‫Infortrend  توسع حلول التخزين الموحدة U.2 NVMe All-flash التي تدعم 100 جيجابت للشركات الصغيرة والمتوسطة

تايبيه، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — – أصدرت شركة Infortrend® Technology, Inc. ، الشركة الرائدة في مجال توفير وحدات التخزين، سلسلة وحدات التخزين الموحدة EonStor GSe U.2 بوحدة تحكم فردية التي تتميز بـ دعم اقراص PCIe Gen4 U.2 NVMe SSD و 100GbE RDMA المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتوفر الأنظمة تكلفة إجمالية أقل دون التضحية ب اداء النظام .

إنها المرة الأولى التي تقدم فيها Infortrend حلول التخزين الموحدة U.2 بإعداد وحدة تحكم واحدة. تدعم الموديلات المتطورة 100GbE RDMA و 24 U.2 NVMe SSD مع PCIe Gen4 . يمكن أن يصل أدائها إلى 600 ألف IOPS ، و 12 جيجابايت/ثانية للقراءة و 9 جيجابايت/ثانية للكتابة، وهي مناسبة تمامًا للتطبيقات مثل قاعدة البيانات، والمحاكاة الافتراضية، و تصفح والوسائط المتعددة والترفيه، ومشاركة الملفات، والنسخ الاحتياطي، إلخ. بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن أرشيف للبيانات الضخمة أو لديها احتياجات تخزين قريبة، فإن هذه النماذج تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة مع دعم محركات أقراص U.2 NVMe SSD عالية السعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع السعة الاجمالية للنظام من خلال ال JBODs ، يمكن للشركات الاستفادة من التصنيف التلقائي لتخصيص البيانات الساخنة والباردة في محركات الأقراص المعنية، مما يزيد من أداء وسعة التخزين.

تأتي سلسلة EonStor GSe U.2 الجديدة بوظائف كاملة مثل الإدارة الذكية لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ( SSD ) من خلال إطالة عمر SSD ، ومنع حالات فشل محركات أقراص الحالة الثابتة المتعددة في وقت واحد؛ حماية البيانات مثل RAID و WORM واللقطات والنسخ المتماثل عن بُعد وما إلى ذلك؛ توسيع النطاقوتعزيزه لتركيب أكثر من 3000 محرك أقراص بسعة تخزين تزيد عن 50 بيتابايت؛ وتوفر واجهة المستخدم البديهية لـ Infortrend إدارة تخزين مركزية لتقليل تكاليف الصيانة والإدارة.

قال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend : “نظرًا لتصميمها لاستيعاب أعباء العمل المعقدة للغاية والمتطلبة، فإن حلول التخزين الموحدة U.2 من Infortrend متاحة الآن في تكوينات وحدة تحكم مزدوجة وفردية. يمكن للمؤسسات التي تتطلب موثوقية أعلى أن تعتمد على وحدة تحكم مزدوجة EonStor GS بينما توفر وحدة التحكم الفردية EonStor GSe حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.”

لمعرفة المزيد عن سلسلة EonStor GSe U.2 و سلسلة EonStor GS U.2

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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