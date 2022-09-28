‫ Infortrend تعزز مرحلة ما بعد الإنتاج للفيديو بدقة K/8K4 باستخدام حل تخزين EonStor GS 100GbE All-flash U.2 

تايبيه، 28 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — شركة Infortrend® Technology, Inc. ( TWSE: 2495)، أطلقت المؤسسة الرائدة في حلول التخزين وحدة التخزين EonStor GS U.2 all-flash الجديدة الموحَّدة بالكامل تدعم بروتوكولات شبكة 100GbE . وتوفر حلول التخزين الجديدة أداءا عاليا للغاية وتهدف إلى تسريع عمليات ما بعد إنتاج الفيديو بدقة 8K/4K .

مع كون 4K ultra-HD النموذج السائد، أصبح التحول إلى جودة 8K قريبًا جدًا. تقدم جودة 8K تفاصيل صورة عالية بشكل كبيرمما يؤدي إلى زيادة هائلة في حجم ملفات الفيديو، واعتمادًا على تنسيق برنامج الترميز، تبلغ اللقطات الخام بدقة 8K حوالي ثلاثة أضعاف حجم الملف لنفس اللقطات بدقة 4K . كما تمثل ملفات 8K الضخمة تحديات أخرى، خاصة الحاجة إلى حلول تخزين عالية الإنتاجية ومنخفضة في وقت الاستجابة خصوصا أثناء تعدد المستخدمين في مرحلة ما بعد الإنتاج الى نفس الملفات.

تم تصميم Infortrend EonStor GS 3024UT /4024U لمرحلة ما بعد إنتاج الفيديو بدقة 4K/8K ، ويتميز بواجهات 100GbE مع RDMA ، وفتحات PCIe Gen 4 ذات النطاق الترددي العالي ويدعم U.2 NVMe SSD ، مما يوفر قراءة تصل إلى 24 جيجابايت/ثانية على مستوى الكتلة وقراءة 18 جيجابايت/ثانية على مستوى الملف.

مع تعزيز الأداء، يمكن للاستوديوهات الاستفادة من الحلول الجديدة لتحسين كفاءة سير العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج بدقة 4K/8K . على سبيل المثال، يمكن لوحدة التحكم الواحدة GS 4024U دعم 48 طبقة من تشغيل الفيديو بدقة 4K . هذا هو الحال مع US لمرحلة ما بعد إنتاج الفيديو لمنصات البث. وقاموا بتعيين حلول تخزين 100GbE لمرحلة ما بعد الإنتاج بالوسائط المتعددة بدقة 4K وقاموا بتعيين عرض نطاق ترددي يبلغ 1.6 جيجابايت/ثانية لعشر محطات عمل. والهدف من ذلك هو إنشاء بنية تحتية ل 100GbE يمكنها الاندماج مع خوادم 100GbE الحالية بسلاسة لتوفير إنتاجية عالية وزمن انتقال منخفض وتحييد التناقضات في أداء العميل/الخادم.

وقال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend : “إن حلول التخزين 100GbE مع تقنية RDMA لا تجلب كفاءات إضافية إلى التحرير بدقة 4K فحسب، بل إن فعاليتها في مرحلة ما بعد الإنتاج بدقة 8K رائعة أيضًا”.

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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