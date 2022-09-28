‫Hisense تكشف النقاب عن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ TVC “المباراة المثالية” قبل البطولة

“المباراة المثالية” هي الموضوع الرسمي لحملة Hisense العالمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، في إشارة إلى مباريات كأس العالم مع كل لحظة مثيرة لا تنسى من العملاء العالميين أمام التلفزيون، فضلًا عن نظرائهم الذين لديهم نفس القدر من المهمة والطموح والجودة، مما يمثل العلاقات المثالية بين Hisense ، كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ، والمشجعين العالميين.

في TVC تحت شعار “المباراة المثالية”، تعرض Hisense أحدث منتجاتها بتكنولوجيا متقدمة وجودة منتجات قياسية عالية، بما في ذلك تلفزيون الليزر وتلفزيون ULED والثلاجة وما إلى ذلك، والتي هي على استعداد لتزويد المستهلكين العالميين ومشجعي كرة القدم بتجربة مشاهدة ممتعة خلال بطولة كأس العالم هذه.

أحدث ابتكارات Hisense تمكن المشجعين العالميين من المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

وفي وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان عن Hisense كراع رسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ والترويج لمجموعتها الكاملة والحائزة على جوائز والمبتكرة من أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية. تلتزم Hisense بخلق تجربة غامرة لمشاهدة المباريات لأكبر احتفال بكرة القدم الدولية، وتعزيز قوة الرياضة، والجمع بين المجتمع العالمي بطرق جديدة ومبتكرة، ومساعدة المشجعين العالميين على التعبير عن سعادتهم الشخصية واستمتاعهم وشغفهم.

في السنوات القليلة الماضية، أصرت Hisense ، بصفتها الراعي الرسمي لبطولتين متتاليتين لكأس العالم FIFA ، على رفع مستوى الاعتراف العالمي وتحسين الاعتراف بالمنتجات من الدرجة الأولى من خلال التسويق الرياضي. “لهذا العام، يتمثل هدفنا في الاحتفال بلحظات التواصل المثيرة لمشجعي كرة القدم وتعزيزها من خلال الحملة العالمية “المباراة المثالية”، هذا ما أضافته كاندي بانغ، نائب المدير العام لإدارة العلامة التجارية في مجموعة Hisense.

ستكون شاشة TVC التي تم إصدارها حديثا من Hisense واحدة من الطرق العديدة للترويج لحملتها لكأس العالم 2022. في الأشهر التي تسبق المباراة الافتتاحية وطوال البطولة، من المتوقع أن تطلق Hisense سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تقديم مباريات مثالية لكل محبي كرة القدم مع تجربة مشاهدة نابضة بالحياة في هذا العيد الرياضي العالمي

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=BHsWXe8ApIw

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1908448/image_1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1908449/image_2.jpg