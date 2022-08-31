‫iCubesWire يزيد من البصمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع توسع مكتب دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة31 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — وهو نظام بيئي رائد للتسويق الرقمي تأسس في عام 2010، عزز وجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال عمليات التوظيف الرئيسية وعمليات الاستحواذ للعملاء.

تخدم الشركة أكثر من 500 علامة تجارية عبر الصناعات، ولديها مكاتب في الهند وسنغافورة ودبي. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الوكالة بكثافة في توسيع مكتبها في دبي لزيادة تواجدها في الشرق الأوسط.

بعد تقديم حملات تقودها الاستراتيجية بنجاح لأكثر من 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط، تزيد الشركة بسرعة من القوى العاملة لإضافة المزيد من العلامات التجارية إلى عملائها. وترأس مكتب الشركة في دبي، الذي يقع في مدينة ميديا سيتي، سنجيدة خان، المؤسسة المشاركة ورئيسة قسم النمو، جنبًا إلى جنب مع ديفيانك نايل، بصفته الرئيس القطري.

أحمد الدنماركي ، مدير التسويق عبر الإنترنت، لمجموعة Alshaya ، يعلق على الأخبار “شراكتنا مع iCubesWire لم تكن أقل من رائعة. يتفهم الفريق الأعمال بحرص وقد قدم حملات ناجحة مع تفكير خارج الصندوق والتنفيذ السلس. نأمل في الوصول إلى ارتفاعات أكبر مع iCubesWire كشريك رقمي لنا”.

يقول جورج أشكوتي، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية – OMD KSA & Lower Gulf ، “أثبت تعاوننا مع iCubesWire لحملات تسويق الأداء دائمًا أنه مثمر. وقد أدى بنا النهج الذي يركز على العملاء إلى تلبية أهداف الحملة باستمرار على مدار الأشهر من خلال الدعم والتخطيط والتنفيذ السلس المناسب”.

تلبي iCubesWire احتياجات العلامات التجارية عبر الفئات وقدمت حملات رقمية للعلامات التجارية مثل Amazon و Booking.com و Bloomingdales و Emirates و fnp و Under Armour Sun and Sand Sports و Air Arabia و Gulf Air والمزيد.

يقول محمد عبد الحي، مدير التسويق، في Shahid ، “نحن ننظر إلى iCubesWire على أنه ذراعنا الممتد لضمان التسليم الناجح لحملات تسويق الأداء. يجلب الفريق المزيج المثالي من الرؤى والتعبير الإبداعي للوصول إلى جمهورنا المستهدف ودمجهم كعملاء”.

قالت سانجيدا خان ، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي النمو (في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لـ iCubesWire ، “مع العمليات التجارية الراسخة في الهند والبحر، كنت جزءًا من قصة النمو وأنا مفتون بتنمية عمليات دبي. مع الاتجاهات التكنولوجية الجديدة والحلول الجديدة وفريق قادر جدًا، أقوم بتحقيق نمو مضاعف في المنطقة.”

ويضيف ساهيل شوبرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي كيوبس واير، في معرض مشاركته لخططه للمستقبل، أن “مكتبنا في دبي والمنطقة يعملان بشكل جيد للغاية، ونتطلع إلى إجراء عمليات الاستحواذ الرئيسية في المنطقة لتعزيز بصمتنا. ولدينا خطط جريئة في الأشهر المقبلة للتوسع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة حركة عدم الانحياز أيضًا”.

نبذة عن iCubesWire

ا iCubesWire ، التي تأسست في عام 2010، هي من بين الشركات الرقمية الرائدة. تقدم وكالات التسويق في الهند مفاهيم 360درجة لأكثر من 250 عميلًا عبر التجارة الإلكترونية والسيارات والتكنولوجيا والمالية والسفر والضيافة وغيرها، ولها وجودها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لقد كانت iCubesWire تستثمر باستمرار في البحث والتطوير وتوسيع الأعمال التجارية، وذلك من خلال تخصيص مكانة لها في مساحة التسويق. بهدف تضخيم نمو الشركات الناشئة الرقمية، خصصت iCubesWire 3 ملايين دولار في “صندوق الابتكار الرقمي” الذي تم الاعتراف بالشركة والإشادة بها عالميًا.