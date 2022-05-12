‫ Gate.io تطلق “بوابة مؤسسية” للمستثمرين المؤسسيين

ماجورو، جزر مارشال، 12 مايو 2022 / PRNewswire / — أطلقت Gate.io ، واحدة من أكبر البورصات في العالم التي تضم أكثر من 10 ملايين مستخدم، ذراع خدمات مؤسسية ستركز على خدمة صانعي السوق ( MM ) والوسطاء. هذه الخدمة الجديدة المسماة “البوابة المؤسسية” ستوفر الأدوات اللازمة لمساعدة المؤسسات على زيادة تعرضها للتشفير. مؤخرًا، أطلقت Gate.io أيضًا حملة ترويجية ضخمة بسيولة قدرها 10 ملايين دولار لدعم الوسطاء على المنصة.

قال مدير تطوير الأعمال في Gate.io ، حول إطلاق البوابة المؤسسية، “المزيد والمزيد من المؤسسات فضولية بشأن العملات المشفرة وتتطلع إلى تنويع محافظها. لتسهيل وصولهم إلى خدمات التشفير، أطلقت Gate.io البوابة المؤسسية. كونها نظامًا بيئيًا شاملاً للتشفير، فإن البوابة المؤسسية ستفيد مجموعة أوسع من الوسطاء وصانعي السوق”.

تعد برامج وسيط مؤسسة البوابة و MM من المحاور الرئيسية لبوابة Gate.io لأنها تتطلع إلى زيادة السيولة مع مواصلة توسعها. يدعم برنامج Gate io MM بعض العملات المشفرة الرائدة في العالم مع استراتيجيات تداول مرنة، وتردد 900 r/s لوضع الطلبات، و 5000 r/s لإلغاء الطلبات، ودعم لأكثر من 300 اتصال من خلال WebSocket . وفي الوقت نفسه، يدعم برنامج الوسطاء ثلاثة أنواع من الوسطاء – البوابة الإلكترونية، وواجهة برمجة التطبيقات، والبورصة. سيحصل كل نوع من الوسطاء على مكافآت وجوائز بناءً على استخدامهم للمنصة.

ستصدر مؤسسة البوابة أيضًا بطاقة NFT حصرية، والتي يمكن للمستخدمين حملها للوصول إلى ما وراء بوابة Gate.io . بالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية NFT بقدرات ثلاثية الأبعاد وستسمح للمستخدمين بالحصول على مؤهلات القائمة البيضاء أو الإنزال الجوي المباشر.

حول Gate.io

تأسست Gate.io في عام 2013، وهي واحدة من أقدم بورصات العملات المشفرة الرائدة. تقدم Gate.io معظم الأصول الرقمية الرائدة ولديها أكثر من 10 ملايين مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم. تم تصنيفها باستمرار كواحدة من أفضل 10 بورصات للعملات المشفرة بناءً على السيولة وحجم التداول على CoinGecko ، وتم التحقق منها من قبل معهد بلوك تشين للشفافية ( BTI ). بالإضافة إلى ذلك، حصلت Gate.io على تصنيف 4.5 من قبل Forbes Advisor ، مما يجعلها واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة لعام 2021. إلى جانب البورصة الرئيسية، تقدم Gate.io أيضًا خدمات أخرى مثل التمويل اللامركزي والبحوث والتحليلات واستثمارات رأس المال الاستثماري وخدمات المحفظة والمزيد.