسسي شركة Integra ، سريرام سوبرامانيا، المدير الإداري والتنفيذي، وآنو سريرام، المدير العام المشترك.

وقالت أولغا في حديثها بهذه المناسبة: “هذه مبادرة مهمة وجديرة بالإعجاب نحو العيش المستدام على كوكبنا. يوضح مبنى المكاتب الخضراء لشركة Integra كيف يمكن للشركات أن تكون مسؤولة ومنتجة ومبتكرة في نفس الوقت. من الملهم أن نرى كيف نجحت Integra في تحويل أرض قاحلة إلى واحة خضراء مورقة لإنشاء مزارع بيوفيل Bioville العضوية. إنني معجبة بالتزامهم تجاه البيئة، ودعمهم للمجتمع المحلي من خلال مبادراتهم الخضراء العديدة. تحية كبيرة للفريق على إنجازاتهم في خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة “.

تم بناء المبنى وسط أوراق الشجر الخضراء الغنية، وقد تم تصميمه لتعزيز الابتكار والإبداع وثقافة الاستدامة، وهو أحد استثمارات Integra المهمة نحو أن تصبح مزود خدمة عالميًا مسؤولاً.

قال سريرام في حفل الافتتاح: “إن جدول أعمال Integra’s ESG مضمنة في ما نقوم به، وتركز على بناء مستقبل مستدام ومنصف. نعتمد الاستدامة كأسلوب حياة من خلال الشراكة مع عملائنا وموظفينا. هذا المبنى الأخضر هو خطوة أساسية في هذه الرحلة “.

تم التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، ويمارس المبنى الأخضر الجديد لشركة Integra ممارسات الاستدامة من خلال الاستخدام الفعال للمياه والمواد المستدامة والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح سريرام كيف أن مبنى مكاتب Integra ببونديشيري يزيد من استخدام الضوء الطبيعي، ويعيد تدوير وإعادة استخدام المياه لتوفير حوالي 10 ملايين لتر كل عام، ويحصد ما يقرب من مليون لتر من مياه الأمطار سنويًا.

نبذة عن Integra

Integra هي واحدة من الشركات الرائدة في تطوير المحتوى الرقمي الشامل، ومقدمة حلول التكنولوجيا وسير العمل في العالم. تخدم Integra المؤسسات الكبرى في مجال النشر، وتدعم عملائها العالميين من 4 مكاتب في 3 دول.

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