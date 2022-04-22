‫ IDEG توظف قدامى المحاربين في الصناعة لدفع الاستثمار المؤسسي في الأصول الرقمية

تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، 22 أبريل، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة IDEG Asset Management Limited (IDEG) ، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول الرقمية وعضو في مجموعة CTH ، اليوم عن تعيين اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين لقيادة عملية الاستثمار والمبيعات المؤسسية لمجموعة TIMES من منتجات الأصول الرقمية التابعة للشركة.

ينضم كيفن لو إلى IDEG كرئيس لرؤى الاستثمار. وسيشرف على أنشطة إدارة الأصول المؤسسية للشركة، مستفيدًا من اتصالاته العميقة في هذا المجال وأكثر من عقدين من الخبرة في مجال التمويل التقليدي والأصول الرقمية. وخلال مسيرته المهنية، شغل مناصب استثمارية عليا في شركة بيمكو، وشركة فيديليتي إنترناشيونال، وشركة بي إن بي باريبا، وعمل كمرشد لبرنامج حاضنة الموانئ الإلكترونية في هونغ كونغ.

تنضم جيجي لوك إلى الشركة كشريك إداري في الاستثمار. وستقوم بتقديم المشورة للعملاء المؤسسيين بما في ذلك البنوك ومديري الأصول ومديري الثروات والمكاتب العائلية والمعاشات التقاعدية والجهات السيادية التي تستثمر في الأصول الرقمية ورأس المال الاستثماري لقواعد البيانات المتسلسلة، بما في ذلك التعدين المستدام للعملات المشفرة. انضمت من MCP Alternative Asset Partners بعد أن شغلت سابقا مناصب عليا في SPARX و UBS و Vision Investment Management .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت IDEG عن تعيين ماركوس ثيلين رئيسًا لإدارة الحافظة ونائبًا لرئيس قسم المعلومات، حيث تواصل الشركة تنمية فريقها الاستثماري لدعم العدد المتزايد من الصناديق التي تطلقها على منصتها. في أبريل، أضافت بالفعل أموال Ethereum و Luna و Decentralized Finance (DeFi) إلى رف منتجاتها المواضيعية TIMES .

تقدم مجموعة منتجات تايمز للمستثمرين المؤهلين تعرضًا متوافقًا وآمنًا ومدارًا بشكل احترافي للأصول الرقمية من خلال مزيج من الاستراتيجيات المواضيعية مع ملفات تعريف المخاطر المختلفة التي تشمل استراتيجيات التتبع والفائدة والتعدين وكسب العائد والمنتجات المهيكلة.

المزيد عن IDEG و T-I-M-E-S

IDEG هي مجموعة شركات لإدارة الأصول الرقمية فقط.

تعتبر شركة IDEG لإدارة الأصول، مديرة الصناديق الخارجية لمجموعة IDEG ، كما هي مديرة معتمدة ومرخصة من طرف لجنة الخدمات المالية بجزر العذراء البريطانية. تعمل شركة IDEG Asset Management Limited كمديرة استثمار للعديد من المنتجات في فترة صلاحية منتج T-I-M-E-S .

IDEG رائدة في وضع فترة صلاحية لمنتج T-I-M-E-S المواضيعي متعدد الإستراتيجيات، مما يسمح للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات بالوصول إلى فرص سوق الأصول الرقمية مع التعرض للمخاطر المتفاوتة. تتضمن T-I-M-E-S منتجات تتبع مدارة بفاعلية. ومنتجات كسب الفائدة؛ والمنتجات المدعومة بالتعدين؛ ومنتجات الأرباح مع التعرض لاستراتيجيات DeFi ؛ والحلول المهيكلة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستثمر.

أطلقت شركة IDEG أول Bitcoin Trust و Atlas Mining في آسيا، سنة 2019. على عكس الصناديق والصناديق الاستئمانية المدارة بشكل سلبي، فإن Asia Bitcoin Trust I عبارة عن صناديق استئمانية محسّنة من بيتكوين Bitcoin ، والتي تسعى إلى تحسين العوائد من خلال استخدام الإدارة النشطة غير تطبيق مجموعة من استراتيجيات التحوط والمراجحة لتعزيز العائدات للمستثمرين مع التحكم بشكل فعال في مخاطر التراجع. الصناديق مفتوحة للمستثمرين المؤهلين فقط.

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