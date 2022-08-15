‫‫Huion تكشف النقاب عن جهاز لوحي مبتكر يعمل بقلم بلوتوث مع وحدات تحكم ثنائية الطلب: Inspiroy Dial 2

نيويورك، 15 أغسطس 2022 / PRNewswire / — في 15 أغسطس 2022 (شنتشن، الصين)، أطلقت شركة Huion ، المورد الرائد لأجهزة الرسم الرقمية في العالم، جهازًا لوحيًا جديدا بالقلم Inspiroy Dial 2 (خليفة Inspiroy Dial Q620M ). بعد الاستماع إلى تعليقات المستخدمين، لا يعمل Huion على تحسين تصميم وحدة التحكم في الطلب فحسب، بل يضيف أيضًا وحدة تحكم أخرى في الطلب على الجهاز اللوحي، مما يساعد على تحسين إنتاجية المستخدمين.

وحدات تحكم جديدة ثنائية الطلب: كفاءة مزدوجة للمستخدمين يتميز Inspiroy Dial 2 بوحدات تحكم مزدوجة الطلب ويدعم قائمة Windows Radial للوصول السريع.. يمكن للمستخدمين برمجتها بسهولة لأداء وظائف مختلفة، بما في ذلك التكبير أو التصغير على اللوحة القماشية، وضبط حجم الفرشاة، والتراجع، والتمرير عبر الصفحات، وضبط مستوى الصوت، وما إلى ذلك.

إن الاتصالين اللذين تعاونا مع مجموعة المفاتيح المختصرة الستة سيسهلان إلى حد كبير سير عمل المستخدمين ويؤديان إلى إبداع لا حدود له.

PenTech 3.0 وسطح جديد يشبه الورق: تعزيز تجربة القلم على الورق الطبيعية يقلل Huion Pentech 3.0 من مسافة التراجع بنسبة 40%، مما يضمن تحديد المواقع بدقة، وقضيب القلم المستقر، والرسم الدقيق. يمكن لتقنية EMR الخالية من البطارية التخلص من مخاوف المستخدمين بشأن شحنها. يجمع Huion Pentech 3.0 مع سطح metta المحسن (مستوى الاحتكاك مرتفع بنسبة 20%، مما يعزز خشونة السطح)، مما يوفر للمستخدمين شعورًا مثل الكتابة على ورقة فعلية.

Bluetooth 5.0 : استقرار أكثر وتوافق أعلى يتم توفير كل من الخيارات السلكية واللاسلكية (Bluetooth 5.0) للمستخدمين. تم تصميم Bluetooth 5.0 لاستهلاك منخفض للطاقة ويمتلك سرعة نقل شبكة أكثر استقرارًا. يحتوي Inspiroy Dial 2 على بطارية كبيرة مدمجة بسعة 1300 مللي أمبير في الساعة، مما يتيح للمستخدمين استخدامه لمدة 18 ساعة. Inspiroy Dial 2 متوافق أيضًا مع أنظمة مختلفة: ويندوز، ماك، كروم أو إس، لينكس، فضلًا عن هارموني أو إس وأندرويدأو إس للهواتف.

اليوم، يستخدم عشرات الملايين من الأشخاص منتجات Huion للتعبير عن أفكارهم الإبداعية في جميع أنحاء العالم. لتحسين تجربة الرسم، ستواصل Huion تطوير منتجات أكثر ابتكارًا وعملية أكثر.

لمزيد من المعلومات حول Inspiroy Dial 2 ، يرجى زيارة:

https://www.huion.com/pen_ tablet/InspiroyDial/inspiroy- dial-2.html

https://store.huion.com/ products/inspiroy-dial-2