‫iFOREX  تقدم للعملاء مشاهدة حية لتداول العقود مقابل الفروقات في الوقت الحقيقي

تورتولا، جزر العذراء البريطانية, 20 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — قامت iFOREX، الوسيط المالي العالمي الرائد، مؤخرا بترقية قناة Trading Expert الشهيرة الخاصة بها من خلال دمجها على منصة FXNet الخاصة بها بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني. ستسمح هذه الخطوة للعملاء المسجلين بتلقي إشعارات فورية لكل تحديث في الوقت الفعلي.

تربط قناة iFOREX Trading Expert العملاء باثنين من أفضل خبراء التداول في الصناعة الذين يفتحون بنشاط صفقات تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الاجنبية والأسهم والعملات المشفرة والمؤشرات والمزيد. يشارك الخبراء رؤيتهم حول المراحل المختلفة لكل صفقة مع التعليق المباشر ، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة استراتيجيات التداول الفردية الخاصة بهم في الوقت الفعلي .

“ نحن نعتقد أن التعليم المناسب ضروري لكل من المتداولين المبتدئين والمخضرمين ، وتمكين عملائنا من التفاعل مع اثنين من أمهر المتداولين اليوم يمكن أن يساعدهم على فهم المفاهيم الأساسية مثل التحليل الفني والأساسي بشكل أكثر فعالية. وبهذه الطريقة، سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة ومواصلة التعلم على طول الطريق “، صرّح المتحدث باسم Formula Investment House Ltd ، مشغل موقع iFOREX.com

ومن بين الخبيرين البارزين وليد صلاح الدين محمد ومحمد عبد الخالق، اللذين يقدمان خبراتهما باللغتين الإنجليزية والعربية على التوالي. معا ، يقدم كلاهما سنوات عديدة من الخبرة في السوق التي يوجهانها إلى تفاصيل كل صفقة تداول بما في ذلك مستويات الربح وإدارة المخاطر وكيفية مراقبة الصفقات المفتوحة بشكل فعال .

لأكثر من 25 عاما، ما زالت iFOREX واحدة من أكبر الشركات وأكثرها احتراما في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث برزت في وقت مبكر كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي مع الكثير من التفاني في الثقة والتميز. أحد العناصر التي تميز iFOREX عن منافسيها هو التزامها بالتعليم والدعم. يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة كبيرة من المواد التعليمية بما في ذلك كتيّبات التداول حول مجموعة من الموضوعات ، من أساسيات تداول العقود مقابل الفروقات إلى أساسيات الأسواق العالمية إلى تكتيكات التداول الحيوية ، بالإضافة إلى دروس الفيديو المتعمقة وحساب تجريبي خال من المخاطر بقيمة 5000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من عرض iFOREX المميز المتمثل في جلسة تدريبية 1 على 1 مع مدرب تداول مباشر، مصمم لمساعدة المتداولين من أي مستوى في تعزيز مهاراتهم بالسرعة التي تناسبهم .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن منصة التداول عبارة عن مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات مثل إشارات التداول وتنبيهات السوق والتقويم الاقتصادي والأسعار الحية ، والتي يمكن للعملاء استخدامها للمساعدة في توجيه صفقات التداول الخاصة بهم .

زيادة على ذلك ,فإن الوصول الى قناة Trading Expert متاح لجميع المتداولين النشطين مجانا بمجرد تسجيلهم للحصول على حساب .

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بمدير التسويق Vasilis Katsikadis على الرقم 1-855-845-5883 أو البريد الإلكتروني pr@iforex.com

مجموعة iFOREX /شركة iFOREX

شركةايفوركس / مجموعةايفورك

ويكهامزكاي 1 / ص.ب 3140

رودتاون،تورتولا

جزر العذراء البريطانية