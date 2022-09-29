‫IBIS STYLES تدخل عالم METAVERSE مع معرض ومسابقة الفن الافتراضي لعام 2022 للمبدعين الرقميين من جميع أنحاء العالم

باريس، 29 سبتمبر، 2022 / PRNewswire / — تجلب ibis Styles موسيقى بوب فنية جديدة إلى Metaverse من خلال حملتها العالمية # OpenToCreators لعام 2022، بالشراكة مع المبدعين الرقميين المشهورين عالميًا وسفراء المسابقة @ tikkywow و @ naranjalidad اعتبارًا من اليوم، ستتم مشاركة NFTs لجميع الفنانين المرتبطين بحملة ibis Styles 2022 Open to Creators في معرض فني افتراضي لـ ibis Styles في metaverse ، ويمكن الوصول إليه من خلال spatial.io . T يتابع المعرض الافتراضي أحداث IRL الأخيرة في ibis Bangkok Silom و ibis Styles Sevilla , حيث تم إنشاء الأعمال الأصلية و NFTs. متابعون @ ibisstyles على انستجرام يمكنهم الآن الدخول للحصول على فرصة للفوز بجائزة NFT التي أنشأها الفنان Naranjalidad والتي سيتم نقلها من خلال Opensea . سيحصل الفائز أيضًا على حالة العضوية الذهبية في برنامج ALL الولاء (شروط وأحكام المسابقة من هنا ).

“يحب ibis Styles الترحيب بالمبدعين غير المعذرين، والفنانين ذوي الأسلوب الجريء الذين يجلبون الحياة إلى أحدث المحتويات ويدفعون حدود الإبداع”، هذا ما قالته لور دوبرجا، نائب الرئيس، Economy Brands, Accor . “هذا العام، تحمل حملتنا السنوية # OpentoCreators موضوعًا فريدًا، مع التركيز على الفنانين الرقميين ومنشئي NFT . نحن نظهر دعمنا لهؤلاء المبتكرين الفنيين من خلال توفير منصات متعددة للتعبير عن إبداعاتهم – في فنادقنا، من خلال قنواتنا الاجتماعية، وفي النهاية، عبر metaverse .”

استضاف ibis Styles Bangkok Silom الذي افتتح حديثًا تجربة فنية مثيرة في IRL في أغسطس، حيث ابتكر @ tikkywow عملًا فنيًا أصليًا معروضًا الآن جنبًا إلى جنب مع عمليه المفوضين اللذان يتم عرضهما بشكل بارز في الفندق. في نفس الحدث، تم إنشاء NFT لأعمال @ tikkywow لمحفظة ibis Styles NFT وسيظهر في المعرض الافتراضي الذي تم إطلاقه حديثًا في ibis Styles في metaverse . بالإضافة إلى@ tikkywow ، تم تضمين فنانين آخرين في حدث بانكوك @ jeffaphisit و @ tanstar.artist ستظهر أعمالهم الرقمية أيضًا في معرض ibis Styles metaverse المتاح على Opensea .

فندق ذو تصميم رائع على طريق سيلوم، في قلب منطقة الأعمال المركزية في بانكوك, ibis Styles Bangkok Silom كانت بمثابة منطقة إلهام مثالية يمكن من خلالها إطلاق الحملة العالمية السنوية للعلامة التجارية. يتميز الفندق بجداريات جريئة وملونة ببراعة وكبيرة الحجم صممها @ tikkywow ، ويعد الفندق نقطة جذب محلية للقاء والاستمتاع بالمشروبات أو الوجبات مع الأصدقاء. يقدم مطعم PrudRod المأكولات التايلاندية الأصيلة اللذيذة، وبوهو عبارة عن بار نابض بالحياة على السطح يطل على أفق المدينة المتلألئ. توفر غرف الضيوف الأنيقة أحدث وسائل الراحة وأجهزة Google Home التي تدعم الصوت.

في الآونة الأخيرة في سبتمبر، قاد المبدع الرقمي naranjalidad العملية الفنية في حفل الافتتاح للاحتفالب ibis Styles Sevilla الجديد. بالتعاون مع محبي Instagramibisstyles ، أنشأ naranjalidad NFT والذي سيظهر أيضًا في معرض الفن الافتراضي لـ ibis Styles في metaverse .

يُعد ibis Styles Sevilla الجديد مكانًا يمكن رؤيته ومشاهدته، مع كوكتيل على السطح ومطعم للوجبات الخفيفة. يتميز La Azotea de la Roldana بالموسيقى الحية الليلية، ويجذب السكان المحليين وكذلك ضيوف الفندق لأجواء صاخبة. تستمر الأجواء المبهجة في الداخل، مع تصميم بألوان زاهية مستوحى من باحات الأشجار البرتقالية الشهيرة في الأندلس. يضم الفندق 218 غرفة توفر “ Sweet Bed by ibis” ، ويسعد النزلاء بمسبح متلألئ ومركز للياقة البدنية وموقع رائع بالقرب من محطة Santa Justa AVE .

“الهدف من حملتنا المفتوحة للمبدعين هو إضفاء الطابع الديمقراطي على أكثر أشكال الإبداع تقدمًا اليوم – الفن الرقمي و NFTs – من خلال إشراك جمهورنا في العملية الإبداعية. قالت كارولين بينارد، نائبة الرئيس الأولى للعلامات التجارية الاقتصادية والمتوسطة في Accor ، “من خلال شبكاتنا الاجتماعية، نأمل في إثارة خيال ضيوف ibis Styles والمعجبين والمتابعين، ودعوتهم للتعاون مع هؤلاء الفنانين الرقميين الموهوبين للغاية”. “في ibis Styles ، نؤمن بضرورة مشاركة الإبداع وتقديره على أوسع نطاق ممكن، ونحن هنا لدعم المبدعين، مع تمكين المزيد من الأشخاص للانضمام إلى المحادثة العالمية والمشاركة في المجتمع الفني. هذا هو السبب في أننا نحول علامتنا التجارية إلى مكان إبداعي: في فنادقنا ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي metaverse “.

@ibisstyles

#OpenToCreators

نبذة عن ibis Styles

التصميم الإبداعي والأجواء المرحة هي ما يجده المسافرون عند إقامتهم مع ibis Styles . من خلال مفهوم التصميم الفريد المبني حول موضوع دقيق ونهج واثق ومتفائل، تقدم فنادق ibis Styles ضيافة بسيطة وعصرية واقتصادية. يسعد الموظفون الودودون بمفاجأة الضيوف بإضافات صغيرة مبهجة لجعل كل إقامة تشعر بالشخصية والخاصة. يتم الترحيب بالأزواج والعائلات والمسافرين المنفردين والضيوف من رجال الأعمال بحرارة في أكثر من 560 فندقًا من فنادق ibis Styles المصممة بشكل فريد في أكثر من 45 دولة. ibis Styles هو جزء من Accor ، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5300 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL – Accor Live Limitless – وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

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اتصالات الصحافة: Gautier Rouquayrol, Global Brands للاتصالات, Gautier.rouquayrol@accor.com